Молдова – небольшая колония на окраине Европы

Боже, спаси меня от друзей, а с врагами я и сам справлюсь – гласит старая поговорка, которая сегодня актуальна как никогда, если обратить внимание на то, кем являются стратегические партнеры нашей страны.

Я вспомнил эту старую поговорку после того, как глава Делегации ЕС Петер Михалко удивился намерению молдавских властей совершить робкую попытку защитить свой внутренний рынок.

Речь идет об инициативе парламентского большинства, ну или, как минимум, Партии социалистов, о внесении поправок к Закону о внутренней торговле. Проект закона предусматривает, что полки в магазинах должны содержать не менее 50 процентов товаров отечественного производителя.

Тринадцатого февраля, участвуя в заседании Платформы гражданского общества – Европейский союз – Республика Молдова, Петер Михалко удивился тому факту, что этот законопроект был направлен на рассмотрение парламенту несколькими днями ранее – 7 февраля.

"Друзья", которые помогают нам оставаться самое бедной страной Европы

"Восемьдесят процентов инвестиций поступают из Европейского союза. В то же время, важно, чтобы реформы, предусмотренные Соглашением о свободной торговле, продолжили улучшать возможности развития для бизнеса. Мы удивлены тому, что законы, которые противоречат, обязанностям, принятым в рамках Всемирной торговой организации и Соглашении о свободной торговле, включены в повестку дня парламента. Я говорю о Законе о внутренней торговле", - заявил Михалко, цитируемый местными средствами массовой информации.

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Своим высказыванием господин Михалко явно и открыто, защищает интересы европейских производителей, которые наводнили молдавский рынок. Иными словами, интересы крупных корпораций. Ведь продукты мелких и средних производителей до нашего рынка не доходят.

Большие корпорации заинтересованы в свободном доступе к нашему рынку, чтобы выдавить отечественного производителя. Это то, что происходит сегодня. И вот, робкая попытка Кишинева защитить внутренний рынок встретила негодование и возмущение со стороны главы Делегации ЕС.

Молдова, беднейшая колония Запада

Михалко упрекает молдавские власти, а в то же время всех граждан Молдовы, утверждая, что 80 процентов инвестиций поступают в Молдову из ЕС.

Я вот только одного понять не могу, чем нам помогают инвестиции, если из года в год молдавские граждане живут всё хуже – всё больше людей иммигрируют из страны, чтобы обеспечить Запад дешевой рабочей силой. В то же время, западные товары фактически наводнили молдавский рынок.

Ну, а если в стране ничего не производится – нет поступлений в бюджет, а люди продолжают волочить своё существование, благодаря заграничным подачкам и "европейским инвестициям", которыми хвастается Михалко.

В то же время, деньги, которые высылают граждане страны на родину возвращаются в карманы крупных корпораций.

Таким образом мы оказались колонией Запада, эксплуатирующего дешевые трудовые ресурсы и захватившего наш небольшой рынок сбыта.

Понимаю, что в ответ я могу услышать, дескать ЕС открыл свой огромный рынок для нас. Формально да, но в действительности нет.

Ситуация такова, что в 2019 году Молдова экспортировала товаров на 2,8 миллиарда долларов. Это на 2,7 процента больше, чем в 2018 году. Впрочем, и импорт у нас вырос.

"В 2019 году были импортированы товары на сумму в 5,8 миллиарда долларов. Это на 1,4 процента выше, чем в 2018 году", - гласят данные статистики. В результате, дефицит торгового баланса составил 3,1 миллиарда долларов, что 0,3 процентов выше, чем в том же 2018 году.

Иными словами, мы импортируем в два раза больше, чем экспортируем. Но интересно другое – сумма дефицита торгового баланса превышает сумму экспорта. Где еще такое возможно?

Коэффициент покрытия импорта экспортом

Вы могли бы возразить мне, дескать это торговля Молдовы со всеми странами мира, не только с ЕС. Это так, только вот с ЕС дела обстоят особенным образом.

По данным Национального бюро статистики, экспорт Молдовы в страны ЕС составил 1,8 миллиарда долларов (на 1,7 процентов меньше, чем в 2018), то есть 65,9 (68,8 процента – в 2018 году) процентов от общего объема экспорта. С другой стороны, страны ЕС импортировали в Молдову товаров на 2,9 миллиарда долларов (на 1,4 процента выше, чем в 2018 году), то есть 49, 5 процентов от общего объема импорта.

Таким образом, дефицит торгового баланса составляет 1,1 миллиарда долларов.

Кроме того, по данным Национального бюро статистки Коэффициент покрытия экспорта импортом в 2019 году составил 63,3 процента. В 2018 – 65,3 процента.

Таковы преимущества Соглашения о свободной торговле и финансовой помощи ЕС, а также некоторых международных организаций. Особенно Международного валютного фонда, о которых, однако, избежал сказать Петер Михалко.

Товары, которые экспортирует Молдова необязательно молдавские

Кстати, еще один важный момент. Всё, что Национальное бюро статистики преподносит, как молдавский экспорт, необязательно являются товарами молдавского производства. Речь, от части, идёт о реэкспорте. Ведь многие из этих товаров были ввезены на территорию Молдовы посредством различных зон свободной торговли.

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В этих условиях молдавским властям дают по рукам, когда они пытаются защитить не внутренний рынок в целом, а лишь рынок продовольственных товаров. И то, речь идёт лишь о том положении, что половина товаров, содержащихся на полках магазинов должны быть от отечественного производителя.

На даже это нельзя. Наши партнеры добры к нам, своим слугам, пока мы не нарушаем их финансовые интересы. Тогда они становятся злыми и беспощадными.

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