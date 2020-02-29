С-350: "убийца крылатых ракет" принят на вооружение в России

Воздушно-космические войска России начали боевую эксплуатацию первой новейшей зенитной ракетной системы С-350 "Витязь" в Ленинградской области, и это оружие позволит совершить качественный скачок в укреплении ПВО на Западном стратегическом направлении.

Минобороны РФ в среду сообщило: "Боевой расчет С-350 продемонстрировал свои навыки, уничтожил электронными пусками условного противника, и совершил марш в новый позиционный район".

Эта демонстрация высокотехнологичной системы ПВО имела широкий международный резонанс, и неслучайно. Россия зримо обгоняет Соединенные Штаты в разработке и развертывании новейшего ракетного оружия.

"Витязь" принят в состав Воздушно-космических сил в середине января, и уже проверен боевыми стрельбами на военном полигоне в Астраханской области. Система С-350 идет на замену ЗРК С-300, и сделает борьбу с крылатыми ракетами противника эффективнее в два раза. Российские войска получат 12 дивизионов С-350 согласно действующей 20-триллионной (в рублях) Государственной программе вооружения на 2018−2027 годы. В дивизионе 12 огневых установок, на каждой из которых по 12 ракет. Всего получается 1728 ракет, готовых быстро и точно, в автоматическом режиме поразить воздушные цели на дальностях более 120 километров и на высотах до 30 километров.

Универсальный "Витязь"

Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350 предназначена для поражения низколетящих крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, а также вертолетов и самолетов, пытающихся за счет снижения скрыться в складках местности. "Витязь" ориентирован на создание многоступенчатой обороны воздушного пространства над государственными, промышленными, военными объектами и войсковыми группировками. За счет увеличенного боекомплекта каждой пусковой установки С-350 может отразить массированную атаку с применением авиационных средств поражения. Одна машина "Витязя" несет такой же боекомплект, как пусковой комплекс С-300П, однако С-350 - проще в транспортировке и развертывании.

"Витязь" может действовать и самостоятельно, и в эшелонированной ПВО - совместно с С-300ПМ и С-400. Во втором варианте комплекс отвечает за защиту объектов в диапазоне дальности 100-120 км, то есть уничтожает аэродинамические или баллистические цели, прорвавшиеся через другие эшелоны.

Существующая в России ПВО действует последовательно, по рубежам. На дальности 400 км - воздушные цели перехватывают ЗРС С-400, на дистанции в 100 км - работают С-300, в ближней зоне - от 60 до 5 км - цели уничтожают "Буки" и "Панцири". Универсальный "Витязь" интересен эффективностью на разных дальностях, и способен обеспечить всеракурсный обстрел по принципу "пустил-забыл" (захват цели активной головкой самонаведения ракеты 9М96Е2). По всем параметрам С-350 превосходит лучшие зарубежные аналоги.

"Витязь" - это пусковая установка, всеракурсный неподвижный радар электронного сканирования воздушного пространства и командный пунктом на базе грузовика БАЗ. В боекомплекте - ракеты нескольких типов, в том числе - используемые в ЗРС С-400 ракеты средней дальности. Подобная унификация позволяет повысить эффективность ПВО при снижении издержек производства. Дивизиону С-350 могут придаваться различные средства разведки и целеуказания, а также боевые машины зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С".

Активная фазированная антенная решетка радиолокационной станции "Витязя" обеспечивает надежный захват целей на удалении до 250 км, даже в условиях радиоэлектронного противодействия. Сопровождает до 48 целей, выдает целеуказания одновременно по 8 аэродинамическим и 6 баллистическим объектам.

С-350 может быть интегрирован в единую систему боевого управления, и получать целеуказания от более мощного радара С-400 (не каждый беспилотник стоит дорогой ракеты "Триумфа").

Ответ на "сдерживание"

Появление системы С-350 "Витязь" в войсках резонирует с качественно новыми угрозами безопасности. Формирование надежной глубокоэшелонированной ПВО становится требованием времени. Кто контролирует небо, тот владеет инициативой на суше и на море.

Между тем, растет количество разведывательных полетов НАТО вдоль морских и сухопутных границ России: 2018 год - 578, 2019 год - 800. Все чаще появляются тяжелые разведывательно-ударные беспилотники США. Американское Стратегическое командование проводит учения с отработкой ядерного удара по Союзному государству. Через Атлантику перебрасываются в Европу десятки тысяч американских военнослужащих в рамках учений Defender Europe-2020. На эстонской авиабазе Эмари - в 10 минутах полета от Северной столицы России - в рамках миссии Baltic Air Policing постоянно находятся истребители F-16. Появляются там время от времени и более современные F-35 Lightning II. И это лишь несколько штрихов к портрету времени.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей 26 февраля назвал Россию "единственной страной на Земле, которая представляет собой экзистенциальную угрозу для Соединенных Штатов". На все экзистенциальные угрозы в Пентагоне имеется один простой ответ, и ранее командующий ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригян заявил о существующем плане уничтожения интегрированной системы ПВО - ПРО в Калининградской области. И все это - "сдерживание" России.

"Витязи" пришли на службу своевременно, а кроме них Воздушно-космические силы РФ только в 2020 году получат четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" и шесть дивизионных комплектов комплекса "Панцирь-С".

Все эти средства созданы для интеграции и взаимодействия в эшелонированной системе ПВО - ПРО, для высокотехнологичной и гарантированной защиты России и ее союзников.