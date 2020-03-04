Унионизм в Молдове - "крапленая карта" еще в игре

В ходе протестов ветеранов вооруженного конфликта на Днестре и примкнувших к ним сторонников объединения с Румынией снова прозвучали лозунги, которые были актуальны в 90-х годах прошлого столетия после распада СССР.

Времена, когда вспышки ярого национализма, который появился в Молдове и ряде других постсоветских республик в начале 90-х годов прошлого столетия, уже стали забываться и ушли в прошлое, как страшный сон. Но протест, который провели в начале рабочей недели ветераны вооруженного конфликта на Днестре и примкнувшие к манифестации унионисты, показал, что это - не так.

Молдавские унионисты ловко воспользовались ситуацией. В ходе манифестации ветеранов вооруженного конфликта на Днестре над молдавской столицей снова прозвучали "речевки", которые когда-то с самозабвением декламировали радикально настроенные представители Народного фронта.

В любой другой европейской стране за призывы к ликвидации государственности через объединение с другой страной давно бы надели наручники и привлекли к уголовной ответственности.

В случае с молдавскими событиями тревожным штрихом стали выкрики известного индивида с "буздуганом", который призывал манифестантов "к бою" и разбил деревянной сувенирной булавой стеклянную дверь в здании правительства.

По предварительным данным, агрессивный мужчина понесет уголовную ответственность и может получить до 7 лет тюремного заключения. Но это - в теории.

В реальности следует еще посмотреть, окажется ли зрелой молдавская юстиция, получат ли реальные наказания те, кто выступал с такими лозунгами на центральной площади Кишинева.

В Молдове не раз звучали инициативы властей о запрете унионизма как идеи, направленной на подрыв основ государственности Молдовы. В частности, об этом не раз упоминал в своих заявлениях президент республики Игорь Додон, однако все эти декларации пока остаются лишь теорией, а на практике число сторонников идеи унионизма возросло.

Если на заре "двухтысячных" их было порядка 12-15 процентов, то сегодня социологи уже говорят о 20-25 процентах тех, кто лояльно относится к таким идеям. © Sputnik / Руслан Шалапуда Руслан Шевченко: Унионизм надо побеждать идеологически

Политологи объясняют это тем, что в течение 29 лет в республике изучается история другого, соседнего государства, а не Молдовы, что эти идеи незаметно насаждаются в неокрепшие умы в школах и лицеях, в вузах республики.

Корреспондент Sputnik Молдова поинтересовался у международного эксперта: как смотрят на проблему унионизма в Молдове из Европы? Ответ дал политолог-международник из Берлина Александр Рар.

"Мне знакома история Молдовы, я интересуюсь ею. Ваша страна на протяжении определенных периодов истории была связана с Румынией. Сегодня с этой страной у Молдовы установлены добрососедские отношения, наработанные гуманитарные и экономические связи. Поэтому я считаю, что в этой ситуации не все решается запретами", - заявил собеседник.

По словам эксперта, людям надо объяснять, что тему унионизма некоторые политики в Молдове все еще разыгрывают исключительно в качестве политической карты, пусть и не столь "козырной", как в 90-е, а скорее – "крапленой".

"Президент в Молдове, как и в любой другой стране, - гарант конституции. Додон прав в том, что границы государства незыблемы и их необходимо защищать каждый раз, когда на них идет атака, пусть и на вербальном, вяло-идеологическом уровне. Он не хочет повторения событий подобных тем, что были на Украине", - отметил политолог-международник.

По оценке Рара, политическая ситуация в Молдове сравнительно стабильна, а общество, хоть и расколото по векторам геополитики, но ценит мир на своей земле. Поэтому, по словам собеседника, попытка разыграть унионистскую карту в Молдове выглядит с каждыми выборами все более предсказуемой. Да, некоторые из граждан разделяют подобную точку зрения, но это, по словам Рара, сродни праву человека во что-то верить, а не политическая доктрина.

В свою очередь, экс-вице-премьер правительства Молдовы Виктор Степанюк в беседе с корреспондентом Sputnik заявил, что в нашей стране есть все условия для того, чтобы защитить ее государственность и суверенитет, молдавский язык и молдавскую идентичность.

"Молдова — общепризнанное государство в мире. У нас есть потенциал, интеллект, талантливый народ, руководители, политические элиты. Надо найти возможность и определиться с задачами, которые стоят перед государством", — заключил он.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова, что унионизм в республике запретить, конечно, можно. Но даже в условиях запрета эти идеи продолжат существовать, уверен политолог.

"Нужен ли разгром политических идей унионизма в республике? Последние выборы в местные органы власти показывают, что политическое "крыло" унионизма не представляет особого влияния в обществе. Времена, когда Дорин Киртоакэ был примаром Кишинева и, как бы являлся политическим лицом молдавского унионизма, минули. Киртоакэ лишь дискредитировал эту политическую доктрину", - подчеркнул собеседник.

По мнению Брутера, основной удар по идеям унионизма, которые, так или иначе, олицетворял Киртоакэ, был нанесен во времена его нахождения на посту мэра Кишинева, когда в городе произошел небывалый разгул коррупции, разрушение муниципального хозяйства и инфраструктуры.

"Сейчас реального политического возврата к этим идеям уже никогда не будет, это надо понимать", - подытожил Брутер.

Попытки разделить молдавское общество лозунгами с ярко-выраженными призывами к объединению с Румынией предпринимались не раз в ходе массовых манифестаций. Однако пока олицетворять эту политическую доктрину, которая перешла из практической плоскости почти в теоретическую, будут люди с "буздуганами" и "палками-копалками", идеи радикально настроенных правых политиков в республике будут воспринимать лишь, как популистские, - не более того…

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK