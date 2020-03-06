Победить Трампа может только вирус. Это уже официально

Еще неделю назад у демократов был минимальный шанс победить на президентских выборах в ноябре. А теперь, как следует из комментариев, они считают, что шанс появился.

Коронавирус перестал быть китайским и стал американским. Точнее, он превратился в мощный фактор предвыборной кампании и в целом политической борьбы в США, пишет автор РИА Новости.

Произошло это буквально за два-три дня. Когда две ключевые газеты партии демократов — Washington Post и New YorkTimes — ежедневно выносят на свои первые полосы любую паническую информацию о вирусе, и когда информационная бомбардировка подкрепляется не только авторскими комментариями, но и редакционными статьями, — это уже официально. Еще неделю назад у демократов был минимальный шанс победить на президентских выборах в ноябре. А теперь, как следует из комментариев, они считают, что шанс появился. Потому что появились первые заболевшие на территории США.

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Пройдемся по заголовкам, из них одних все уже ясно. "Вирус мог неделями незаметно распространяться в штате Вашингтон", "Коронавирус рвет в клочья трамповский рынок акций", "Может ли Блумберг снова подать себя как кризис-менеджер?" (о Майкле Блумберге — ниже) и так далее.

Демократы думают, что поймали противника в ловушку. Если администрация Трампа начнет по китайскому образцу вводить везде тотальные карантины, то кончится процветание экономики, и избиратели Трампа как минимум не придут в тоске на выборы. Вдобавок в этом случае Трампа обвинят в диктаторских замашках. Если же карантины вводиться не будут и, если умрет хоть дюжина пациентов, то ту же администрацию можно будет обвинить в преступной халатности перед лицом смертельной угрозы для нации. В общем, не эпидемия, а просто подарок.

Как всегда, самое интересное здесь — детали. Например, было мгновенно подмечено — хотя бы вот в этом материале New York Times, — что вирусов два: демократический и республиканский. То есть, каждая половина Америки уже заранее воспринимает ситуацию противоположным образом, и соответственно себя ведет. Как тут не вспомнить шуточки насчет того, что избиратели этих двух партий (и их аналогов за пределами США) — вообще биологически разные создания, допустим, произошли от кроманьонцев и питекантропов.

Пропагандистская машина демократов объясняет своей пастве, что идет страшная пандемия, от которой все умрут, — хотя бы потому, что никогда еще ни одна администрация не реагировала так вяло на всеобщую угрозу (даже во время "испанки" в 1918-м году). Но дело в том, что паства и сама по себе так настроена. Это именно в среде демократической полуобразованщины распространяются самые дикие слухи. А вот "другие американцы" склонны считать, что вся история с эпидемией — не первой и не самой смертельной в 2000-е годы — это "новая фальшивка" демократов, которые четыре года атаковали мозги публики ерундой насчет "русского вмешательства" и прочего, а теперь придумали себе новую забаву. Причем, повторим, эти две породы американцев — и не только американцев — так думали до того, как сейчас всерьез началась "вирусная драка" за умы.

Дональд Трамп и его команда уже сделали свой выбор и высказываются именно так, как мыслят их избиратели, не щадя "лживые СМИ" и паникеров из соцсетей. В конце прошлой недели Трамп — правда, не президент, а его сын — заявил: демократы надеются, что вирус придет в США и убьет там миллионы людей, потому что это поможет свергнуть республиканцев. И вице-президент Майкл Пенс (назначенный "главным по вирусу"), представьте, не осудил его, как, по мнению демократов, должен был. А чуть ли не поддержал. Вдобавок уже старший Дональд напомнил, что он-то защищает границы США, а вот демократы выступают за бесконтрольный въезд в страну кого угодно…

Теперь чисто американская тонкость ситуации. Есть такая штука, как медицинское лобби. К нему не следует относить каждого терапевта или санитарку — речь о громадной машине фармацевтических корпораций-гигантов, страховых и прочих компаний. У этих людей по пять только официальных лоббистов на каждого члена конгресса. И это лобби твердо связано именно с демократами, а республиканцы (у которых свои лобби, например нефтяное и прочие) создают фармацевтам и иным большие проблемы. Хотя бы за подсаживание пациентов на смертельные опиоидные препараты — это очень важная для США история, куда смертельнее любого вируса.

Так вот, медицинское лобби очень хорошо научилось сводить людей с ума от страха за свою жизнь и здоровье, и уже появились первые — как бы рядовые — медики, обвиняющие администрацию в некомпетентности по части борьбы с вирусом. Будут такие акции и дальше.

Вдобавок минимум два претендента на пост президента от демократов прямо или косвенно связаны именно с медицинским лобби.

Это Берни Сандерс, чей ключевой пункт программы — потратить чуть не 60 триллионов долларов (которых нет) на тотальное, обязательное и всеобщее медицинское обслуживание. И это Майкл Блумберг с его многомиллиардным фондом, насаждающим по всему миру "здоровый образ жизни". Понятно, что при них — и в обстановке хорошо поддерживаемой паники — медицинское лобби избавится от проблем и станет всемогущим монстром. Эпидемия для него — грандиозный подарок.

На какие подарки может надеяться республиканская команда? Ответ очевиден. Какая страна мира имеет лучший опыт в борьбе с эпидемией, сотни получивших хороший опыт медиков и уже какие-то проверенные в деле препараты? Китай, естественно.

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Китай в эти дни свой опыт использует в полной мере, в том числе как дипломатическое оружие. Например, Япония и Иран были среди первых, кто отправлял Китаю медицинскую помощь. Сейчас такую помощь от Китая получают они сами — особенно Иран, где только что высадилась мощная команда закаленных специалистов из КНР. Это не единственные примеры.

И вот теперь китайская пропаганда напоминает лидерам и публике прежде всего в США об их первоначальной (и попросту безобразной) реакции на эпидемию. Еще напоминает, кто производит сырье для множества американских лекарств, а также об общей идее нынешней администрации "разорвать связь двух экономик".

Интересно, не приведет ли "предвыборный вирус" в США к мысли, что, может быть, не стоило трамповской команде объявлять Китай главным противником Америки, если однажды он может оказаться ее главным спасителем?

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