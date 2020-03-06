"Красные линии" коалиции — договорятся ли демократы и социалисты

Обозреватель Sputnik Молдова выяснял, что может стать серьезным препятствием на переговорах двух партий.

Переговоры о создании парламентской коалиции между ПСРМ и ДПМ продолжаются. В четверг представители обеих партий вышли на брифинги, где рассказали о первых итогах дискуссий. Судя по их словам, процесс идет, и консенсус может быть достигнут.

Никаких конкретных параметров будущей коалиции оглашено не было. Обе стороны заявили, что еще рано говорить, как именно партии поделят министерства и посты. Пока обсуждаются, как выразился лидер демократов Думитру Дьяков, "не конкретные институты, а направления деятельности".

Осторожен в высказываниях был и вице-спикер парламента от ПСРМ Влад Батрынча. Он сказал, что переговоры могут занять не один день, и для начала нужно определиться, как будут разграничены зоны ответственности.

А такое разграничение, действительно, может стать сложной задачей. Ведь речь идет о том, чтобы совместить в одном флаконе, в одном кабинете министров, два разнонаправленных вектора внешней и внутренней политики.

Демократы твердо заявляют, что ориентируются на Брюссель и намерены держать курс на вступление Молдовы в ЕС. Социалисты выступают за стратегическое партнерство с Россией, "взвешенную" внешнюю политику и интеграцию Молдовы в Евразийский экономический союз.

У двух партий нет еще даже приблизительного видения, каким должно быть коалиционное правительство, однако жирные "красные линии" уже проведены. И удержаться в этих линиях договаривающимся сторонам будет непросто.

На брифинге лидер ДПМ Думитру Дьяков заявил, что демократы в будущем кабинете министров хотят контролировать вопросы внешней политики — "чтобы мы могли быть уверены, что Молдова продолжит путь в Европейский Союз", - заявил он.

А перед началом переговоров с ПСРМ Демократическая партия распространила декларацию, в которой заявила, что важнейшим приоритетом считает "европейский курс и внешнюю политику, ориентированную на Запад". Среди своих приоритетов на переговорах ДПМ назвала также территориальную целостность страны, энергетическую независимость и "ценности идентичности" — язык и историю.

"Для нас это красные линии и только при этих условиях могут пройти переговоры", — подчеркнула Демпартия.

Консенсус в вопросах "ценностей идентичности" еще можно себе представить — например, в виде моратория на дискуссии по поводу школьного курса истории или названия государственного языка в Конституции.

Но вот как быть с "внешней политикой, ориентированной на Запад", не говоря уже об "энергетической независимости" (которая на Западе трактуется однозначно, как отказ от поставок "Газпрома" и переход на сжиженный газ из США) — тут ясности пока нет.

Социалисты в общении с потенциальными партнерами из ДПМ стремятся уйти от геополитических противоречий и сконцентрировать внимание на выгодах "взвешенной" внешней политики.

"В ДПМ заявили, что они являются проевропейской силой, мы сказали, что не видим проблем в этом смысле, — заявил на брифинге Влад Батрынча. — Молдова — европейская страна по происхождению, мы готовы внедрять европейские стандарты и ценности, которые соответствуют национальным интересам... Мы не испытываем стрессов в отношениях с Востоком или с Западом", — сказал он.

Большим подспорьем для будущей коалиции может стать "модельный договор", который в свое время ПСРМ подписала с блоком ACUM. Именно его намерены взять за образец переговорщики, ведь модель доказала свою эффективность. В самом деле, распался союз ПСРМ-ACUM вовсе не из-за геополитических разногласий, а из-за конфликта вокруг поста генпрокурора.

Но вот сумеют ли в Демократической партии удержаться в проведенных ими "красных линиях"?

Например, известно, что отказ фракции ДПМ поддержать вотум недоверия главе МИД Аурелиу Чокою дался демократам нелегко. Настолько, что им пришлось предпринять ряд резких заявлений, о которых сейчас демократы предпочитают не вспоминать. Заняв посты в министерствах, одними заявлениями они ограничиться уже не смогут.

Стартовали переговоры между ПСРМ и ДПМ: первые заявления о коалиции - видео>>>

Впрочем, возможности для проявления несгибаемой твердости у Демпартии ограничены. На днях лидер парламентской группы "Pro-Moldova" Андриан Канду заявил, что из фракции ДПМ к ним могут перейти еще десять депутатов.

Должности в министерствах и ведомствах могут стать для теряющей вес Демократической партии тем якорем, который добавит стойкости усомнившимся. И в этом смысле гибкость в переговорах выглядит куда более удачной тактикой, чем проведение "красных линий".

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