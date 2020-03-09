COVID-19 взят политиками на вооружение

Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, стал для политической оппозиции Молдовы подарком — долгожданным, но нельзя сказать, чтобы неожиданным.

Носители опасного вируса были выявлены в Румынии и на Украине. Италия, как известно, имеет многотысячную молдавскую диаспору. В этих условиях было ясно, что появление коронавируса в Молдове — всего лишь вопрос времени.

И вот, время истекло — 48-летняя женщина, которая вернулась домой из Италии, стала первым пациентом в карантинном отделении инфекционной больницы в Кишиневе.

К этому событию в правительстве готовились тщательно, стараясь не упустить ни одной детали. В кабинете министров не могли не понимать, что оппозиция будет тщательно следить за подготовкой к "встрече" коронавируса и тоже не упустит ни одной детали, ни одного просчета и ни одной ошибки.

Ошибок избежать, разумеется, не удалось.

Для начала кто-то в министерстве здравоохранения в спешке перепутал номер авиарейса, которым больная прибыла в Кишинев. Практически сразу ошибку в пресс-релизе исправили. Но пассажирам "невиновного" рейса и их родственникам пришлось пережить, вероятно, очень неприятные эмоции — не говоря уже о социальных сетях, которые взорвались негодованием.

Затем больную, состояние которой ухудшилось, перевели из инфекционной больницы Тома Чорбэ в Республиканскую клиническую больницу (РКБ). На этот раз кто-то в Минздраве наоборот, не слишком спешил, и о переводе публика узнала только постфактум.

Этот недочет тут же породил волну диких слухов. Блогеры писали, что палаты в РКБ не оборудованы спецбоксами, что персонал чуть ли не готов взбунтоваться, и что вентиляция в отделении общая с остальными помещениями больницы.

Последствия этого недочета тут же попытались исправить. Министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну опубликовала в социальных сетях видеокадры из больницы, напоминающие сцены из фантастического фильма про исследования НЛО — врачи, полностью упакованные в защитные костюмы, залитая неоном кварцевых ламп палата.

Волну слухов одним видео сбить не удалось. В итоге главе Минздрава вместе с директором Национального агентства общественного здоровья пришлось объясняться и на утреннем брифинге в понедельник. Оказалось, что и спецбоксы есть, и персонал защищен, и вентиляция — изолированная. И вообще, все идет по плану, ситуация под контролем.

Однако любой управленец знает, что строго по плану ничего никогда не идет. И такие, в общем, неизбежные недочеты — сущий праздник для оппозиции, которая немедленно ринулась в обозначившийся прорыв.

Алла Немеренко, экс-министр здравоохранения в правительстве Майи Санду, немедленно обвинила нынешнее руководство Минздрава и весь кабинет министров в бездеятельности. "Уважаемые коллеги из министерства, просыпайтесь и берите на вооружение тактику других стран! Особенно Румынии, которая рядом", — написала она в Facebook. (Экс-министр не пояснила, почему перенимать опыт нужно именно у Румынии, где ситуация совершенно иная, потому что эта страна, на минуточку, член ЕС. Тут явно больше пригодился бы опыт России или Украины).

К этой критике тут же подключилась Майя Санду, и тоже в Facebook.

"После стольких предупреждений и дискуссий власти в Кишиневе еще не поняли, насколько серьезна проблема распространения коронавируса и ничего не сделали для защиты людей", — написала она.

И тут можно было бы возразить, что почему же — ничего? Спецбоксы. Защитные костюмы. Вентиляция, опять же. Все причастные, полупричастные и даже совсем непричастные государственные органы поставлены на ноги. Но возражать явно не имеет смысла. Ясно же, что любые действия правительства, даже если штаб-квартира ВОЗ в полном составе переедет в Кишинев и объявит его всемирной столицей коронавируса, получат у оппозиции ту же оценку — "ничего".

Майя Санду только подтверждает эту догадку, перейдя в конце своей публикации к рекомендациям действующему правительству. Рекомендации звучат до предела лаконично: "Необходима максимальная мобилизация и подготовка медицинской системы для помощи больным".

Спасибо, очень помогли. Оказывается, это все, что может посоветовать коллегам в кризисной ситуации экс-премьер, которая совсем недавно руководила правительством. И судя по ее заявлениям, явно знает, как надо действовать, но почему-то не говорит.

Не отстает непарламентская оппозиция и близкие к ней экспертные круги. Еще один экс-премьер, Ион Стурза, обвинил нынешнего главу правительства в некомпетентности и неумении обеспечить безопасность граждан Молдовы — за что получил от Иона Кику резкий ответ. Нельзя не признать, что от таких перепалок нет никакой пользы, зато ущерб может быть. Например, ущерб во времени, потраченном на парирование реплик в социальных сетях. Кстати, "дергать" по поводу и без повода членов кабмина, отвлекая их от дел — это тоже известная политическая тактика.

Из этой среды звучат и радикальные призывы, среди которых встречаются, например, и такие: как ввести запрет нашим гражданам на въезд в Молдову. Хорошо, хоть не предлагают лишать их гражданства прямо в аэропорту.

Атаки оппозиции не стали новостью для президента Игоря Додона, который обратился к политическим оппонентам с призывом к консолидации общества. Хотя бы перед лицом такой серьезной опасности, как коронавирус.

"Еще одно обращение хочу направить политикам из всех партий, которые спекулируют на этом кризисе, — заявил Додон в социальных сетях. — Хватит пиариться на этой всемирной драме и на естественном страхе наших людей по поводу здоровья! Уберите этот свой цинизм и лицемерие! Помогите властям полезными советами, если они у вас есть, проявите солидарность с согражданами, хватит разыгрывать спектакли в Facebook, прекратите оскорблять и унижать медицинских работников!".

С этим призывом нельзя не согласиться. Именно все перечисленное (исключая полезные советы) и демонстрируют сейчас оппоненты власти.

В истории полным-полно примеров того, как нации объединялись перед лицом глобальных катаклизмов. Заключались временные перемирия, а власть и оппозиция работали над преодолением кризиса плечом к плечу, чтобы по его окончании снова вцепиться друг в друга.

И например, роль депутатов парламента от оппозиции здесь чрезвычайно важна. Это же их прямая обязанность — контроль, выявление недостатков и формулирование четких предложений. Многие из депутатов, которые сегодня атакуют власти, балансируя на гребне коронавирусной волны, сами имеют правительственный опыт.

Почему бы им не надеть белые халаты и не отправиться лично, с парламентским контролем — в больницы, на пограничные пункты, в школы и детсады? Спросили бы, чего нехватка, чем помочь? Где недосмотрели? Вот это была бы несомненная, реальная помощь. Но не наблюдается же ничего подобного.

И конечно, во всех странах мира, затронутых коронавирусом, эта медицинская проблема немедленно стала политической. Но должен же здесь быть какой-то предел. Опасность-то — не воображаемая. Не политическая.

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