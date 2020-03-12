Состоится ли коалиция между ПСРМ и ДПМ: президент настаивает, фракции медлят

Главная политическая интрига весны нынешнего года - состоится ли парламентский альянс фракций Партии социалистов и представителей ДПМ, либо возможен второй сценарий, при котором страна приблизится к досрочным выборам в высший законодательный орган республики.

Многие политические аналитики в Молдове сходятся во мнении - миноритарное правительство во главе с Ионом Кику не может долго продержаться, поскольку у технократов "в тылу" нет парламентского большинства.

Позиция президента

Президент страны Игорь Додон придерживается четкой позиции - с правыми (представителями политического блока ACUM) социалисты уже создавали альянс, но он долго не продержался, да и неудивительно. В таком "террариуме не-единомышленников" вряд ли долго можно быть вместе, учитывая постоянные взаимные нападки и обвинения.

Глава государства проанализировал ситуацию, при которой, по его мнению, необходимо идти по пути образования большинства в парламенте республики. Об этом он заявил в еженедельном видеообращении "Президент отвечает". При этом он отметил, что PAS и DA не пойдут на коалицию, "потому что хотят досрочных выборов".

"Остается с кем это (формирование парламентского большинства – ред.) делать? С демократами", - добавил Додон, отметив, что коалиция возможна, но на определенных условиях.

В свою очередь, политолог Ян Лисневский считает, что коалиция между социалистами и демократами в парламенте республики состоится.

Сейчас, считает он, происходит финальный этап создания такого правящего большинства, когда обе партии распределяют ответственность и властные полномочия.

Распределение сфер влияния

Между тем, если проследить внимательно за политическими процессами, которые имели место за последние 10 лет в республике, можно уверенно сделать вывод, что наиболее прочными оказывались альянсы, в которых партии распределяли между собой все ключевые посты, министерские портфели, ответственность за деятельность ряда конкретных государственных ведомств. В таких условиях, как говорится, всегда есть, с кого конкретно спрашивать в случае, если работа на определенном сегменте власти будет завалена.

"Коалиция ПСРМ и ДПМ будет строиться на тех же условиях, которые были предложены ранее и правому блоку ACUM. Обществу надо дождаться окончания этих переговоров. Здесь все зависит от того, сможет ли Демпартия получить гарантию от социалистов, что евроинтеграция останется основным внешнеполитическим курсом республики, а демократы, соответственно, партией, более ориентированной на Запад", - подчеркнул Лисневский.

Интересно и предварительное распределение министерских портфелей между двумя партиями. Как заявлял лидер парламентской группы "Pro-Moldova", экс-председатель парламента Андриан Канду, демократам могут отойти: министерство иностранных дел и европейской интеграции; экономики и инфраструктуры; образования, культуры и исследований; оборонное ведомство страны.

Конечно, на инсайдерскую информацию Канду, который еще недавно находился в авангарде Демпартии, полагаться можно с натяжкой, но нельзя исключать, что кто-то из бывших коллег по партии озвучил ему такие подробности.

"Можно предположить, что министерские портфели будут распределены именно таким образом. Демократы хотят еще раз подчеркнуть, что они смотрят в сторону ЕС. Для этого им и нужны такое министерство, как МИДЕИ и оборонное ведомство. Получив эти министерские кресла, Демпартия хочет подстраховаться, поскольку подписание простого соглашения о сотрудничестве на уровне двух политформирований не является для них надежным аргументом", - уточнил корреспонденту Sputnik Молдова Лисневский.

Когда нужны кредиты

В Молдове, по мнению эксперта, произошел политический парадокс, при котором все партии давно не могут ответить на конкретный вопрос: какая из них является проевропейской, а какая - пророссийской.

"Социалисты стараются показаться Брюсселю проевропейской политической силой. Возобновление диалога с ЕС необходимо для продолжения выделения Молдовы макрофинансовой помощи", - уточнил Лисневский.

Молдова же должна сотрудничать не с Брюссельским высшим политическим истеблишментом, а с руководством государств, входящих в Евросоюз, поэтому парламентская коалиция с Демократами, которые позиционируют себя, как центристы, наиболее поможет в этом процессе, уверен Лисневский.

Удар по рейтингу

Вопросом, который небезразличен многим гражданам, интересующимся политическим процессом в стране, является потеря доверия электората одной из партий, которые могут войти в новую коалицию. В случае парламентского "союза" ДПМ и ПСРМ, наиболее могут пострадать демократы - так считает большинство аналитиков в республике.

Первый удар, который произошел в июне после отстранения от власти Демпартии, политформирование выдержало. Свидетельством тому стали результаты всеобщих местных выборов, прошедших осенью минувшего года в Молдове. На них демократы получили внушительное число голосов избирателей, что для уже оппозиционной партии – достаточно хороший результат.

Вторым ударом для ДПМ стал недавний раскол партии, который повлек за собой не только размежевание политического формирования, но и отразился на предпочтениях электората. Да, граждане, традиционно голосовавшие за ДПМ, в большинстве своем остались верны этому политическому предпочтению. Однако, согласно опросу, и значительная доля тех, кто ранее голосовал за ДПМ, не переметнулись на сторону отколовшейся парламентской группы "Pro-Moldova", а остались в стане не определившихся избирателей.

"Сейчас Демпартия находится в неблагоприятных условиях. Этим и вызвано желание демократов удержаться у власти, чтобы окончательно не растерять поддержку избирателей", - уверен Лисневский.

В ситуации, при которой коалиция между ПСРМ и Демпартией вскоре может стать реальностью, наиболее выгодным для социалистов вариантом окажется комбинация - президент, представляющий ПСРМ, и премьер, которого делегируют демократы. В таких условиях социалисты могут сохранить существующую сейчас поддержку избирателей.

Что тормозит создание коалиции

По мнению политического аналитика Романа Михэеша, основной стопор в создании коалиции заключается в том, что лидер Демпартии Павел Филип и почетный председатель политического формирования Дмитрий Дьяков вынуждены будут продвигать в новом большинстве интересы Соединенных Штатов, социалисты не согласны с таким пасьянсом.

"Демократы не могут полностью войти в зону влияния социалистов. Демпартия, о чем неоднократно заявляли Дмитрий Дьяков и Павел Филип, входит в зону интересов Евросоюза. Дьяков не раз заявлял, что ДПМ - партия европейской направленности. Конечно, определенное влияние президента страны на эту партию существует. Вот именно на этих точках соприкосновения демократам и социалистам следует прийти к компромиссу", - заявил Михэеш.

Две партии достигли переговорного рубежа, когда подписание документа о вступлении в коалицию видится близким, но в формировании этого большинства важно, чтобы были четко расставлены акценты на интересах России, США и Евросоюза - так, как это происходило в преддверии формирования союза ПСРМ с политическим блоком ACUM.

Хронология переговоров

Республиканский совет Партии социалистов Республики Молдова принял 3 марта решение начать переговоры о создании коалиции с Демпартией. Демократы согласились пойти на диалог с социалистами.

Уже 4 марта состоялся первый раунд переговоров между рабочими группами ПСРМ и ДПМ. В основу соглашения о формировании коалиции между ними может лечь тот план, который ранее был заключен между социалистами и блоком ACUM.

В среду, 11 марта, состоялся очередной раунд дискуссий между социалистами и демократами. Стороны посвятили переговоры в большей степени внутренней политике, а также мерам, которые должны предпринять правительство и парламентское большинство для улучшения качества жизни граждан Молдовы.

Кроме того, они обсудили и различные аспекты соглашения по внешней политике и пришли к выводу о необходимости сохранения сбалансированной, мультивекторной внешней политики. В этом смысле особое внимание было уделено важности внедрения Соглашения об Ассоциации с ЕС.

В ближайшие дни, как заявили в пресс-службе ПСРМ, состоится очередное заседание переговорщиков. Так что, каким будет новое правящее парламентское большинство в Молдове, покажет время, но интрига заставляет многих граждан страны следить за этим процессом с интересом.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK