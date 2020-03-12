Больше трех не собираться

У знакомых родственница живет в Канаде и ежегодно весной прилетает в Кишинев проведать близких. Но в этом году от поездки она отказалась. Потому что коронавирус.

Причем хаос, который творится в эти дни в аэропортах по всему миру, пугает канадскую родственницу больше, чем опасение подхватить инфекцию.

Страх перед коронавирусом заставляет европейские страны вводить все новые запреты и ограничения каждый день, если не каждый час. Вот так вылетишь из Канады и застрянешь где-нибудь в пустынной, дикой местности с неработающими кофейными автоматами и закрытыми магазинами. И хорошо, если в Кишиневе, а не в какой-нибудь транзитной стране, которую закрыли на карантин прямо во время полета.

Молдовы этот страх коснулся в полной мере. Вернее, напугались, в основном, официальные власти. Население склонно относиться к новостям о коронавирусе, как и раньше — с интересом, но несколько отвлеченно.

Точно так же люди реагировали бы на известие о высадке инопланетян в Чимишлийском районе. Да, новости будоражат, но они слабо связаны с повседневностью. (Хотя некоторые тут же принялись бы прикидывать, как прибытие пришельцев повлияет на развитие сельского туризма в Молдове).

Без паники

Опознать панику легко по двум признакам: по насыщенности уличной толпы людьми в медицинских масках и по длине очередей в магазинах. Однако людей в масках на улицах больше не стало. Запасаться туалетной бумагой в промышленных объемах, сметая с полок также мыло, керосин и спички, население тоже не торопится.

Глядя, как растет число все новых запретов и ограничений, которые вводятся в Молдове парламентом, министерствами и ведомствами, можно заключить — официальные структуры нервничают по поводу коронавируса намного сильнее, чем жители страны.

Оно и понятно, ведь кому отвечать перед избирателями, если что?

В эти дни между властью и оппозицией происходит нечто, очень похожее на гонку вооружений в эпоху "холодной войны". Оппозиция рыщет, выискивая недостатки в противовирусной обороне, построенной правительством.

Власть наспех укрепляет места возможного прорыва оппозиции и ведет упреждающий огонь, вводя все новые и новые санитарно-карантинные меры. "Они спросят — а где у вас? А мы сразу — а вот, давно уже есть!"

Однако возникают сомнения, что все инициативы и запреты удастся четко и быстро воплотить в жизнь. Как выразился один из депутатов парламента в ходе дискуссии по ужесточению наказаний за несоблюдение карантина, — "Статья действует давно, но практически у нас это никогда не применялось".

По статье "за распространение"

Для многих стало сюрпризом известие, что уголовная ответственность за несоблюдение карантина, например, действует в Молдове уже давно — статья 215 УК, "Распространение эпидемических заболеваний".

То есть, министерство юстиции, экстренно разработавшее поправки в законодательство в рамках чрезвычайной кампании по борьбе с коронавирусом, ничего чрезвычайного, на самом деле, не предложило. Был штраф до 750 условных единиц за "несоблюдение мер по предотвращению эпидемических заболеваний", станет — до 1000. Было пять лет тюрьмы, станет — семь. Велика ли разница?

У депутатов парламента нет информации, что эту статью когда-либо применяли на практике — например, в периоды прежних коронавирусов, начиная с "птичьего". Или того же сезонного гриппа, который, между прочим, тоже убивает людей. Поэтому нет уверенности, что она будет эффективно применяться сейчас.

"Чрезвычайщина" разворачивается все масштабнее. Воздушное сообщение с Италией прекращено. Школьников и студентов отправили на внеочередные каникулы. Отменены все культурные и спортивные массовые мероприятия. Налоговая служба отказалась от всех массовых коллоквиумов. Полиция заявила, что все инспектораты, включая генеральный, прекращают прием граждан и рекомендует отправлять петиции по электронной почте.

Но вот общественный транспорт никто не остановил. И гражданам это непонятно с точки зрения борьбы с коронавирусом.

Потому что, какой смысл в приказах "больше трех не собираться", если троллейбусы, автобусы и маршрутки в городах Молдовы все так же набиты битком?

Ясно, что остановить общественный транспорт нельзя, потому что наступит хаос. Но, например, человека, который приехал в троллейбусе подавать заявление в полицию и "поцеловал" закрытую дверь, "потому что коронавирус", — его будет трудновато убедить, что вирус так ужасен, как говорят. Получается, что транспортный хаос страшнее, чем коронавирус...

Или тот же "домашний карантин" для приезжих, о котором много говорят, и который выглядит чистой воды фикцией. Потому что, как обронил на днях один из чиновников, к каждому полицейского не приставишь, а "контроль семейного врача" — это лишь видимость контроля. И что характерно, рядовые граждане это тоже знают.

В общем, экстраординарная активность госструктур не встречает такой же чрезвычайной реакции у граждан. И это порождает диссонанс.

Что останется после коронавируса

В стране уже зафиксированы несколько случаев, когда люди наотрез отказываются ложиться в больницу или сдавать тесты на коронавирус, и "скорую" к ним приходится отправлять в сопровождении полиции. И тут уже начинается тонкий юридический лед, который ощутимо хрустит под ногами.

Мы все — за гражданскую ответственность, если доказано, что человек болен. А если нет? Представьте, гипотетически, что вы спешите в банк, платить по кредиту, полчаса до закрытия — и тут вам предлагают "пройти". На каком основании? А на основании того, что коронавирус. "Да у меня просто простуда!" — а вас в наручники, и волоком, под злорадные аплодисменты прохожих: "Еще одного выловили!".

Гипотетическая ситуация, подчеркнем еще раз. И все мы, конечно, за санитарию, гигиену и карантин в случае необходимости. И даже где-то за временное подавление гражданских свобод в общественных интересах. Но ведь нет и у самих депутатов парламента абсолютной уверенности, что наша юридическая база полностью готова к такому подавлению.

Можно предположить, что, когда волна коронавируса неизбежно спадет, суды Молдовы захлестнет новая волна — исков от пассажиров, не попавших на оплаченный рейс; иностранных студентов, выложивших деньги за полный курс в вузе, но отправленных на внеплановые каникулы; предприятий, потерявших контракты из-за внезапной отмены авиасообщения.

Все пройдет, и коронавирус тоже — в эпицентре, в Ухане, из временного госпиталя уже выписали последних пациентов, врачи с победой покидают провинцию. Закончится "чрезвычайщина" и в Молдове, однако последствия придется расхлебывать еще долго.

Коронавирусный стресс-тест, которому подверглось наше государство, помог обнаружить массу дыр, которые необходимо залатать, чтобы в следующий раз встретить очередную глобальную инфекцию во всеоружии. Впрочем, есть ненулевой шанс, что по окончании "чрезвычайщины" все с облегчением о ней забудут. И все, что останется в наследство от коронавируса, — это модицифированные статьи 215 Уголовного кодекса и статья 76 (1) Кодекса о правонарушениях. Хотя и это лучше, чем ничего.

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