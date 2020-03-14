Введение карантина в отдельно взятом молдавском селе: обстоятельства и барьеры

У уроженки одного из молдавских сел наличие COVID-19 лабораторно выявили в пятницу, 13 марта.

Симптомы заболевания у нее начали проявляться спустя несколько дней после возвращения из Италии. По словам примара (мэра) населенного пункта, в котором проживает женщина, ее тогда отвезли в столичную инфекционную больницу Тома Чорбэ. Однако, как отметил собеседник, первый тест на коронавирус, который ей сделали, оказался отрицательным, и она вернулась домой.

"Ее протестировали на коронавирус и констатировали, что речь идет о простуде, пневмонии, но не о COVID-19. Она вернулась домой, но потом ей стало хуже и в пятницу ее опять забрали в больницу, а в 17.00 подтвердился коронавирус", - отметил примар.

Все граждане, которые возвращаются из охваченных COVID-19 зон, обязаны самоизолироваться дома на 14 дней. Однако женщина не сделала этого. Она не только контактировала с членами своей семьи, но еще и ходила в церковь и медпункт. Точное число граждан, с кем могла пересечься носительница вируса, неизвестно.

Примар данного населенного пункта признал, что женщина не соблюдала режим самоизоляции на дому в течение 14 дней, который ввели власти. Он также заявил, что никто не знал о важности соблюдения этого карантина. И хотя семейный врач был уведомлен, женщина не находилась под наблюдением медика.

Принято решение, чтобы все граждане, которые контактировали с заразившейся коронавирусом, не выходили из дома, сообщил глава населенного пункта подчеркнул. Отвечая на вопрос, введут ли в этом селе карантин или нет, собеседник отметил, что ждет решения властей.

"Если у меня появится эта информация, то, думаю, что у нас будет большая головная боль. Семье сказали не выходить из дома, самоизолироваться. Предупредил людей, которые были в прямом контакте с этой женщиной. Ее сестра чувствует себя плохо. Врач в курсе. На данный момент меры таковы - оставаться дома", - добавил примар.

Источники Sputnik утверждают, что женщина вернулась из Италии на том же самолете, что и гражданка республики, у которой первой в Молдове подтвердился COVID-19. Однако Минздрав опровергает эту информацию.

"Ни один человек, который инфицирован коронавирусом, не пересекался с человеком с рейса Милан-Кишинев, то есть с первой женщиной, у которой официально подтвердился диагноз", - заявила глава Минздрава Виорика Думбрэвяну на брифинге в субботу.

Глава Минздрава также оценила действия властей на местном уровне в части предупреждения и контроля коронавируса.

"Есть процедура по введению карантина в территориально-административной единице. В данном случае речь идет об одном из сел. Должно быть принято решение, которое в компетенции районной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения. Это не личное решение примара, есть четкие процедуры, согласно которым устанавливается карантин", - сказала министр.

Она пояснила, каковы эффекты карантинного статуса в том или ином населенном пункте. "Люди должны максимально избегать контактов с другими гражданами, максимально снизить возможность покидать свой дом за исключением крайней необходимости – покупки лекарств, еды. Никаких массовых собраний – не разрешается даже до 50 граждан. Это в целом запрещено", - сказала Думбрэвяну.

Ситуация с коронавирусом в Молдове

К настоящему моменту общее число подтвержденных случаев коронавируса достигло восьми. Первой выявленной заболевшей стала 7 марта женщина, вернувшаяся из Милана в Кишинев. После появления еще нескольких случаев, власти Молдовы объявили 8 марта "оранжевый код" опасности из-за риска заражения коронавирусом нового типа. Это означает, что есть реальная угроза здоровью населения. До этого времени в стране действовал "желтый код".

В пятницу, 13 марта, был введен "красный код" эпидемической опасности.

Может ли Молдова столкнуться с нехваткой продовольствия из-за коронавируса>>>

В четверг, 12 марта, парламент утвердил сразу в двух чтениях пакет поправок, которые предусматривают ужесточение наказания за несоблюдение мер по предупреждению распространения эпидемических заболеваний. Закон вступит в силу на следующей неделе.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK