Цены на нефть, газ и на бензин для стран постсоветского пространства

Мировой нефтегазовый рынок переживает трудные времена. Причин сразу несколько, а фоном происходящих событий стал стремительный рост добычи на месторождениях сланцевой нефти в США.

Сначала добыча и цены на нефть росли

Рост добычи нефти в США стал возможен благодаря тому, что с конца 2016 г. действовало соглашение ОПЕК+ об ограничении объема производства нефти, которое позволяло удерживать цены на сырье на высоком уровне.

США в это соглашение не входят, поэтому американские производители могли свободно увеличивать добычу, пользуясь при этом ее высокой ценой. Наибольший рост добычи нефти в США, по данным компании ВР, произошел в 2018 г. – на 16,6%

На фоне относительно высоких мировых цен последних двух лет многие проекты были рентабельными, а уверенность в том, что ОПЕК+ будет и дальше снижать добычу для удержания цены, привели к новым инвестициям в проекты добычи, находящиеся на грани рентабельности.

Возрастающий спрос на нефть, в том числе со стороны Пекина, в определенной мере компенсировал увеличение добычи. Но коронавирус, разразившийся в Китае в феврале, стал своего рода спусковым крючком для нынешнего кризиса.

Китайские предприятия остановились, перемещение людей было ограничено из-за карантина. В итоге спрос на энергоносители в КНР упал, а, следовательно, переизбыток предложения на мировом рынке усилился. Цены пошли вниз.

Не смогли договориться

Страны участницы соглашения ОПЕК+ стали обсуждать возможность снижения добычи для поддержания цен на нефть. Основным сторонником являлась Саудовская Аравия, так как ей крайне нужна высокая цена. Королевство верстает свой бюджет исходя из стоимости нефти около 72 долларов за баррель. Саудовское руководство анонсировало масштабную программу модернизации страны, на которую нужно потратить много денег. Единственным источником получения этих средств является экспорт углеводородов.

Россия настаивала на том, что нужно сохранить квоты на добычу нефти на уровне первого квартала 2020 г. Изначально позиция российских переговорщиков исходила из того, что нынешнее падение цен происходит из-за коронавируса в Китае, а значит, когда он пройдет, то Пекин восстановит спрос на нефть, и цены возрастут.

Кроме того, России все сложнее соглашаться на новые сокращения добычи: у Минэнерго нет формальных полномочий указывать российским компаниям, сколько им добывать, поэтому для выполнения обязательств в рамках ОПЕК+ нужно достигать консенсуса внутри страны. А сделать это сложно из-за противодействия крупных компаний, которые имеют возможность нарастить добычу – ОПЕК+ для них является реальным ограничителем. К тому же неясно на сколько нужно сокращать добычу, так как пока непонятен масштаб кризиса (а, соответственно, глубина падения спроса на нефть). И это еще при том, что переговоры с ОПЕК+ в Вене проходили до распространения коронавируса в Европе.

В итоге участники ОПЕК+ не смогли договориться о новых квотах на добычу нефти после первого квартала 2020 г. Это значит, что с 1 апреля все страны участницы будут стремиться максимально увеличить добычу нефти.

От одной этой новости цены на нефть начали падать. Негативный тренд усилился после того, как Саудовская Аравия объявила о росте добычи на 3 млн. баррелей в сутки и о существенных скидках для покупателей ее нефти в Европе и США. Последние дни мир живет при ценах около 31 доллара за баррель сорта Brent.

Последствия для ближнего зарубежья

Для стран постсоветского пространства подобные изменения на энергорынках имеют разные последствия. Россия верстает бездефицитный бюджет при цене нефти 42,4 доллара за баррель. Поэтому сейчас страна начнет не накапливать резервные фонды, а тратить из них средства для компенсации выпадающих доходов бюджета. Однако уже имеющихся средств, по данных Минфина РФ, хватит для подобной компенсации на протяжении шести лет (даже в случае, если цена нефти будет держаться на уровне 25 долларов за баррель).

Но столь низкие цены не будут сохраняться на протяжении продолжительного периода времени, так как при них многие проекты по всему миру, и прежде всего добыча сланцевой нефти в США, станут нерентабельны и остановятся. А это приведет к дефициту предложения и росту цен.

Конечно, нынешние цены на нефть некомфортны для России.

Ситуация усугубляется тем, что у «Газпрома» множество контрактов на поставку газа в Европу, которые имеют привязку к цене на нефть. Следовательно, цены на газ по этим договорам также упадут, и российский бюджет будет получать меньше доходов и от газовой отрасли.

Другие постсоветские страны – производители нефти в таком же положении. Они будут страдать от выпадающих доходов. Это относится к Азербайджану, Казахстану и Туркменистану.

Причем Казахстан и Туркменистан испытают ущерб и от того, что Китай на фоне спада потребления нефти и газа отказывается от поставок углеводородов, заявляя о форс мажоре. Поэтому не исключено сокращение физических объемов покупки Китаем нефти и газа в Средней Азии.

Казахстан, как и Россия, столкнется и с возрастающей конкуренцией на европейском нефтяном рынке со стороны Саудовской Аравии. Эр-Рияд намеренно дает скидки европейским потребителям, чтобы создать проблемы России (Европа для Москвы основной рынок сбыта), принуждая ее вернуться за стол переговоров в рамках ОПЕК+ и принять саудовские условия нового соглашения.

Определенную выгоду может получить Беларусь. «Белнефтехим» никак не может договориться об условиях поставки нефти с российскими компаниями и пытается найти альтернативу. Саудовская нефть со скидкой позволит Минску снизить издержки при покупке нефти по мировым ценам. Размер скидки от Эр-Рияда может покрыть часть транспортных затрат при доставке нефти на белорусские НПЗ.

Другой эффект для Минска заключается в том, что цены на российскую нефть для Беларуси определяется по формуле: мировая цена минус экспортная пошлина. Но экспортная пошлина высчитывается от рыночных цен на европейском рынке, и она падает вслед за котировками.

Однако есть для Минска и существенный минус от нынешнего кризиса: помимо самой нефти дешевеют и нефтепродукты, которые традиционно являются одним из главных экспортных товаров Беларуси.

В итоге для экономики государств постсоветского пространства нынешнее падение цен на нефть не сулит ничего хорошего. Хотя обосновывать рост цен на бензин и дизель нефтяным компаниям будет все сложнее.