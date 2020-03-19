США обвинили Россию в гибели турецких военных — миру все равно

Выпад со стороны Вашингтона, считает колумнист, выглядит не слишком уместно, поскольку "поезд ушел" — и давно.

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию в гибели десятков турецких военных. Помимо этого, он выразил поддержку "союзнику по НАТО" и заявил, что Соединенные Штаты рассматривают "новые меры для поддержки Турции и завершения насилия".

Это первое настолько резкое высказывание Вашингтона относительно недавнего обострения в сирийском Идлибе. До сих пор Штаты не возлагали на Москву прямую ответственность за гибель турецких солдат.

Правда, невозможно не заметить, что высказывание Помпео выглядит не слишком уместно, поскольку "поезд ушел" — и давно.

Кризис вокруг Идлиба — это вторая половина февраля и самое начало марта. После московской встречи Владимира Путина и Тайипа Эрдогана 5 марта и достигнутых президентами договоренностей напряженность пошла на спад.

Ситуация в регионе по-прежнему непростая. Совместное российско-турецкое патрулирование стратегически важной трассы М4 сталкивается с серьезным противодействием со стороны контролирующих ее боевиков. Тем не менее процесс идет.

Прочие же направления двустороннего сотрудничества — от "Турецкого потока" до строительства АЭС "Аккую" — недавнее обострение тем более не затронуло.

На днях директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев сообщил, что продолжается подготовка к закупке Анкарой второй партии С-400. Более того, по словам чиновника, дополнительная поставка предполагает некоторое участие Турции в производстве зенитно-ракетной системы. Хотя детали не раскрывали, руководитель ведомства подчеркнул, что никаких рисков и ущерба национальным интересам России это не принесет.

В общем, российско-турецкие отношения благополучно продолжаются в сложившемся формате, где даже самые жесткие противоречия и трения по отдельным вопросам не слишком влияют на продуктивное партнерство в целом.

На таком фоне выступление главы внешнеполитического ведомства США выглядит ритуальным маханием кулаками уже сильно давно после неслучившейся драки.

Впрочем, свежая публикация в The Washington Post с ярким заголовком "Как Турция потеряла Россию и Запад" в значительной степени проясняет логику, которой руководствуются американцы на турецком направлении. Согласно ей, Эрдоган сам виноват — и должен самостоятельно расхлебывать последствия сделанного выбора. Заигрывание с Путиным, который успешно искусил турецкого президента надеждами на геополитическое и державное усиление Анкары, привело к тому, что тот разругался с надежными западными союзниками и остался один на один с Москвой. А та, разумеется, не упускает возможности использовать сложившуюся ситуацию в свою пользу.

Однако, пожалуй, интереснее всего финал статьи. В нем вовсе нет прогноза о неизбежном осознании турецким лидером заблуждений, в результате чего тот приползет к старому доброму Западу за помощью — и, может быть, даже получит таковую, если будет хорошо себя вести. Наоборот, Тайипу Эрдогану предсказывают участь "пункта в меню на важном обеде".

В этом контексте озвученная госсекретарем позиция приобретает тонкую издевательскую интонацию по отношению к турецкому президенту. Проблема — для американцев — в том, что эта издевка слишком уж тонка.

Громкие заявления на внешнеполитической арене хороши и эффективны, когда выступают в качестве дополнения куда более внушительным аргументам, отражающим реальные возможности соответствующей страны и ее способность достигать поставленных целей.

Мир стал много серьезнее относится к российской внешнеполитической риторике, когда все увидели, что за словами Москвы всегда стоят дела и Россия умудряется добиваться своего даже в самых неблагоприятных условиях. До того много лет обычной реакцией зачастую было пренебрежение: русские могут говорить что угодно — все равно они больше ни на что не способны.

Американская внешняя политика на глазах совершает обратный транзит: слова Вашингтона значат все меньше и воспринимаются вовсе не так, как хотелось бы Белому дому. А происходит это потому, что все чаще обнажается неспособность Соединенных Штатов повлиять на происходящее по своему желанию и замыслу.

США могут вкладывать сколь угодно глубокий смысл в слова своего госсекретаря — в частности, ядовитый урок для Эрдогана или строгое предупреждение для России. Однако неуклонная утрата Штатами веса в Ближневосточном регионе превращает высказывание Майка Помпео просто в сильно запоздавшее, ни на что не влияющее, а значит, совершенно пустое заявление теряющей позиции державы, которая уже ни словом, ни делом не способна оказать воздействие на процессы, еще недавно входившие в сферу ее жизненных интересов.

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