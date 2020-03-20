Ограничение прав человека – исключительная мера при борьбе с коронавирусом

Во вторник парламент одобрил введение чрезвычайного положения на территории всей страны в связи с распространением COVID-19. Режим продлится до 15 мая текущего года. Следующие два месяца бытовая повседневность жителей будет определяться Комиссией по ЧС.

Правительство, которое поддержало президентскую инициативу о введении ЧП, с ходу определило полномочия и права нового актера молдавского политического театра. Они, надо сказать, впечатляют.

В действующей вертикали власти решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям будут доминировать над всеми прочими до мая. В пределах, конечно, собственной юрисдикции.

Таким образом, образованная структура обладает правом, по необходимости, ограничивать передвижение граждан внутри страны, а также вводить специальный режим выезда и въезда в страну. Кроме того - запрещать собрания, манифестации и другие массовые мероприятия, мобилизовать граждан для трудовой обязанности, а также проводить реквизицию имущества для ликвидации последствий ЧП.

Некоторые из этих пунктов вступают в прямое противоречие с Конституцией и являются прямым нарушением Европейской конвенции по правам человека. Оба документа гарантируют право на свободу собраний, передвижения и защиту собственности. Правда, с некоторыми оговорками.

"Пользование этими правами не подлежит никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом и необходимы в демократическом обществе в интересах национальной безопасности или общественного спокойствия (…)", - гласит Европейская конвенция по правам человека.

Собственно говоря, на то эти меры и исключительные, а главное временные. В этом смысле, к примеру, Закон о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения точно указывает, что режим ЧП вводится не более, чем на 60 дней. А дальше уже в порядке продления.

Тут, однако, очень важно не перегибать. И Минюст разок едва не перегнул. Во вторник, вместе с вопросом о режиме ЧП депутаты рассматривали проект поправок к Закону о режимах чрезвычайного, осадного и военного положения. В своей изначальной редакции он содержал весьма размытую формулировку "другие меры, необходимые для достижения этих целей". Предполагалось, что этой строкой будут дополнены ст. 20 (Меры, принимаемые на период чрезвычайного положения), ст. 22 (Полномочия Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова в период чрезвычайного положения), ст. 24 (Полномочия Службы гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций в период чрезвычайного положения) и ст. 25 (Министерство внутренних дел осуществляет следующие полномочия).

На поправки обратил внимание и офис народного адвоката. Он, что вполне предсказуемо, их раскритиковал.

"Омбудсмен насторожено относится к проекту поправок к Закону №212 (…), они допускают дополнительные действия, не предусмотренные законом. Формулировка оставляет место для трактовок и диспропорциональных мер, которые могут привести к ограничению прав человека под предлогом чрезвычайного положения", - заявил народный адвокат.

К счастью, обошлось, и Минюст отказался от этих поправок уже в ходе заседания парламента. С законом шутки плохи. В любых смыслах.

Главная проблема и опасность режима чрезвычайного положения заключается в том, что он может развязать руки безответственным политикам. На это, кстати, обращает внимание Организация Объединенных Наций. Там отреагировали на растущее количество стран, которые ввели режим чрезвычайного положения и предостерегли государства от злоупотребления мерами безопасности.

В частности, в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека выразили опасения в связи с тем, что положения ЧП могут быть направлены против различных меньшинств. Там же обратили внимание на то, что правовые механизмы режима могут служить репрессивными мерами в отношении определенных лиц.

"Некоторым государствам или органам безопасности чрезвычайные меры могут показаться заманчивыми за счет правовых инструментов, которые они открывают", - гласит текст заявления.

В ООН рекомендовали применять исключительно узконаправленные и ненавязчивые механизмы. Они должны быть максимально транспарентными и "доведены до тех категорий населения, которые подпадают под группу риска, в условиях, когда такие фундаментальные права - право на передвижение, семейную жизнь и собрания - сильно ограничиваются".

"Мы признаем серьезность кризиса в области здравоохранения, как и то, что использование чрезвычайных мер разрешено международным правом, однако мы напоминаем, что они должны быть пропорциональными, необходимыми и недискриминационными", - утверждается в заявлении.

Опасения Офиса верховного комиссара ООН по правам человека вполне оправданы. Однако перед лицом пандемии, столкнувшись впервые с такой серьезной угрозой общественного здоровья, многие государства вынуждены были ввести ограничения. Выбор в пользу общественного здоровья сделала едва ли не вся Европа, которая является оплотом защиты прав человека.

В краткосрочной перспективе это, скорее, правильное решение.

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