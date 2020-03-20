Америка думает, как наказать Россию за нефтяной обвал

А если называть вещи своими именами, пишет обозреватель, то можно констатировать, что американские законодатели готовы на любые (в том числе самые безумные) меры для того, чтобы спасти своих спонсоров — нефтяные сланцевые компании.

Ценовая война в формате "все против всех" на рынке нефти приводит к тому, что в Вашингтоне созревают планы мести и желание как можно более жестким образом наказать Саудовскую Аравию и Россию — например, с помощью "нефтяных санкций".

А если называть вещи своими именами, то можно констатировать, что американские законодатели готовы на любые (в том числе самые безумные) меры для того, чтобы спасти своих спонсоров — нефтяные сланцевые компании, которые являются для многих американских штатов ключевыми налогоплательщиками и работодателями. Если для этого нужно будет ввести эмбарго против российской и саудовской нефти, то это, с точки зрения влиятельных представителей Республиканской партии, будет вполне разумной ценой.

Собственно, именно тотального эмбарго они уже требуют от президента США Дональда Трампа. Несмотря на беспрецедентность такого подхода к спасению американских нефтяных компаний, в принципе, нужно признать, что у Белого дома есть право на такие действия. В прошлом политические соображения уже не раз приводили Вашингтон к решениям, о которых он потом сильно сожалел.

Специализированное информационное агентство S&P Global Platts сообщает: "Сенатор Кевин Крамер, республиканец из Северной Дакоты, <...> написал Трампу, убеждая его наложить эмбарго на импорт нефти из Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК в соответствии со статьей 232 "Закона о расширении прав президента в вопросах торговли" (Trade Expansion Act) от 1962 года. "Мы должны немедленно подать сигнал; Соединенные Штаты не будут запуганы, <...> нами нельзя пользоваться просто так", — написал Крамер президенту".

Можно было бы воспринять это предложение как самодеятельность сенатора, но мистер Крамер — это не совсем обычный законодатель: это советник избирательного штаба Дональда Трампа по вопросам энергетической политики. То есть это республиканец из ближнего круга президента, который работал с ним еще до того, как Трамп въехал в Белый дом (что было очень рискованным занятием).

Более того, Крамер известен именно как представитель интересов американских нефтяных компаний. С учетом того, что президент уже начал принимать меры для спасения сланцевиков, а также того, что к переговорам по нормализации ситуации на рынке нефти подключился широкий спектр американских политиков, начиная от других сенаторов-республиканцев и заканчивая министром финансов США Мнучином (который внезапно решил лично рассказать российскому послу в Вашингтоне, насколько важны для США "упорядоченные энергетические рынки"), сценарий, при котором эмбарго все-таки введут, возможен.

Идея таких мер заключается в том, чтобы не дать саудовскому и российскому нефтяному экспорту (а также экспорту из стран ОПЕК) задушить сланцевых добытчиков прямо на американском рынке.

В теории схема должна сработать следующим образом: вводится эмбарго, цены на нефть внутри США растут, сланцевики празднуют победу, платят дивиденды акционерам и долги кредиторам, а также отменяют готовящиеся массовые увольнения и банкротства. Это — в теории. Практика, даже в том случае, если этот сценарий будет воплощен в жизнь, окажется намного сложнее.

Начнем с того, что российский экспорт нефти в США начал расти еще до того, как цена на нефть обрушилась из-за решений Эр-Рияда. Причиной роста были (и остаются) санкции США против Ирана и Венесуэлы — это две страны, которые добывают те сорта нефти, которые требуются значительной части американских нефтеперерабатывающих заводов. Соответственно, в условиях санкций аналогичную нефть пришлось закупать в России, ибо сланцевые добытчики такой нефти не дают, а перепрофилировать перерабатывающую инфраструктуру в США — это долго, дорого и, по большому счету, бессмысленно.

Рост поставок российской нефти — это не конспирология, а то, на что много месяцев жалуются (указывая на санкции как на причину) сами американские СМИ, такие как агентство деловой информации Bloomberg.

Как американцы будут выкручиваться из этой ситуации в том случае, если под эмбарго попадет Россия, плюс Саудовская Аравия, плюс все остальные страны ОПЕК — решительно непонятно. Впрочем, аналогичные проблемы (пусть и в более скромной форме) были предсказуемы еще до введения санкций против Венесуэлы и Ирана, но Госдеп это тогда не остановило.

Еще одна важная проблема заключается в том, что эмбарго, скорее всего, нанесет ущерб американской экономике за счет того, что все американские корпорации, у которых есть энергоемкие или нефтехимические производства вне США, будут пытаться сконцентрировать производственную деятельность там, где нефть дешевле, и, соответственно, сокращать деятельность в Америке. Более того, получится, что все американские потребители нефти будут субсидировать нефтедобытчиков, а с политической точки зрения это будет очень опасным моментом для действующего президента.

А еще Трамп прямо сейчас занят косвенным ограблением Саудовской Аравии: в то время как Эр-Рияд занимается продажей на мировом рынке за бесценок (с дисконтом в десять долларов к цене за нефть марки Brent) своих стратегических запасов, Трамп за бесценок наполняет американский стратегический запас нефти на дополнительные 77 миллионов баррелей, и пока этот процесс не будет закончен, ему явно не нужно повышение цен — как минимум на несколько недель.

Есть еще две важные причины, из-за которых введение радикальных мер поддержки сланцевой отрасли, вероятно, окажется или невозможным, или крайне проблематичным.

Демократическая партия очень хотела бы, чтобы сланцевики массово обанкротились, а именно эта партия контролирует конгресс и может "держать в заложниках" некоторые законопроекты и решения президента в том случае, если он попробует применить какие-то экстраординарные методы поддержки уязвимых сланцевых компаний.

Как подчеркивает американское политическое издание The Hill, "все большее число демократов выражают обеспокоенность тем, что Белый дом может добиваться более серьезной помощи для нефтегазового сектора на фоне снижения цен и пандемии коронавируса. Двадцать конгрессменов-демократов направили письмо президенту Трампу во вторник, предостерегая его от раздачи дополнительных средств компаниям, занимающимся добычей ископаемого топлива после того, как Белый дом объявил в конце прошлой недели о закупке нефти в стратегический резерв".

А еще банкротства сланцевиков ждут старые и крупные нефтяные компании США, которым не надо заниматься добычей в убыток для выплаты долгов и не надо наращивать добычу для оправдания бонусов своего менеджмента, как это происходит у независимых сланцевых компаний. Более того, сама сланцевая революция нанесла этим осколкам империи Рокфеллера (которые когда-то участвовали на американским рынке в картеле, напоминающим ОПЕК) колоссальный финансовый ущерб, и для того, чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на долгосрочные графики цен на акции старых американских нефтяных компаний. Вполне вероятно, что они будут сильно и успешно сопротивляться попыткам спасти независимых добытчиков с помощью эмбарго или других аналогичных мер. Американский сланцевый сектор может спасти только американская дипломатия — в том случае, если она каким-то чудом убедит Эр-Рияд прекратить ценовую войну.