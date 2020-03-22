Пандемия спасет нашу экономику? Крах Запада – шанс для Востока

Представьте себе, что вы владеете домом, который вот-вот рухнет, но вы не можете его снести из-за сложных бюрократических процедур. А ваш сосед проживает в новом доме, который стоил ему больших денег.
Так же и в случае экономического кризиса. В отличие от Запада, который вполне доволен своей текущей экономической моделью, у Восточной Европы не так много поводов для радости. У нас нет поводов восстанавливать нашу несовершенную систему после глобальной катастрофы. Только Запад будет горевать о потерянном.
Странам Западной Европы предстоит приложить большие усилия для того, чтобы оживить целые сектора экономики, а вот Восточной Европе нужно будет лишь сконцентрироваться на тех сферах, которые оказались маргинализированы из-за доминирования западных компаний или из-за ограничений, навязанных международными обязательствами. Парадокс в том, что нас должен осчастливить экономический кризис, потому что надвигающийся "апокалипсис" открывает для нас те сегменты, которые ранее были недоступны.
Пандемия – исторический шанс для всех нас. Сложившаяся ситуация создала предпосылки для полной ревизии экономической системы. Это тот редкий случай, когда мы можем позволить себе, в условиях чрезвычайного положения, к примеру, самостоятельное управление внешней торговлей, предоставление преференций на местном уровне, без того, чтобы нас критиковал кто-то из международных организаций – Евросоюз, МВФ, Всемирный банк, ВТО и кто-либо еще. У них сейчас другие заботы.
Нам, Восточной Европе, следует осознать возможности этого исторического момента и прибегнуть к радикальным мерам (пока никто не видит), к "экономическому Блицкригу", таким образом, чтобы отвоевать более выгодные позиции в эпоху пост-пандемии.
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