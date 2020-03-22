Пандемия спасет нашу экономику? Крах Запада – шанс для Востока

Представьте себе, что вы владеете домом, который вот-вот рухнет, но вы не можете его снести из-за сложных бюрократических процедур. А ваш сосед проживает в новом доме, который стоил ему больших денег.

И однажды сильное землетрясение сравнивает с землей оба жилища. Кто же больше пострадает в этом случае? Конечно же, ваш сосед, что для вас будет только в радость. И нет, не потому, что у соседа произошла беда, а потому что вы избавились от головной боли.

Так же и в случае экономического кризиса. В отличие от Запада, который вполне доволен своей текущей экономической моделью, у Восточной Европы не так много поводов для радости. У нас нет поводов восстанавливать нашу несовершенную систему после глобальной катастрофы. Только Запад будет горевать о потерянном.

Странам Западной Европы предстоит приложить большие усилия для того, чтобы оживить целые сектора экономики, а вот Восточной Европе нужно будет лишь сконцентрироваться на тех сферах, которые оказались маргинализированы из-за доминирования западных компаний или из-за ограничений, навязанных международными обязательствами. Парадокс в том, что нас должен осчастливить экономический кризис, потому что надвигающийся "апокалипсис" открывает для нас те сегменты, которые ранее были недоступны.

Богатый Запад, привыкший к комфорту, гораздо более восприимчив к глобальной "турбулентности". Пандемия, падение цен на топливо, распри больших политических сил по международным вопросам очень больно ударят по жизни "золотого миллиарда". С другой стороны, страны бывшего соцлагеря крайне бедны, оторваны от глобального рынка и закалены кризисами настолько, что новые их мало затронут. Запад будет находиться в депрессивном состоянии, а Восток сохранит спокойствие и оптимизм.

Пандемия – исторический шанс для всех нас. Сложившаяся ситуация создала предпосылки для полной ревизии экономической системы. Это тот редкий случай, когда мы можем позволить себе, в условиях чрезвычайного положения, к примеру, самостоятельное управление внешней торговлей, предоставление преференций на местном уровне, без того, чтобы нас критиковал кто-то из международных организаций – Евросоюз, МВФ, Всемирный банк, ВТО и кто-либо еще. У них сейчас другие заботы.

Тут можно провести параллель с ситуацией в России, в отношении которой сейчас действуют санкции со стороны США и стран Европы. Москва ответила им ограничением импорта продовольствия и сельхозпродукции из Европы. В теории изоляция должна была привести Россию к экономическому коллапсу и гуманитарному кризису. Но действительность оказалась иной – санкции позволили отечественному производителю в области пищевой промышленности и сельского хозяйства развить собственный потенциал. Если ранее российский рынок был зависим от импорта продовольственных товаров, зерновых, то сегодня российские производители покрывают весь внутренний рынок. Россия из большого импортера превратилась в большого экспортера зерновых на глобальном уровне. Да, действительно, торговая война ударила по некоторым секторам российской экономики, но простимулировала другие. Те, что пребывали в состоянии анабиоза.

Нам, Восточной Европе, следует осознать возможности этого исторического момента и прибегнуть к радикальным мерам (пока никто не видит), к "экономическому Блицкригу", таким образом, чтобы отвоевать более выгодные позиции в эпоху пост-пандемии.

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