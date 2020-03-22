COVID-19, страх или солидарность: как меняется общество в дни кризиса

Кишинев словно впал в спячку уже через несколько дней после введения чрезвычайного положения. Улицы города пустынны, и это дает нам надежду выйти невредимыми из кризиса, который парализовал всю планету.

Кажется, что наш белый город, цветок из камня, как называют Кишинев в городском гимне, находится в осаде.

© Sputnik / Yuriy Anna Остановки общественного транспорта опустели.

Улицы и вокзалы пустынны, магазины закрыты, а в учреждениях, которые пока еще работают, люди стоят в очереди... И стоят спокойно, без ссор и скандалов.

© Sputnik / Yuriy Anna Люди занимают очередь на почту.

То же самое происходит у входа в супермаркеты. Люди соблюдают дистанцию, рекомендованную властями для предотвращения распространения вируса.

© Sputnik / Yuriy Anna На входах в магазины тоже очереди - социальная дистанция.

Снимок у входа в тот же магазин на улице Василе Лупу в Кишиневе показывает картину, диаметрально противоположную той, что наблюдалась еще несколько дней назад. Администрация магазина не разрешает заходить внутрь большому количеству покупателей, но отношение людей было совсем другим. Фотоснимки говорят сами за себя.

© Sputnik / Yuriy Anna Еще совсем недавно на дистанцию не обращали внимания.

Что перевернулось в нашем сознании всего за пару-тройку дней? Страх, беспомощность или чувство солидарности изменили наше мышление?

Такую картину было трудно представить даже две недели назад, когда сигналы извне о широком распространении коронавируса казались иллюзорными. "Это происходит где-то далеко от нас..." - так многие подумали и ошиблись. Потому что новый коронавирус никого не щадит - это мы видим каждый день по телевизору и в виртуальном пространстве.

Принц Монако Альберт инфицирован COVID-19 - новости продемонстрировали нам, что мы все равны перед лицом этой огромной опасности.

© AFP 2019 / VALERY HACHE Принц Монако инфицирован коронавирусом.

А еще заболели жены канадского и испанского премьер-министров.

Но вернемся в Молдову. Сцена во дворе моего дома поразила меня. Этот дедушка пришел навестить свою внучку, но не так, как он, вероятно, обычно это делает.

© Sputnik / Yuriy Anna Дедушка общается со своей внучкой, которая сидит дома.

Дедушка просто наблюдал за за четырехлетней девочкой, пока она сидела у окна квартиры на шестом этаже. Сначала они разговаривали по телефону, а когда беседа закончилась, мужчина продолжал наблюдать за своей внучкой в ​​течение нескольких минут. Затем он ушел, не имея возможности обнять близкого человека. Такое отношение говорит о многом, и комментарии здесь излишни.

© Sputnik / Yuriy Anna Многие кишиневцы начали носить перчатки.

Еще две недели назад мы не могли представить, что наш Кишинев превратится в город, напоминающий Припять.

© Sputnik / Yuriy Anna На детских площадках пусто.

Понятно, что это не совсем так, но впечатление схожее. Разница между Припятью и Кишиневом в том, что наших дома не пусты. Дома полны людей, которые нашли убежище, пока не пройдет эпидемия. И это ключевой аспект, который выделяет ответственных людей в это сложное для всех время.

© Sputnik / Yuriy Anna Замерли карусели, дети сидят по домам.

Каждый пожертвовал чем-то - отказался от своих привычек и от одной из жизненно важных потребностей - от общения.

Кризис, вызванный коронавирусом, показал нам, что виртуального пространства недостаточно, что мы нужны друг другу, нам необходимо говорить лицом к лицу. И, безусловно, это нам следует выучить за время карантина.

© Sputnik / Yuriy Anna В учреждениях разрешается находиться лишь небольшому числу людей за раз.

Мы никогда не предполагали, что в XXI веке может случиться беда, которая парализует всю планету. Но это произошло - каждый день закрываются аэропорты, приостанавливаются рейсы, а страны, которые отказались от границ, возвели их из снова.

Самое важное, чтобы мы понимали: во время эпидемии здоровье зависит от поведения каждого из нас, а солидарность и взаимное уважение помогут нам преодолеть этот трудный период.

Конечно, мир никогда не станет прежним. Каждый усвоил урок - все может закончиться за один день. Человек, по определению, не вечен и не всемогущ, и всего один крошечный микроорганизм может погрузить в ужас весь мир, несмотря на научный прогресс.

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