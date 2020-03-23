Нефтяная война: Вашингтон нарушил главное табу

Обвал на рынках нефти и проблемы сланцевых компаний в США принуждают как американских политиков, так и нефтяные компании к поиску необычных решений, некоторые из которых до сих пор считались невозможными, нелегальными и вообще "предательством национальных интересов".

Известная и циничная английская поговорка дает четкий рецепт оптимальных действий в ситуации столкновения с непреодолимой силой, ее можно перевести примерно так: "Не можете кого-то победить — присоединитесь к победителям", отмечает Иван Данилов в материале РИА Новости. Если применить эту поговорку к сегодняшней реальности на международном нефтяном рынке, получается, что поскольку в ценовой войне с Саудовской Аравией и Россией победить невозможно либо победа будет пирровой, то логично присоединиться к победителям. Именно из-за этого американский государственный регулятор рынка нефти (точнее — регулятор, ответственный за сланцевиков) сделал немыслимое — вышел на контакт с представителями ОПЕК. Более того, на стол переговоров с американской стороны уже положен план стабилизации мирового нефтяного рынка.

До реализации такого плана еще очень и очень далеко, а сложные (многосторонние) переговоры могут тысячу раз сорваться. Но в данном случае важен тот факт, что на практическом уровне сломано одно из главных табу мирового рынка: американцы готовы по крайней мере обсуждать возможность сдачи его доли в обмен на рост нефтяных цен.

Райан Ситтон, который, видимо, и будет выступать в роли американского переговорщика, обозначил через агентство деловой информации Bloomberg стартовую переговорную позицию наших заокеанских партнеров: "Теоретически Техас может сократить добычу на десять процентов, и если Саудовская Аравия готова сократить добычу на десять процентов по сравнению с допандемическим уровнем, а Россия готова сделать то же самое, это вернет рынок к докризисному уровню (и лишь к некоторому переизбытку нефти)".

Как известно, еще со времен борьбы властей США с нефтяными олигополиями в XX веке американские нефтяные компании не могут (под угрозой серьезных наказаний) координировать добычу между собой и тем более с иностранными добытчиками. Но конкретно мистер Ситтон является одним из руководителей государственной структуры, которая может росчерком пера снизить американскую добычу, имея на это полное право. Эта государственная структура носит обманчивое название "Техасская железнодорожная комиссия" (The Railroad Commission of Texas), и это название досталось ей еще с XIX века, когда она администрировала транспортный рынок, а сейчас регулирует в том числе добычу нефти в главном нефтяном (и сланцевом) регионе США. Мистер Ситтон — комиссар данной структуры, и, по его собственному признанию, ему предстоят переговоры в ОПЕК, официальное приглашение он уже получил.

Некоторые американские политики и американские нефтяные компании наверняка будут сильно сопротивляться любым ограничениям по добыче и, возможно, даже будут это делать в судебном порядке, но конкретно техасский государственный регулятор может "закрутить вентиль" без их согласия и без введения каких-то новых правил или регуляторных норм.

Прежде всего техасский регулятор выдает и продлевает (а также может отзывать) разрешения на сжигание попутного газа: американские сланцевые компании массово применяют эту практику, которую уже давно требуют запретить как экологи, так и некоторые экономисты. Во имя роста или поддержания добычи сланцевики просто сжигают газ, который добывается вместе с нефтью, причем американские профильные журналисты подчеркивают, что чем старше скважина, тем больше газа из нее выходит. Если ограничить или вообще приостановить выдачу разрешений на эту практику, то сланцевая добыча будет сокращаться пропорциональным образом, а экологи будут счастливы.

Второй доступный метод — намного более грубый и отчасти напоминает использование стоп-крана, но в крайнем случае (а если Техас говорит с ОПЕК, то случай именно крайний) он может быть использован: для замены выпадающей добычи сланцевые компании должны постоянно бурить новые скважины, но разрешение на каждую из них выдает та же комиссия. Если этот процесс заблокировать или просто сильно притормозить, то убыль добычи на стареющих скважинах обеспечит естественное и довольно быстрое сокращение добычи в целом.

Американское агентство Bloomberg сообщает о том, что встреча представителя техасской комиссии и переговорщиков ОПЕК запланирована на июнь, хотя в комиссии есть влиятельные скептики: "Один из самых влиятельных чиновников в крупнейшем нефтяном штате США приглашен в святая святых ОПЕК в июне — (и это произошло) в результате редкого сближения между двумя исторически антагонистичными нефтяными державами. В пятницу комиссар Техасской железнодорожной комиссии Райан Ситтон заявил, что генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо пригласил его принять участие в летней встрече группы в Вене. Но даже несмотря на то, что неожиданное объявление произвело фурор в США и международных нефтяных кругах, предложение Ситтона об ограничении добычи сырой нефти в Техасе впервые с 1970-х годов натолкнулось на противодействие его собственного агентства. "Хотя я открыт для любых идей по защите "техасского чуда" (подразумевается "техасское экономическое чудо", основанное на "сланце". — Прим. авт.), как у консерватора и сторонника свободного рынка, у меня есть ряд оговорок в отношении этого подхода", — сказал Вэйн Кристиан, председатель комиссии. Если Техас прекратит поставки, нет никаких гарантий, что другие страны или даже штаты последуют их примеру".

Это заявление можно прочитать в двух, так сказать, регистрах: с одной стороны, в самой комиссии есть голоса против, а с другой стороны, противодействие связано не с принципами (несмотря на заявления о консерватизме и свободе рынка), а с боязнью быть обманутыми или оказаться в положении единственных проигравших от сделки. Это не отказ, это скорее "ряд оговорок", которые вполне можно обсудить в Вене. Показательно, что представители регулятора утверждают, что они уже занимаются поиском и формулированием конкретных мер (хотя подчеркивают, что никаких решений еще не принято), ссылаясь при этом на то, что запрос на рассмотрение такого варианта поступил от некоторых нефтяных компаний. "Несколько техасских нефтедобывающих компаний поинтересовались целесообразностью введения комиссией нормирования добычи, — заявил представитель регулятора. — Нормирование — это выход из режима "каждый добывает, сколько может или хочет" в режим "каждый добывает, сколько разрешат".

Это может показаться странным, но пока ситуация указывает на то, что резкое падение цен делает чудеса в плане сговорчивости американского нефтяного сектора. Далеко не факт, что этого чуда хватит на то, чтобы США — хотя бы неофициально — вступили в ОПЕК прямо сейчас или заключили (пускай неформальное) международное соглашение о регулировании добычи в ближайшие месяцы, однако определенные подвижки в этом направлении уже однозначно есть.

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