Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

Российским специалистам предстоит большая и очень опасная работа, пишет военный обозреватель, по состоянию на 22 марта общее число инфицированных в Италии составило 59138 человек.

Профессиональные и самоотверженные действия "медицинского спецназа" Минобороны РФ в европейском эпицентре пандемии коронавируса Covid-19 – пример мировому сообществу, как надо решать сложнейшие проблемы планетарного масштаба.

Самолеты Ил-76 с российскими военными специалистами и оборудованием ночью 23 марта начали прибывать на авиабазу "Практик де Маре" (в 30 километрах от Рима) для непосредственной помощи Италии в борьбе с коронавирусом. Россия перебрасывает в Италию 8 мобильных бригад военных специалистов-вирусологов и медиков, диагностическую аппаратуру, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, прочее медицинское оборудование. В составе "медицинского спецназа" – около 100 ведущих специалистов Минобороны РФ в области вирусологии и эпидемиологии, имеющие значительный международный опыт борьбы с эпидемиями. Российский десант обеспечен всеми необходимыми медицинскими препаратами, современным оборудованием и спецтехникой. По мере согласования с итальянской стороной районов применения, российские военные медики и вирусологи приступают к выполнению поставленных задач.

По поручению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами России Владимира Путина Министерство обороны РФ создало авиационную группировку в составе 9 самолетов Ил-76 ВТА для оперативной доставки помощи Итальянской Республике в борьбе с коронавирусом. Вероятно, этот воздушный мост будет действовать постоянно в ходе борьбы с эпидемией коронавируса в Италии.

Российским специалистам предстоит большая и очень опасная работа. По состоянию на 22 марта общее число инфицированных в Италии составило 59138 человек.

За сутки умерло 651 человек. Жертвами COVID-19 в 5476 человек.

Силы и средства

В телефонном разговоре 21 марта президент России Владимир Путин и председатель совета министров Италии Джузеппе Конте обсудили ситуацию вокруг пандемии коронавируса и меры противодействия.

В ответ на обращение итальянской стороны Владимир Путин подтвердил готовность оказать необходимую помощь, и российская позиция явно контрастирует с ярко выраженной разобщенностью и самоизоляцией большинства стран ЕС в борьбе с пандемией.

Первый Ил-76 ВКС РФ с вирусологами и грузом оборудования для борьбы с эпидемией на авиабазе "Практика-ли-Маре" встречали министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо и начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Энцо Вичерелли, которые выразили "огромное удовлетворение и благодарность от всего итальянского народа за российскую помощь в такой трудный момент". И это было очень искренне, ведь ближайшие европейские соседи долгое время не решались помочь Италии даже деньгами.

Внешняя поддержка Италии крайне необходима, ведь в республике инфицировано 4824 работника системы здравоохранения – вдвое больше, чем в Китае. Однако случается с точностью до наоборот. Газета La Repubblica сообщает: партия масок и респираторов, отправленная властями КНР для помощи Италии, изъята чешскими властями. Правда, чешская сторона пообещала прислать такое же количество средств защиты.

Североатлантический альянс бездействует. После отправки в Италию нескольких российских военных самолетов с вирусологами и медицинским оборудованием итальянское правительство обратилось с просьбой о помощи в Пентагон. В частности, глава Минобороны Италии Лоренцо Гуэрини попросил у министра обороны США Марка Эспера аппараты искусственной вентиляции легких и медицинские маски. Рим также рассчитывает на помощь американских военных медиков, находящихся в Италии в составе войск США. Оперативной реакции Вашингтона не последовало.

Группа военных медиков переброшена полностью, со всем необходимым оснащением. Мобильные комплексы на базе КАМАЗа для аэрозольной дезинфекции транспорта и территорий выдвигаются в наиболее пострадавшие районы Италии. Кроме России, на государственном уровне в борьбе с эпидемией итальянцев поддерживают лишь медицинские группы из Венесуэлы, Китая и Кубы.

Направляя уникальных специалистов, медпрепараты и спецтехнику, Россия предоставляет Италии, прежде всего, собственный успешный военно-медицинский опыт борьбы с эпидемиями и вспышками опаснейших заболеваний - лихорадки Эбола, Сибирской язвы и других. Разумеется, российские специалисты получат в Италии новый бесценный опыт борьбы с малоизвестным вирусом, это работа на будущее.

Медицинский спецназ

Практически весь состав группы российских специалистов в Италии – элита военных вирусологов и медиков мирового уровня. Так, возглавляющий "медицинский спецназ" России генерал-майор Сергей Кикоть является ведущим разработчиком новейших образцов систем специальной обработки и экспертом в области их применения. Имеет большой опыт работы в сложных эпидемиологических условиях вспышек Сибирской язвенной болезни, ликвидации эпидемиологических последствий паводков.

Ведущий ученый-эпидемиолог, кандидат медицинских наук полковник Алексей Смирнов написал более 70 научных работ по эпидемиологии и профилактике актуальных инфекционных болезней. Активно участвовал в разработке вакцины против лихорадки Эбола.

Кандидат медицинских наук подполковник Геннадий Еремин – ведущий ученый научно-исследовательского центра, авторитетный специалист в области организации и проведения противоэпидемиологических мероприятий.

Кандидат медицинских наук подполковник Александр Юманов в составе группы российских военных специалистов разворачивал в Республике Гвинея мобильный госпиталь в рамках международной программы по борьбе с лихорадкой Эбола. В минувшем году участвовал в учениях военно-медицинских служб государств АСЕАН и диалоговых партнеров формата "СМОА плюс" MEDEX-2019 в Индии по вопросам противоэпидемического обеспечения в стихийных бедствиях и чрезвычайных ситуациях.

Эксперт в области вирусологии, подполковник Вячеслав Кулиш – разработчик средств защиты от биологических поражающих агентов вирусной природы. Участвовал в разработке вакцин против лихорадки Эбола, противочумных препаратов.

Заметим, случаев заражения коронавирусной инфекцией в российской армии до сего дня не наблюдается во многом стараниями ученых и практиков такого высокого уровня.

И все же заседание Коллегии Минобороны России 20 марта началось с обсуждения мировой проблемы Covid-19. Неделей ранее создан оперативный штаб по предупреждению распространения коронавируса в Вооруженных силах, и на случай выявления заболевания среди военнослужащих, подготовлены специальные отделения в 32-х госпиталях. Для стабилизации эпидемиологической обстановки и противодействия коронавирусной инфекции 18-19 марта проведено специальные учения войск радиационной, химической и биологической защиты с участием медиков и подразделений военной полиции на аэродроме Чкаловский. Отработаны прием и эвакуация граждан, организация карантина и регулирование транспортных потоков.

Минобороны России рассчитывает на лучшее, но всегда готово к любому развитию событий – в стране, ближнем и дальнем зарубежье. Природные эпидемии и биологическое оружие пока никто не отменял.