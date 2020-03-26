Как отреагирует Россия на учения НАТО в Черном море

В акваторию Черного моря 23 марта вошли боевые корабли Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG-2) в составе итальянского фрегата УРО Virginio Fasan, турецкого многоцелевого фрегата Salihreis и канадского фрегата Fredericton. Навстречу им из порта Констанца выдвинулся румынский фрегат Regina Maria, который также будет действовать в составе группы SNMG-2. Ранее в Черное море прибыл французский корвет Commandant Ducuing. Все эти корабли несут на борту крылатые ракеты и торпедное вооружение. Силы Черноморского флота ВМФ России осуществляют слежение за фрегатами и корветом.

Цель появления группы SNMG-2 для этого времени года стандартная – 27 марта у берегов Румынии начинается плановое военно-морское учение НАТО Sea Shield ("Морской щит"), которое продлится до 5 апреля. По данным ВМС Румынии, корабли выполняют задачи наблюдения за морской, воздушной и подводной обстановкой, отрабатывают действия корабельных групп, авиации, средств радиоэлектронной борьбы, и сил радиационной, химической, биологической защиты. Кроме того, состоятся совместные учения с региональными партнерами – Грузией и Украиной, для повышения оперативной совместимости при проведении военных операций в Черном море.

Sea Shield – крупнейшие ежегодные маневры ВМС на восточном фланге альянса, в которых участвуют десятки боевых кораблей, разведывательная и ударная авиация нескольких стран. Весной прошлого года в учениях Sea Shield были задействованы 2700 военнослужащих и 20 кораблей из Румынии, Турции, США, Болгарии, Греции, Испании, Великобритании и Украины. Авиационную поддержку осуществляли румынские МиГ-21 и американские F-16, а также разведывательные самолеты RC-135 и P-8A ВВС США.

В ходе прошлогодних учений НАТО, пользуясь большим количеством реальных целей, корабли Черноморского флота, ПВО и авиация Южного военного округа России успешно отработали свои задачи. Летчики-истребители выполнили сопровождение стратегических бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50. Примерно таким же образом будут развиваться события в небе над Черным морем и в марте 2020 года.

Предсказуемый прием

Антироссийский характер учений Sea Shield очевиден, но угрожают они и большинству мирных причерноморских стран. Настойчивые попытки ВМС альянса "доминировать" в Черном море Москва воспринимает адекватно, реагирует сдержанно, однако незваные фрегаты и корветы партнеров никогда не будут ходить здесь, как у себя дома. С российской стороны участников Sea Shield 2020 ожидает содержательная программа встречи.

По сообщению Минобороны РФ, более 20 самолетов Су-24М, Су-25СМ и Су-30М2 из состава соединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО), базирующиеся на Крымском полуострове, 27 марта выполнят задачи летно-тактического учения над акваторией Черного моря. Экипажи отработают поражение кораблей условного противника и отражение воздушного нападения. При выполнении учебно-боевых задач летчики будут практиковаться в выполнении сложного пилотажа для ухода от средств ПВО, тактических приемов по перехвату и атаке воздушной цели, противодействию радиоэлектронным средствам условного противника. Авиация отработает удары по надводным и наземным целям. К боевому применению над водной поверхностью (уничтожение крылатых ракет над морем на предельно низких высотах) подготовлено более 500 экипажей оперативно-тактической авиации ЮВО.

Кроме того, в назначенных районах Черного моря будут нести дежурство разведывательные корабли и корабельные ударные группы, а на берегу – ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Надежный контроль воздушного пространства обеспечат зенитные ракетные системы С-400 "Триумф". Система управления внутри межвидовой группировки практически гарантирует максимальную эффективность на дальностях, обеспечивающих полное покрытие акватории Черного моря.

Ранее в Крыму состоялись масштабные учения ВДВ России с участием более 1500 десантников и 300 единиц боевой техники, а также 15 самолетов Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России и больших десантных кораблей Черноморского флота. При поддержке авиации, артиллерии и танковых подразделений, десантники успешно отразили все атаки условного противника. Подобные маневры в Крыму проводятся не впервые, и это убедительная демонстрация высокой защищенности всех без исключения регионов страны. Совершенно неслучайно на юге России в 2020 году состоятся 105 двусторонних учений, включая масштабные маневры "Кавказ-2020". Здесь формируются новые мотострелковая дивизия и две ракетные бригады. Это меры вынужденные.

Провокационная военная активность альянса в регионе сохраняется и вне учений – в 2019 году в Черном море поочередно несли боевую службу 25 кораблей НАТО, и каждый третий из них имел на борту крылатые ракеты. Интенсивность воздушной разведки альянса увеличилась на 20% (более 80 разведывательных полетов вдоль территории РФ).

Доходит до абсурда. Недавно командование вооруженными силами США в Европе организовало имитацию атаки Крыма стратегическими бомбардировщиками B-52H Stratofortress из акватории Черного моря, и объяснило это всего лишь проверкой "интеграции и взаимодействия с европейскими союзниками и партнерами". Очень опасная для американских летчиков имитация – в условиях радиоэлектронного противодействия (РЭБ) вероятны ошибки навигации и нарушение границы РФ, за которыми может последовать огонь на поражение "крепостей". А что будет потом?

Возвращаясь к учениям Sea Shield 2020, которые начинаются у берегов Румынии, необходимо подчеркнуть: в этой стране счет случаев заражения коронавирусом идет уже на сотни. Но вооруженные силы Румынии нацелены не на эту реальную проблему для населения, а на мифическую российскую угрозу. Сложно представить более абсурдный "морской щит".

Из-за стремительного распространения коронавируса ВМС США отменили все заходы в порты, кроме жизненно необходимых. Однако французский корвет Commandant Ducuing планировал зайти в один из портов Грузии, при том, что трое членов экипажа (по данным СМИ) имели симптомы COVID-19.

И если априори вооруженные силы любой страны НАТО должны быть готовы к выполнению задач по предназначению даже в условиях пандемии, почему американцы резво свернули свои масштабные учения Defender Europe 2020 при 35 зараженных коронавирусом COVID-19? Возможно, они умнее европейских союзников с "морским щитом", или информированнее.

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