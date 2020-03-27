По законам мушкетеров: зачем собирался саммит G20?

Во фрагментированном, где каждый сам за себя, или в глобализированном мире, где один за всех и все за одного?
Мир "хата-с-краю"?
Прежний мир уже похоронен коронавирусом. И дело даже не в том, что эта болезнь стала серьезной угрозой для человечества – нет, это и близко не уровень зомби-апокалипсиса. Прежний мир умер оттого, что сравнительно небольшая угроза коронавируса поставила на колени глобализацию, а также развеяла все мантры об "общей судьбе". Вместо того, чтобы сообща бороться с проблемой, изыскивать методы для минимизации последствий для здоровья людей и экономики, почти все страны предпочли занять позицию "моя хата с краю". Они закрылись – причем даже от своих соседей, с которыми состоят в союзных отношениях в рамках интеграционных блоков.
У некоторых же государств кризис коронавируса настолько снес налет цивилизованности, что они пошли на прямой шантаж партнеров. В частности, популярная среди туристов Черногория отказывалась выпускать российских гостей до тех пор, пока Москва – за свой счет – не вернет всех черногорцев на родину.
По всей видимости, лидеры мировых стран уже оценили степень проявившейся разобщенности, а также представили себе, насколько сложно будет жить в мире, где каждый станет сам за себя. Поэтому задачей Большой двадцатки – структуры, где присутствуют все лидеры развитого и развивающегося мира, это своего рода "Совет директоров Земли", – было провести работу над ошибками и начать, наконец, решать проблемы вместе.
Не под руководством США (которые уже не являются мировыми лидером, тем более в деле борьбы с коронавирусом – Америка вышла на первое место по числу заразившихся, и до пика эпидемии там еще далеко), а именно через коллективное лидерство всех стран G-20.
Специалисты пока боятся подсчитывать убытки, но уже понятно, что они составят сотни миллиардов, даже триллионы долларов. И, по словам российского президента Владимира Путина, "текущие проблемы, связанные с пандемией нового коронавируса, обернутся более масштабными потрясениями, чем финансовый кризис 2008–2009 годов".
Особенно эти потрясения, конечно же, коснутся развивающихся стран – которых могут добить некоторые эгоистичные меры того же Запада по спасению собственных экономик. "Никто из нас не в праве проводить протекционистскую или одностороннюю политику", – уверен турецкий президент Реджеп Эрдоган.
Много слов
Но чего там нет – так это реальных, в какой-то степени даже революционных мер по спасению мировой экономики и ее прагматизации. Очищению мировой экономики, как верно отметил Владимир Путин, от "политической шелухи".
Так, например, Москва и Тегеран предлагали Западу в нынешний непростой период отказаться от политически мотивированных экономических санкций. Или хотя бы ослабить их для того, чтобы пострадавшие от вируса страны (тот же Иран) могли спокойно закупиться лекарствами и оборудованием. "Важно на период кризиса создать так называемые зеленые коридоры, свободные от торговых войн и санкций для взаимных поставок медикаментов, продовольствия, оборудования и технологий. В идеале мы должны ввести мораторий, солидарный мораторий на ограничения в отношении товаров первой необходимости, а также на финансовые транзакции для их закупок, - отметил Путин. – В конце концов, это вопрос о жизни и смерти людей, это чисто гуманитарный вопрос".
Еще одним важным общим ответом стала бы стабилизация цен на нефть. Однако стороны пока не договорились о методах этой стабилизации. Ряд стран и экспертов уверены, что ключи к процессу находятся в руках Владимира Путина – Москва должна вернуться в ОПЕК+ и взять на себя добровольное ограничение на добычу нефти. Другие же эксперты объясняют, что это возвращение на прежних условиях бессмысленно.
Сокращение добычи странами ОПЕК+ приводит к повышению цен на нефть до приемлемых для американских сланцевиков, которые увеличивают свою долю на мировом рынке – за счет сокращения доли стран-членов ОПЕК+. Это, в свою очередь, ведет к росту предложения, падению цены, дальнейшему сокращению добычи странами ОПЕК+ – и дальше по кругу. Поэтому на самом деле ключи от решения проблемы находятся в руках Саудовской Аравии (которая должна прекратить ценовой демпинг) и Соединенных Штатов (чьи компании должны вести себя цивилизованно). Ни Вашингтон, ни Эр-Рияд пока не готовы использовать эти ключи – поэтому, по официальным данным, вопрос о цене на нефть в ходе "двадцатки" не обсуждался. Что еще раз показало неготовность ряда стран G20 жить в мире без "политической шелухи".
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