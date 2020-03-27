Как коронавирусу может противостоять российская армия?

В то время, как коронавирус парализовал деятельность западных военных, вооруженные силы РФ сохраняют высокую боеспособность и находятся на переднем крае борьбы с COVID-19.

Российские методы борьбы с COVID-19 предельно конкретны и высокотехнологичны, хорошо организованы и подкреплены опытом многолетней боевой подготовки специальных войск – радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ). В регионах России разворачиваются полевые госпитали и войсковые группировки, проводятся специальные учения, которые могут трансформироваться в нечто большее – по обстановке.

Коронавирус парализовал деятельность западных армий (это вывод американского издания Foreign Policy), перечеркнул планы маневров, включая американские Defender Europe 2020. Однако Российская армия сохраняет высокую боеспособность, и находится на переднем крае борьбы с COVID-19.

В Минобороны РФ 25 марта началась внезапная проверка готовности воинских частей к ликвидации угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций. На семи полигонах Западного и Центрального военных округов (ЗВО и ЦВО) проводятся специальные учения. Задействованы подразделения войск РХБЗ, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения.

В ходе учений практически отрабатывается весь комплекс карантинных и лечебных мероприятий, а также дезинфекция объектов и местности в назначенных районах. Карантинный режим обеспечивают военная полиция и расчеты беспилотной авиации. Развернуты диагностические модули, полевые госпитали, пункты эпидемразведки и районы спецобработки. Инженерные войска выполняют фортификационные работы. Медицинские отряды специального назначения решают лечебно-эвакуационные задачи. Подразделения медицинского обеспечения проводят санитарно-противоэпидемические мероприятия на объектах и в пунктах постоянной дислокации воинских частей. Организовано проживание и питание в полевых условиях.

Маневры своевременные, ведь на территории РФ к 27 марта выявлено более 1000 инфицированных коронавирусом. Проведено свыше 223 тысяч исследований, под медицинским наблюдением с подозрением на COVID-19 остаются около 145 тысяч российских граждан.

И все же пока специальные мероприятия локализованы на полигонах Вооруженных сил РФ, без привлечения органов власти и служб субъектов федерации, территориальных органов других министерств и ведомств.

Боевые задачи

Созданные в четырех регионах на территории Западного военного округа (ЗВО) специализированные группировки войск совершили марши на военные полигоны в Ленинградской, Нижегородской, Воронежской и Курской областях. Привлечены около 1000 военнослужащих и свыше 200 единиц боевой и специальной техники.

В составе каждой группировки имеются инженерно-технические передвижные комплексы химической (биологической) защиты, тепловые машины специальной обработки техники (ТМС-65У), комплексы полевых лабораторий (КЛП-10), авторазливочные станции (АРС-14КМ) и другая техника.

С помощью машин химической разведки в регионах взяты пробы воздуха, воды и грунта, которые обработали комплексы полевых лабораторий (КЛП-10). В случае обнаружения вируса, границы его распространения нанесут на электронную карту. А в Санкт-Петербурге региональный центр управления штаба ЗВО круглосуточно собирает сведения и анализирует условия эпидемиологической обстановки в зоне действия войск.

Аналогичные мероприятия проводятся на Урале и в Сибири. Поднятый по тревоге медицинский отряд специального назначения (МОСН) из Екатеринбурга совершил марш на один из полигонов Свердловской области, где военные медики развернули полевой госпиталь из модулей-контейнеров, оснащенных современным оборудованием (палатки уходят в прошлое). Маневры направлены на проверку готовности медиков, спецтехники и оборудования к выполнению задач по локализации чрезвычайной ситуации. Полевой госпиталь оборудован своей реанимационной, модулем интенсивной терапии, мобильным комплексом врачебной помощи. Все объекты оснащены системой автономного энергоснабжения, жизнеобеспечения, аппаратурой кондиционирования и очистки воздуха, водоснабжения, отопления и вентиляции – это особенно важно при лечении инфекционных заболеваний. Заметим, случаев заболевания COVID-19 в Вооруженных силах РФ не зафиксировано. Фактически мы наблюдаем заботу о гражданском населении.

На полигонах в Кемеровской и Новосибирской областях создана группировка военных медиков, инженеров и химиков ЦВО. Военнослужащие отрабатывают задачи локализации чрезвычайной ситуации, связанной с угрозами заражения и распространения инфекции. Организованы система материально-технического и инженерного обеспечения, пешие и мобильные патрули по охране периметра условного района заражения, работа оборудованных фильтрационных пунктов. В составе группировки – более 500 военнослужащих и свыше 60 единиц специальной техники из состава 41-й общевойсковой армии ЦВО, дислоцированной в Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях.

Силы, средства, перспективы

На полигонах действует современная специальная техника. Так, подразделения РХБ защиты РВСН в Свердловской области применили новые унифицированные тепловые машины (УТМ-80) для полной спецобработки 80 единиц крупногабаритных объектов, в том числе пусковых установок ракетного комплекса "Ярс".

© Sputnik / The Ministry of Defence of the Russian Federation Чем поможет Италии военно-медицинский десант из России

Сторонним наблюдателям могут показаться несовременными или несовершенными общевойсковые защитные комплекты (ОЗК), и все же они очень надежные, многоразовые, защищают и от радиоактивной пыли, и от биологической опасности.

В ходе специальных мероприятий проверяются транспортные возможности Минобороны РФ по перевозке воздушным и железнодорожным транспортом необходимых сил и средств в удаленные районы для помощи больным и выполнению комплекса карантинных и лечебных мероприятий. Около десяти военно-транспортных самолетов Ил-76 перелетели из Тверской, Псковской, Оренбургской и Ульяновской областей на оперативный аэродром под Саратовом. Экипажи занимаются переброской войск РХБЗ и техники на большие расстояния. Проверка завершится 28 марта.

Кроме специальных учений войск РХБЗ, которые на фоне коронавируса становятся масштабнее и сложнее, Минобороны РФ планирует до середины мая завершить строительство 16 модульных инфекционных центров в различных регионах страны (для этого из резервного фонда российского правительства выделено почти 9 млрд рублей).

Разумеется, для войск эти медицинские центры избыточны, они создаются на перспективу, и для безопасности гражданского населения страны.

К основным задачам войск РХБЗ относятся выявление и оценка биологической обстановки на театрах военных действий. Основу войск составляют многофункциональные отдельные бригады, способные выполнить весь комплекс защитных мероприятий. Однако Россия объявила более масштабную войну пандемии коронавируса, готова помогать ближайшим соседям, и ранее отправила в Италию для борьбы с COVID-19 одну из 15 военных лабораторий, 20 машин для дезинфекции из 2065 единиц и 66 специалистов из 20 тысяч военнослужащих войск РХБЗ. Ведь общее пространство жизни и безопасности национальными границами не делится, театрами военных действий не приумножается.