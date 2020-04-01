Борьба с "русскими танками" в Молдове вышла на новый уровень неадекватности

Депутат от партии Нэстасе считает, что наша страна не нуждается в российской помощи в борьбе с коронавирусом.

В дни коронавирусного кризиса многие страны направляют в Молдову помощь, и всем наша страна говорит сердечное спасибо. Одной из первых откликнулась на нашу беду Россия, которая и сама оказалась затронута глобальной пандемией. Буквально на днях в Кишинев привезли на чартере 10 тысяч экспресс-тестов на коронавирус, которые во всем мире в страшном дефиците — в подарок братскому и дружественному молдавскому народу, как заявил посол РФ в Молдове Олег Васнецов.

Жители Молдовы благодарны России, и общее мнение здесь выразила министр здравоохранения Виорика Думбрэвяну, которая встречала российскую помощь в аэропорту. "От имени молдавского народа хочу выразить благодарность российскому народу за помощь, оказанную именно в этот момент и именно в такой форме. Эти тесты чрезвычайно необходимы для успешной борьбы с инфекцией", — сказала министр.

Однако выяснилось, что не все в Молдове рады российской помощи — просто потому, что она российская. Как минимум один житель нашей страны, отдельно взятый депутат парламента Игорь Мунтяну, вице-председатель партии Андрея Нэстасе PPDA, полон подозрений и не скрывает дурных предчувствий.

Тайные знаки и секретные символы

Из-за чрезвычайного положения депутаты лишились привычной трибуны в парламенте. И похоже, Игорь Мунтяну на редкость тяжело переживает эти лишения. В период вынужденного простоя он начал выдавать на-гора странные мысли.

На своей странице в Facebook депутат выразил сомнения в "искренности" России и предложил "разобраться, кто помогает, а кто нет". Он заявил, что Россия и Китай используют гуманитарную помощь, "накапливая политический капитал" и договорился до того, что "Москва и Пекин используют эту великую человеческую трагедию в PR-целях".

Свой спич Мунтяну сопроводил фотографиями коробок с экспресс-тестами на коронавирус, которые прибыли в Молдову из России и из Китая. Он сделал это с такой многозначительностью, что его особо рьяные читатели, не исключено, будут долго вглядываться в надписи на коробках, отыскивая некие тайные знаки и символы.

Мало того, депутат проявил особого рода цинизм, в запале заявив, что российские тесты "неэффективны" и обследованные "будут и дальше распространять инфекцию". Знаете, в период чрезвычайного положения за такое надо бы ответить и по закону — за распространение фейков и паники.

Потому что сказал это Игорь Мунтяну, не приводя никаких аргументов и не опираясь ни на какие мнения специалистов. Он просто воспроизвел пропагандистские фейки, запущенные явно нездоровыми (и не коронавирусом) людьми. Так сказать, в рамках борьбы с "рукой Москвы".

"Мужик, что за ерунду ты пишешь?"

Игорь Мунтяну не собирается молчать — из своей кишиневской квартиры он транслирует предупреждения "о российской угрозе" правительствам Италии (где сбившимся с ног итальянским врачам помогают российские военные медики) и Испании (закупившей в Китае тесты на коронавирус). И здесь тоже в наличии полный набор фейков о "русском вторжении" и "китайском влиянии".

На уютной страничке Мунтяну собирается специфическая, антироссийски настроенная публика, однако даже там прорезались гневные реплики пользователей, возмущенных заявлениями депутата.

"Боже, сколько плохих людей в этом мире. Вот о чем они сейчас говорят, — пишет одна из пользовательниц Facebook, комментируя высказывания Мунтяну. — Мир погибает, но они занимаются политикой. Вместо того, чтобы молиться, они сплетничают. Я думала в таких критических ситуациях некоторые станут умнее, лучше в душе., Но они все те же. Бог с вами".

Другой пользователь, который пишет, что находится в Италии и наблюдает своими глазами реальную ситуацию, не скрывает эмоций:

"Игорь Мунтяну, что за ерунду ты пишешь про российских врачей в Италии? Мужик, они привезли с собой большие машины для дезинфекции, химические материалы и другое. Я нахожусь в Италии и я вижу лучше. На прошлой неделе они дезинфицировали много домов престарелых. Местных медиков можно пересчитать по пальцам, и работники приютов благодарят их со слезами на глазах, потому что не хватает рук".

Речи Мунтяну буквально вывели из себя автора комментария:

"[Российские] врачи работают в больницах Бергамо, в реанимациях, а военные дезинфицируют приюты и больницы. Что за глупости ты говоришь? Открой YouTube и посмотри реальное видео, а не слушай чужие россказни, сейчас не время для политики!"

Кроме того, в социальных сетях не питают никаких иллюзий в отношении честности и искренности политического класса Молдовы:

"Европейский Союз дал Молдове деньги в качестве помощи, лучше бы прислали такие коробки [с тестами], по крайней мере, их не положишь на депозит в Тенерифе и в Швейцарии", — ядовито замечает комментатор.

Жертва геополитической конфронтации

"Бойтесь данайцев, дары приносящих!" — заключает Мунтяну свои изыскания о "руке Москвы" в эпоху коронавируса, немилосердно перевирая цитату из Вергилия, с таким видом, как будто читал "Энеиду". Но "Энеиду" он не читал, потому что знал бы тогда, что в оригинале строчка звучит как "timeo Danaos et dona ferentes" — "боюсь я данайцев".

В том, что Игорь Мунтяну чего-то боится, сомнений нет. Однако когда Мунтяну начинает проецировать свои фобии на общественность, пытаясь использовать великую человеческую трагедию в своих политических целях, то выглядит это отвратительно.

Фактически, Мунтяну — заложник антироссийской политики и жертва геополитической конфронтации. Он обречен критиковать Россию. У него просто нет выбора.

Причем, это вовсе не обязательно означает, что ему не нравится все российское. Можно допустить, что по ночам Мунтяну перечитывает под одеялом, с фонариком, романы Пелевина и Достоевского, а сидя дома, в соответствии с тегом #StaiAcasa, пересматривает "Семнадцать мгновений весны" (тщательно скрывая это от коллег по партии).

Но на публике он, все равно, покрепче затянув галстук, обязан выражать недоверие, подозрительность и отрицание по отношению к России, распространять фейки и дезинформацию. От этой тяжкой обязанности его никто не освободит — профессия такая.

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