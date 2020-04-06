Россия, ОПЕК и США готовятся установить новый порядок

Справедливости ради, пишет Иван Данилов в материале РИА Новости, нужно отметить, что президент США на этот раз справился гораздо лучше, чем при прежних стараниях, что, кстати, вскрывает довольно забавную особенность того "пульта управления реальностью", который есть в распоряжении Белого дома. С помощью личного твиттера, санкций, заявлений и президентских распоряжений опустить цену на нефть у Трампа никак не получалось (несмотря на все усилия), а вот попытка организовать резкий рост цен — удалась на отлично, несмотря на то, что рост может оказаться очень скоротечным.
Вечером в субботу риторика немного изменилась. Выступая перед журналистами, Трамп обрушился с критикой на ОПЕК (то есть организацию, которой, по сути, руководит Саудовская Аравия и от которой ожидается сокращение добычи): "Я всю жизнь выступал против ОПЕК, ведь что это такое? Это незаконная (структура. — Прим. ред.), можете называть ее картелем, можете называть ее монополией" (цитата по РБК).
Более того, он снова подчеркнул готовность ввести пошлины против (вероятно, саудовского и российского) нефтяного импорта во имя спасения рабочих мест в США, но при этом оставил открытой возможность того, что "сделка века" по сокращению десяти миллионов баррелей добычи в день все-таки сможет состояться.
Конечно, вопрос рефлексии никогда не волновал "геополитических ковбоев" из Демократической или Республиканской партий, да и зачем искать проблемы в себе, если авторитетные американские СМИ всегда подскажут, что во всем виноват Путин. Даже газета The New York Times, издание, которое готово ругать Дональда Трампа за что угодно, все равно четко знает, кто виноват во всех проблемах на нефтяном рынке: "По словам двух делегатов ОПЕК, встреча, запланированная на понедельник, между должностными лицами Организации стран — экспортеров нефти, России и других стран — добытчиков нефти, которая вселяла надежды на сделку по прекращению хаоса на энергетических рынках, была отложена. Эта новость появилась, когда вновь возникла напряженность между Саудовской Аравией, де-факто лидером ОПЕК, и Россией в связи (со спором о том. — Прим. ред.), кто виноват в недавнем обвале цен на нефть. В пятницу президент России Владимир Путин частично обвинил Саудовскую Аравию в падении цен. Саудовцы ответили гневными заявлениями своих министров иностранных дел и энергетики, обвиняющих Россию. "Можно смело предположить, если бы Вашингтон заявил, что он сам "срежет" три или четыре миллиона баррелей из своей собственной добычи, то никаких споров уже бы не было: все были бы слишком заняты подписанием соглашений и подсчетом прибыли.
Независимо от результатов ближайшей встречи ОПЕК+ даже серьезное сокращение добычи не сможет компенсировать выпадающий спрос на нефть — коронавирус радикально снижает потребности планеты в нефти и нефтепродуктах.
Главная ставка — это будущее нефтяных рынков уже после коронавируса. Ведь эпидемия закончится, а желание (в том числе в США) зарабатывать на нефти — останется, так же как и сохранится потребность в черном золоте у мировой экономики. И если из эпидемии мир выйдет с новой архитектурой рынка нефти, в которой цену будут, по сути, контролировать участники глобального соглашения стран-нефтедобытчиков, то это можно будет считать одним из крайне немногочисленных позитивных последствий нынешнего кризиса.
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