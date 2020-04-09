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Корабль ВМС США

Коронавирус атакует флоты и армии Запада

© Sputnik / Александр Заболотный
Колумнисты
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200409/29829125/koronavirus-atakuet-floty-i-armii-zapada.html

По данным министерства обороны США на 9 апреля, в экипаже атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заражены коронавирусом 286 моряков. Корабль пришвартовался у острова Гуам в западной части Тихого океана, из 4800 членов экипажа на карантине находятся 1700 человек. Фактически авианосец выведен из строя, запасные (сменные) экипажи бывают только на стратегических подводных лодках.

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Ранее сообщалось, что двое заболевших COVID-19 выявлены в экипаже атомного авианосца "Рональд Рейган", который находится в Йокосуке (Япония), и выйдет из базы в море не скоро. Инфицированных наверняка прибавилось, поскольку военные моряки живут и работают в ограниченном корабельном пространстве. Отдельную каюту имеют даже не все старшие офицеры.

В американской армии к 6 апреля оказались заражены COVID-19 более 1100 военнослужащих. Наибольшее количество инфицированных – 431 человек – выявлено в ВМС США. В Национальной гвардии (резерв Пентагона, подчиненный федеральному центру и штату дислокации) коронавирус вывел из строя свыше 300 человек.

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Тревожная ситуация сложилась и на борту авианосца "Шарль де Голль" ВМС Франции – 40 военных моряков из 1760 человек экипажа находятся под подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Французский авианосец возглавлял многоцелевую группу в Атлантике с миссией "Foch", но из-за угрозы заражения всего экипажа раньше срока возвращается в военно-морскую базу Тулон. Боевая миссия не выполнена.

Подводная лодка ВМС Нидерландов "Дельфин" в конце марта также прервала боевое дежурство в Северном море из-за вспышки коронавируса на борту (заболели 15 моряков). По возвращении в базу Ден-Хелдер (Северная Голландия) весь экипаж попал в карантин. Боевое дежурство сорвано.

Второй "Перл-Харбор"

С военной точки зрения, приведенные факты – не случайная цепь событий, а проявление низкой боевой устойчивости ВМС в мирное время. Судите сами: два американских авианосца "на приколе" – это минус две авианосные ударные группы (АУГ) военно-морских сил США. Каждая АУГ действует в составе авианосца и десяти ударных кораблей и субмарин (общая численность личного состава достигает 9000 человек). То есть, с длительной утратой боеспособности "Теодора Рузвельта" и "Рональда Рейгана" США теряют возможность демонстрировать силу в ключевых регионах зоны Тихого океана.

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Коронавирус и сложившаяся ситуация фактически "выключают" потенциал двадцати ударных кораблей с 1000 крылатыми ракетам морского базирования "Томагавк", 180 боевых самолетов (палубная авиация), и в общей сложности 18 тысяч военных моряков. Это же второй "Перл-Харбор". Причем Пентагон максимально "закрывает" информацию о проникновении коронавируса в войска, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность. Реальная обстановка в ВМС США может быть гораздо хуже.

Досрочное возвращение в базу французского авианосца обезглавило очень важную миссию "Foch", которая должна была значительно расширить оперативное пространство военно-морской авиагруппы и боевые возможности многоцелевых истребителей Rafale за счет внедрения новейшей электронной системы обнаружения целей дальнего радиуса действия (TALIOS). Это серьезный провал.

Голландская субмарина "Дельфин" с инфицированным экипажем ушла из района боевого дежурства на две недели раньше срока, и это – брешь в системе морской обороны НАТО. Оперативно заменить лодку с экипажем невозможно, походы планируются на месяцы вперед (бюджет, снабжение, подготовка моряков). Таким образом, гипотетический противник на две недели получил полную свободу действий в Северном море. Для голландского флота факт позорный.

И во всех упомянутых случаях, на фоне нескольких месяцев тяжелой пандемии COVID-19 экипажи следовало бы просто лишить берега на две-три недели до выхода в море (банальный карантин). Впрочем, коронавирус только "подсветил" недостаточный запас прочности (боевой устойчивости) Пентагона и НАТО.

Дух "летучего голландца"

Отдельного внимания заслуживает увольнение командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, который запоздало обеспокоился судьбой вверенного ему экипажа, и обратился за помощью в центральный аппарат ВМС США. В служебном письме Крозье просил командование принять решительные меры для сдерживания вспышки коронавируса. К тому времени положительные тесты были у 200 моряков, авианосец находился неподалеку от острова Гуам, и спасение экипажа казалась делом несложным. Однако глава Пентагона Марк Эспер поначалу отказался эвакуировать моряков. Наверное, поэтому тревожная информация Бретта Крозье стала достоянием СМИ и общественности.

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Министр ВМС США Томас Модли оскорбительно отозвался о командире авианосца, который посмел "обнажить проблемы американского флота перед лицом китайской угрозы". И освободил капитана Крозье от должности за профнепригодность. Затем в отставку отправили самого министра ВМС. Под петицией о восстановлении Бретта Крозье в должности подписались более 253 тысяч американцев.

И вся эта история свидетельствует о наличии проблем у Пентагона, о явном пренебрежении здоровьем моряков корабельного состава – элиты ВМС, что не прибавляет Соединенным Штатам военного могущества, а союзникам и партнерам американцев – безопасности.

Сегодня два американских авианосца находятся вблизи Персидского залива, "сдерживая" Иран. Если экипажи "Рузвельта" и "Рейгана" не пойдут на поправку, через несколько месяцев смены в заливе не будет.

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В строю ВМС США остается шесть авианосцев, включая те, что на ремонте и перезарядке реакторов. Потенциала трех АУГ на весь Мировой океан – недостаточно, к тому же пандемия не достигла апогея.

После выявления пяти случаев заражения коронавирусной инфекцией в штаб-квартире НАТО в Бельгии, остановлена реализация многих программ и учений альянса, включая Defender Europe 2020. COVID-19 диагностировали у начальников генштабов Польши и Филиппин, а в Италии под карантин попали девять генералов.

Пострадали также британские и греческие военнослужащие. Тревожная обстановка складывается в многонациональных батальонах НАТО на территории Латвии и Литвы.

Между тем, Россия сохранила определенную систему вирусологической (эпидемиологической) безопасности, органы, инструменты контроля и Войска радиационной, химической и биологической защиты. Минобороны РФ войсковых маневров не отменяет. В российских Вооруженных силах сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Российской армии нет зараженных Covid-19.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.



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