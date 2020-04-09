Коронавирус атакует флоты и армии Запада

По данным министерства обороны США на 9 апреля, в экипаже атомного авианосца "Теодор Рузвельт" заражены коронавирусом 286 моряков. Корабль пришвартовался у острова Гуам в западной части Тихого океана, из 4800 членов экипажа на карантине находятся 1700 человек. Фактически авианосец выведен из строя, запасные (сменные) экипажи бывают только на стратегических подводных лодках.

Ранее сообщалось, что двое заболевших COVID-19 выявлены в экипаже атомного авианосца "Рональд Рейган", который находится в Йокосуке (Япония), и выйдет из базы в море не скоро. Инфицированных наверняка прибавилось, поскольку военные моряки живут и работают в ограниченном корабельном пространстве. Отдельную каюту имеют даже не все старшие офицеры.

В американской армии к 6 апреля оказались заражены COVID-19 более 1100 военнослужащих. Наибольшее количество инфицированных – 431 человек – выявлено в ВМС США. В Национальной гвардии (резерв Пентагона, подчиненный федеральному центру и штату дислокации) коронавирус вывел из строя свыше 300 человек.

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Тревожная ситуация сложилась и на борту авианосца "Шарль де Голль" ВМС Франции – 40 военных моряков из 1760 человек экипажа находятся под подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Французский авианосец возглавлял многоцелевую группу в Атлантике с миссией "Foch", но из-за угрозы заражения всего экипажа раньше срока возвращается в военно-морскую базу Тулон. Боевая миссия не выполнена.

Подводная лодка ВМС Нидерландов "Дельфин" в конце марта также прервала боевое дежурство в Северном море из-за вспышки коронавируса на борту (заболели 15 моряков). По возвращении в базу Ден-Хелдер (Северная Голландия) весь экипаж попал в карантин. Боевое дежурство сорвано.

Второй "Перл-Харбор"

С военной точки зрения, приведенные факты – не случайная цепь событий, а проявление низкой боевой устойчивости ВМС в мирное время. Судите сами: два американских авианосца "на приколе" – это минус две авианосные ударные группы (АУГ) военно-морских сил США. Каждая АУГ действует в составе авианосца и десяти ударных кораблей и субмарин (общая численность личного состава достигает 9000 человек). То есть, с длительной утратой боеспособности "Теодора Рузвельта" и "Рональда Рейгана" США теряют возможность демонстрировать силу в ключевых регионах зоны Тихого океана.

Коронавирус и сложившаяся ситуация фактически "выключают" потенциал двадцати ударных кораблей с 1000 крылатыми ракетам морского базирования "Томагавк", 180 боевых самолетов (палубная авиация), и в общей сложности 18 тысяч военных моряков. Это же второй "Перл-Харбор". Причем Пентагон максимально "закрывает" информацию о проникновении коронавируса в войска, чтобы не ставить под угрозу оперативную безопасность. Реальная обстановка в ВМС США может быть гораздо хуже.

Досрочное возвращение в базу французского авианосца обезглавило очень важную миссию "Foch", которая должна была значительно расширить оперативное пространство военно-морской авиагруппы и боевые возможности многоцелевых истребителей Rafale за счет внедрения новейшей электронной системы обнаружения целей дальнего радиуса действия (TALIOS). Это серьезный провал.

Голландская субмарина "Дельфин" с инфицированным экипажем ушла из района боевого дежурства на две недели раньше срока, и это – брешь в системе морской обороны НАТО. Оперативно заменить лодку с экипажем невозможно, походы планируются на месяцы вперед (бюджет, снабжение, подготовка моряков). Таким образом, гипотетический противник на две недели получил полную свободу действий в Северном море. Для голландского флота факт позорный.

И во всех упомянутых случаях, на фоне нескольких месяцев тяжелой пандемии COVID-19 экипажи следовало бы просто лишить берега на две-три недели до выхода в море (банальный карантин). Впрочем, коронавирус только "подсветил" недостаточный запас прочности (боевой устойчивости) Пентагона и НАТО.

Дух "летучего голландца"

Отдельного внимания заслуживает увольнение командира атомного авианосца "Теодор Рузвельт" Бретта Крозье, который запоздало обеспокоился судьбой вверенного ему экипажа, и обратился за помощью в центральный аппарат ВМС США. В служебном письме Крозье просил командование принять решительные меры для сдерживания вспышки коронавируса. К тому времени положительные тесты были у 200 моряков, авианосец находился неподалеку от острова Гуам, и спасение экипажа казалась делом несложным. Однако глава Пентагона Марк Эспер поначалу отказался эвакуировать моряков. Наверное, поэтому тревожная информация Бретта Крозье стала достоянием СМИ и общественности.

Министр ВМС США Томас Модли оскорбительно отозвался о командире авианосца, который посмел "обнажить проблемы американского флота перед лицом китайской угрозы". И освободил капитана Крозье от должности за профнепригодность. Затем в отставку отправили самого министра ВМС. Под петицией о восстановлении Бретта Крозье в должности подписались более 253 тысяч американцев.

И вся эта история свидетельствует о наличии проблем у Пентагона, о явном пренебрежении здоровьем моряков корабельного состава – элиты ВМС, что не прибавляет Соединенным Штатам военного могущества, а союзникам и партнерам американцев – безопасности.

Сегодня два американских авианосца находятся вблизи Персидского залива, "сдерживая" Иран. Если экипажи "Рузвельта" и "Рейгана" не пойдут на поправку, через несколько месяцев смены в заливе не будет.

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В строю ВМС США остается шесть авианосцев, включая те, что на ремонте и перезарядке реакторов. Потенциала трех АУГ на весь Мировой океан – недостаточно, к тому же пандемия не достигла апогея.

После выявления пяти случаев заражения коронавирусной инфекцией в штаб-квартире НАТО в Бельгии, остановлена реализация многих программ и учений альянса, включая Defender Europe 2020. COVID-19 диагностировали у начальников генштабов Польши и Филиппин, а в Италии под карантин попали девять генералов.

Пострадали также британские и греческие военнослужащие. Тревожная обстановка складывается в многонациональных батальонах НАТО на территории Латвии и Литвы.

Между тем, Россия сохранила определенную систему вирусологической (эпидемиологической) безопасности, органы, инструменты контроля и Войска радиационной, химической и биологической защиты. Минобороны РФ войсковых маневров не отменяет. В российских Вооруженных силах сформированы 49 подвижных санитарно-эпидемиологических групп для выявления вирусоносителей. Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Российской армии нет зараженных Covid-19.

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