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Детали старых зданий Кишинева

Тайные знаки на кишиневских зданиях

© Sputnik / Сергей Цуркану
Колумнисты
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200413/29859601/znaki-chisinau-taina-2020.html

Круг и три линии – что именно они символизируют на старых домах, давайте узнаем, что означают эти загадочные символы?

Находясь в самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции, жители Кишинева лишены возможности наблюдать, что происходит в городе. Иначе, наверняка, многие бы заинтересовались символикой на старых зданиях . Оно того стоит.

Три линии и круг. В различных сочетаниях.

Детали старых зданий Кишинева

Иногда линии пересекают круг, иногда нет. Встречаются эти символы на зданиях, воротах и ставнях конца позапрошлого и начала прошлого века. 

Детали старых зданий Кишинева

Энтузиасты-исследователи истории Кишинева на портале "Мой город Кишинев" выдвинули несколько версий смысла необычной символики. В том числе и весьма экзотических.

Скифо-сарматская версия — обозначение линиями трех составных частей Вселенной. Индо-иранская мифология (Ригведа) — бог Трит.

Следующая, религиозно близкая нам — 3 линии символизируют Троицу.

Весьма занятна индийская теория, ведь подобные символы встречаются и в Индии. Речь идет о так называемой трипундре, символе шиваизма. На фотографии видна характерная раскраска индийской танцовщицы.

Индийская танцовщица

Символику можно созерцать не только в Молдове и Индии (кстати, есть она и в соседней Одессе), вот домик на севере Сицилии, запечатленный автором этих строк. Дом на севере Сицилии

К единому мнению о происхождении таинственных знаков исследователи истории родного города пока так и не пришли.

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