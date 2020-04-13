Тайные знаки на кишиневских зданиях

Круг и три линии – что именно они символизируют на старых домах, давайте узнаем, что означают эти загадочные символы?

Находясь в самоизоляции из-за вспышки коронавирусной инфекции, жители Кишинева лишены возможности наблюдать, что происходит в городе. Иначе, наверняка, многие бы заинтересовались символикой на старых зданиях . Оно того стоит.

Три линии и круг. В различных сочетаниях.

Иногда линии пересекают круг, иногда нет. Встречаются эти символы на зданиях, воротах и ставнях конца позапрошлого и начала прошлого века.

Энтузиасты-исследователи истории Кишинева на портале "Мой город Кишинев" выдвинули несколько версий смысла необычной символики. В том числе и весьма экзотических.

Скифо-сарматская версия — обозначение линиями трех составных частей Вселенной. Индо-иранская мифология (Ригведа) — бог Трит.

Следующая, религиозно близкая нам — 3 линии символизируют Троицу.

Весьма занятна индийская теория, ведь подобные символы встречаются и в Индии. Речь идет о так называемой трипундре, символе шиваизма. На фотографии видна характерная раскраска индийской танцовщицы.

Символику можно созерцать не только в Молдове и Индии (кстати, есть она и в соседней Одессе), вот домик на севере Сицилии, запечатленный автором этих строк.

К единому мнению о происхождении таинственных знаков исследователи истории родного города пока так и не пришли.

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