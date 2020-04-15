Для чего Украине новая военно-морская база в Азовском море?

Обозреватель пишет, что перенос одной из двух украинских ВМБ в Бердянск – неоднозначный проект времен президента Петра Порошенко, и наблюдаемая сегодня "преемственность" свидетельствует, прежде всего, о несамостоятельности стратегических решений Киева.

Строительство военно-морской базы Украины на Азове – это попытка Запада искусственно (опосредствованно) создать новую международную проблему и зону военного напряжения у российских границ.

Украинские ВМС выступают здесь в роли инструмента реализации планов США и НАТО.

Ответственность за эскалацию конфликтов, связанных с односторонней милитаризацией внутреннего для России и Украины Азовского моря, в равной степени разделят Киев, Брюссель и Вашингтон.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу посетил площадку для строительства новой военно-морской базы (ВМБ) на 12 катеров в Бердянске. В ходе презентации проекта Зеленский заявил: "Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике".

Очевидно, кроме очередного майдана или дефолта, украинской экономике ничто не угрожает. А строительство военно-морской базы потребует более 20 млн долларов из бюджета страны. Сооружение трех новых причалов и дноуглубительные работы начнутся сразу же после согласования проекта, и в 2021 году ВМС перебросят сюда из Николаевской области два дивизиона катеров "Гюрза" и дивизион патрульных катеров Mark VI (военная помощь США). Портовая администрация Бердянска отметила, что военная база не будет мешать работе и не снизит его мощностей торгового порта – здесь сквозит ясное понимание бесполезности ВМБ.

Военных угроз в Азовской акватории объективно не существует, государственные границы не установлены. Международно-правовой статус Азовского моря – внутренние воды России и Украины.

Напомню, Москва и Киев в 2003 году заключили соглашение (ратифицировано в 2004-м) о совместном использовании Азовского моря, а в 2012 году появилось дополнительное соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания. Появление Крымского моста ничего в этой области принципиально не изменило. Меры по охране моста разумны, достаточны, и не препятствуют гражданскому судоходству в Азовском море и Керченском проливе. Интрига в том, что соглашение 2003 года запрещает вход в Азовскую акваторию кораблям ВМС зарубежных стран без согласия обеих сторон – российской и украинской.

Свобода действий

Сегодня Украина имеет две военно-морские базы – в Одесской и Николаевской областях. Эти точки дислокации позволяют кораблям (когда они появятся) в любое время выйти в Черное и Средиземное моря (далее – в Мировой океан), не задерживаясь в многочасовых очередях на узком фарватере Керченского пролива (так было всегда). Для прохода под Крымским мостом катерам "Гюрза" и MarkVI необходимо разрешение российской стороны. Узкости Керченского пролива между Крымом и Таманью имеют ширину около 5 километров, а фарватер проходит в 500 метрах от российского берега, и безальтернативно находится под контролем РФ. Куда ни кинь, всюду клин.

Перенос одной из двух украинских ВМБ в Бердянск – неоднозначный проект времен президента Петра Порошенко, и наблюдаемая сегодня "преемственность" в деле военного строительства свидетельствует, прежде всего, о несамостоятельности стратегических решений Киева. На мой взгляд, это не Украина, а Североатлантический альянс стремится контролировать Азовское море. Недоступность Азовской акватории – болезненный геополитический вызов. А вот возможность присутствия специалистов (но не кораблей) альянса на украинской военной базе у самых российских границ выглядят стратегическим преимуществом в регионе, где ограничено даже время нахождения боевых кораблей нечерноморских стран. В этом смысле порт Бердянск – отличный выбор, ведь база ВМС Украины будет расположена всего в 70 километрах от российского побережья (Краснодарского края), в 150 километрах от Керчи, и в 220 километрах от Ростова-на-Дону, где находится штаб Южного военного округа ВС РФ.

Ослабить российские "системы блокировки доступа", системы ПВО альянс может лишь развертыванием непосредственно у границ РФ собственных ударных комплексов, наземных средств разведки и радиоэлектронной борьбы. Военно-морской стратегии в Бердянске нет и быть не может. Доминирование Черноморского флота в регионе абсолютно и непоколебимо.

Дюжина катеров "Гюрза" и Mark VI способна лишь спровоцировать очередной кризис в Азовском море или Керченском проливе, с вполне предсказуемыми для украинских ВМС последствиями. С высокой вероятностью ВМБ Бердянск с дюжиной 25-метровых катеров без ракетно-пушечного вооружения – лишь объект прикрытия для продвижения более серьезных инструментов НАТО на восток.

Призраки силы

Новый украинский президент Владимир Зеленский не изменил старых планов ВМС, и в конце 2019 года был сформирован азовский дивизион надводных кораблей с местами базирования в Бердянске и Мариуполе. Там оказались пострадавшие в "керченском кризисе" 2018 года катера "Бердянск" и "Никополь", буксиры "Яны Капу" и "Корец", а также поисково-спасательное судно "Донбасс" и другие относительно боеспособные единицы. Для создания новой ВМБ этих сил недостаточно. Киев планирует построить 20 катеров "Гюрза" длиной 23 метра, но к началу 2020 года в наличии всего семь.

Не обойдется без поддержки из Вашингтона. В марте Пентагон уведомил Конгресс США о намерении предоставить вооруженным силам Украины помощь в размере 125 млн. долларов. В пакете военной помощи оказался и патрульный катер Mark VI. Американское издание The National Interest не указало точного количества катеров, но отметило, что американская техника станет для Украины шагом вперед. Якобы новый MarkVI хорошо вооружен и может похвастаться продвинутой электроникой.

В базовой комплектации экипаж 26-метрового американского катера (10 человек) вооружен только четырьмя пулеметами калибра 12,7 мм и двумя пушками калибра 25 мм. Высокочастотная и спутниковая связь, скорость хода 30 узлов и противоударные кресла в рубке – победы также не гарантируют.

Как бы то ни было, агентство Stratfor прогнозирует неизбежный рост активности Пентагона и НАТО в регионах, граничащих с Россией. Силы и средства Черноморского флота находятся в постоянной готовности, и 13 апреля взяли на сопровождение вошедший в акваторию Черного моря американский ракетный эсминец "Портер".

Войти в Азовское море этот эсминец и прочие боевые корабли США и НАТО не смогут никогда, это внутренние воды РФ и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские гражданские (грузовые и торговые) суда. Керченский пролив никогда не был международным по смыслу Конвенции ООН от 1982 года, и к нему нельзя применять призрачные требования о праве "транзитного или мирного прохода для иностранных судов". МИД РФ не раз подчеркивал, что вся ответственность за возможное обострение ситуации в Азовском регионе ложится на украинские власти и поддерживающие их страны. В то же время Москва по-прежнему готова к конструктивному диалогу.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova