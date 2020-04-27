На смерть Джульетто Кьезы

С начала 80-х годов прошлого столетия он крепко подружился с Александром Зиновьевым. И эта дружба была не случайным эпизодом в жизни этих людей. Их роднила общность обеспокоенности за судьбу России и европейской цивилизации, пишет в своем материале на РИА Новости Ольга Зиновьева.

Кьеза настолько часто посещал Россию, выступал на телевидении и так адекватно описывал ситуацию в стране и в мире, что фактически стал неотъемлемой частью российского политического и журналистского пейзажа. Для меня Джульетто Кьеза — аналог Эрнеста Хэмингуэя, но в журналистике. Разумеется, речь идет не о мировой известности и даже не о его творческом таланте. Аналогию я вижу прежде всего в мировоззренческой целостности и жизненной позиции этих двух фигур.

Хэмингуэй всю свою жизнь был активным и добровольным участником всех великих войн — Первой Мировой, войны в Испании с фашистами, Второй Мировой — и он всегда занимал жесткую антинацистскую позицию, демонстрируя в своих произведениях и в своем волонтерстве выдающиеся человеческие качества. Таким был и Кьеза, который, будучи в молодости коммунистом и человеком, хорошо понимающим и поддерживающим Советский Союз и Россию, оставался таковым до конца жизни. Он всегда был на передовой борьбы с преступлениями против человечности.

Позиция Джульетто Кьеза в журналистике, политике и аналитике никогда не была конъюнктурной. Напротив, он плыл против течения — против, в частности, нарастающих в Европе антикоммунизма и русофобии; то есть его позиция была абсолютно честной. И не случайно Кьеза наряду с Александром Зиновьевым одним из первых и с фактами на руках подверг сомнению официальную трактовку событий 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке".

Джульетта Кьеза всегда был последовательным антиглобалистом, а в последние годы — особенно. В 2014 году, когда после организации поддержанного западными спецслужбами переворота в Киеве вся "демократическая" Европа ополчилась на Россию и объявила ей экономические санкции, он был одним из очень и очень немногих еврожурналистов, который не только не подался русофобии, но и поддержал Москву. Все последние годы Кьеза терпеливо и профессионально разъяснял европейскому читателю и телезрителю преступный характер современного глобального капитализма, выражающийся в том числе и в несправедливом отношении к России как стране, победившей 75 лет назад нацизм, а сегодня противостоящей неонацизму.

При этом итальянского журналиста нельзя было обвинить в особых симпатиях к Кремлю или современным российским элитам. Напротив, Кьеза критиковал и многих российских чиновников и олигархов, справедливо считая их частью транснационального аппарата власти. Он был на стороне итальянского, российского и других народов, ведущих борьбу за высокую культуру, качественное образование и реальную демократию. Мало кто в мировой журналистике с такой страстью, как Джульетто Кьеза, противостоял усиливающейся цензуре и стремлению теневых преступных кланов навязать миру новый, цифровой порядок. Именно с этой целью он возглавил международную антиглобалистскую ассоциацию "МегаЧип".

В 2016 году Джульетто с благодарностью принял наше приглашение войти в международный состав членов "Зиновьевского клуба "МИА "Россия сегодня". По словам Кьезы, он решил поучаствовать в его работе, поскольку целью Клуба было провозглашено "формирование справедливого образа России в мире", — и такая цель полностью соответствовала представлениям итальянского журналиста-интернационалиста о том, что должно быть основным кредо любого честного человека, а журналиста — в особенности. Обостренное чувство справедливости было тем стержнем, вокруг которого сформировалось мировоззрение Джульетто Кьеза, и прежде всего этим он дорог всем тем, кто его хорошо знал и ценил.Да, мы сегодня начинаем по-настоящему полно осознавать масштаб и истинное значение этой личности. Нам всем будет его серьезно не хватать — нашего итальянского друга Джульетто Кьеза.

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