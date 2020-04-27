Революция США против русско-арабской мощи подавлена и "стоит на коленях"

Причем, в силу особенностей аудитории просто заявить о том, что российская экономика страдает от низких цен на нефть, — это плохо и недостаточно, так как состоятельных читателей по обе стороны Атлантики геополитические аспекты волнуют и привлекают только в тех случаях, когда не страдает их собственный кошелек, пишет Иван Данилов в материале на РИА Новости.
"Сланцевый сектор нефтяной промышленности, чей рост позволил Трампу похвастаться сокращением зависимости США от ближневосточной нефти и развязал ему руки для введения санкций против экспортеров энергии из Ирана и России, сейчас стоит на коленях", — подчеркивают аналитики британского издания. И сразу же немного охлаждают пыл всех, кто надеется на то, что государственная помощь из Вашингтона радикально изменит ситуацию, предсказывая, что "какая-то (государственная. — прим. ред.) поддержка сейчас выглядит неизбежной, но какой бы ни была (ее. — прим. ред.) форма, откат нефтяного сектора США, вероятно, будет столь же ошеломляющим, как и его рост в последние годы".
Оценки журналистов можно было бы списать на склонность представителей медиа к гиперболизации и нагнетанию паники, но представители международных нефтедобывающих и нефтетрейдинговых компаний используют не менее эмоциональные выражения для описания перспектив нефтяного рынка. Агентство Bloomberg сообщает: "Понедельник (день, когда цена на нефть на американских биржах стала отрицательной. — Прим. ред.) действительно сосредоточил умы людей на том, что добыча должна замедлиться", — заявил Бен Лакок, сопредседатель отдела торговли нефтью в Trafigura Group, и добавил, что был "это удар в лицо рынку, который был нужен для того, чтобы понять, что все это серьезно".
"Если Россия и Саудовская Аравия считают, что могут закрыть (американский. — прим. ред.) сланец, они ошибаются", — заявляет Эми Майерс Джаффе. — Все, что они могут сделать, это поменять владельцев (сланцевых компаний. — прим. ред.)".
Это очень популярная позиция, которая сводится к тому, что банкротство сланцевых компаний не имеет значения, у них всего лишь поменяются владельцы, — и новые владельцы, уже не обремененные долгами старых, будут с удовольствием продолжать наводнять рынок дешевой нефтью во имя продвижения геополитических интересов США. Проблема этой теории в том, что новыми владельцами как раз будут те самые кредиторы (начиная от банков или инвестиционных компаний и заканчивая пенсионными фондами), за счет которых, собственно, и проходила "сланцевая революция". Именно деньги этих кредиторов сжигались в топке сланцевой — абсолютно неэффективной с финансовой точки зрения даже при более высоких ценах на нефть — добычи. Теперь этим кредиторам достанутся убыточные месторождения и перспектива в случае продолжения их работы потерять еще больше своих денег, то есть добавить к уже зафиксированным потерям дополнительные убытки на каждую добытую бочку.
По оценке американского агентства информации министерства энергетики (EIA), США вернутся в статус нетто-импортера нефти уже в конце 2020 года.
Журналисты из FT, впрочем, описывают в качестве оптимистичного сценария рост цен на нефть до 80 долларов за баррель и воскрешение сланцевого сектора США. Надо признать, что это действительно вполне возможный сценарий, только его явно не стоит интерпретировать как некое поражение Эр-Рияда или Москвы, ибо 80 долларов за баррель — это вполне интересная и выгодная цена как для России, так и для Саудовской Аравии, а также для других стран ОПЕК. Перед участниками сделки ОПЕК+ никогда не стояла задача именно "уничтожить" этот сегмент американской нефтяной промышленности. Задача была в том, чтобы отучить (или убрать с рынка) американские компании, которые занимались демпингом за чужие деньги и наносили ущерб всем остальным добытчикам, включая даже крупные американские компании, которые не играли в сланцевые игры. В каком-то смысле "отучить" не получилось, зато с вариантом "убрать" — причем в самом прямом, физическом смысле — все пока идет неплохо. Как сообщает главная техасская газета Houston Chronicle, "Великое отключение нефтяных скважин в Техасе началось".
Американскому сланцу, вероятно, предстоит немного отдохнуть от революций и вернуться на рынок тогда, когда на нем зафиксируются совсем другие, более приятные для всех остальных добытчиков нефтяные цены.
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