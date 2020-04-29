Из-за России Запад будет голодать

Тот факт, что в распространении коронавируса на Западе принято обвинять Китай, а не Россию, — это редчайшее исключение из правил и большая удача. Но наши западные партнеры так просто от традиций не отказываются, отмечает Иван Данилов в своем материале на РИА Новости. И вот уже в текстах иностранных источников появляются обвинения в том, что Россия подрывает своими действиями глобальную продуктовую безопасность. Например, в свежем материале авторитетного американского агентства Bloomberg меры, предпринятые правительством России, наряду с мерами властей Казахстана и Вьетнама описываются как стратегия "умори голодом своего соседа" и интерпретируются в явно неодобрительном ключе.
Суть обвинений сводится к тому, что в условиях эпидемии ограничение экспорта продовольствия на мировой рынок приведет к голоду, особенно в бедных странах, жители которых не смогут себе позволить покупать продовольствие по ценам, которые неизбежно вырастут из-за этих ограничений. Проблема в том, что в роли обвинителей в данном случае выступают те самые США и Евросоюз, чьи экспортеры зерна и будут поднимать цены на свою продукцию в условиях временного отсутствия на рынке предложения от других стран.
Несгибаемое американское желание и денег заработать, и всем мораль прочитать вызывает смешанные чувства, то есть нечто среднее между удивлением от наглости и отвращением от нее же.
Ситуация становится еще более интересной, если посмотреть с точки зрения исторической ретроспективы. Стоит вспомнить попытки наших европейских и американских партнеров убедить россиян в том, что обеспечение продовольственной безопасности и превращение России в "продовольственную сверхдержаву" является злом, а также напрасной тратой денег и сил. Внезапно выяснилось, что был создан экспортный потенциал, который позволяет нашей стране занимать на мировом рынке столь значимое место, что даже временное сокращение или ограничение российского экспорта вызывает серьезные переживания у импортеров.
Чтобы понять размах переживаний, достаточно посмотреть на логическую цепочку, приведенную в материале, опубликованном катарским телеканалом "Аль-Джазира", согласно которому именно российские действия опосредованно способствовали падению нескольких политических режимов и началу эпохи кровавых "цветных революций" в арабском мире.
Хотя глобальных поставок по-прежнему достаточно, воспоминания о нехватке продовольствия в прошлом возобновили дискуссию о продовольственном национализме. Такие организации, как Организация Объединенных Наций и Европейский союз, заявили, что риск социальных и политических беспорядков вновь возрастает в связи с пандемией, вызывающей социальную напряженность, а также высказались против необоснованных мер, которые могут нанести ущерб продовольственной безопасности и повысить цены (на продовольствие)".
Опять же цены повышают французские экспортеры зерна, которые, по информации того же Bloomberg, распродают свои запасы, а виноваты во всем "продовольственные националисты". Для того чтобы ситуация развивалась совсем шаблонным образом осталось, чтобы европейские и американские политики в рамках борьбы за продовольственную безопасность планеты потребовали введения санкций против России или Вьетнама за повышение цен на зерно и рис.
Продовольственный кризис из-за коронавируса вполне может стать реальностью в ближайшие месяцы. Когда эксперты предупреждают о "голоде библейского масштаба", они не гиперболизируют риски — такое действительно может случиться, но Россия и другие страны, которые защищают своих потребителей, не имеют к этому никакого отношения.
Например, Евросоюз за последние годы превратился в эдакого "латифундиста", который разучился сам работать на земле и которому нужны батраки: Великобритания, Италия и другие страны ЕС испытывают острейший дефицит рабочих рук в сельском хозяйстве, из-за которого можно потерять значительную часть урожая, а та часть, которая не будет потеряна, окажется намного более дорогой, чем обычно.
Например, журнал Forbes сообщал о том, что румынских гастарбайтеров для сбора урожая в Великобритании привозят чартерными рейсами.
В этих условиях кому-то может очень понравиться идея найти внешнего врага, который спрятал у себя все зерно и распространил дезинформацию о коронавирусе, и, возможно, даже съел (или вывез) все мясо. Только независимо от медийной истерики в адрес Китая, России или даже Вьетнама коронавирусные проблемы никуда не исчезнут, да и санкции против коронавируса ввести не получится.
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