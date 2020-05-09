Чем хуже, тем лучше – эксперты объяснили мотив отказа от кредита России

Почему для экономики Молдовы важно получить российский займ, и что не понравилось оппозиции в соглашении с РФ – в материале Sputnik.

Конституционный суд Молдовы удовлетворил требование оппозиции признать несоответствующим Основному закону страны договор с Россией о займе в 200 миллионов евро. РФ собиралась предоставить кредит республики на 10 лет под 2% годовых. Власти страны планировали направить средства, в частности, на ремонт дорог, часть суммы должны были получить социальные и медицинские системы Молдовы. Президент республики Игорь Додон уже сообщил, что переговоры с Москвой по кредиту, скорее всего, возобновятся на следующей неделе. Почему для экономики Молдовы важно получить российский займ, и что не понравилось оппозиции в соглашении с РФ – в материале Sputnik.

РФ как кредитор защищает свои интересы

Оппозиция некорректно интерпретирует формулировку российско-молдавского соглашения, в частности, пункт о консолидации задолженности, уверен научный сотрудник Российского института стратегических исследований Иван Баженов.

Якобы молдавские компании "хотят заставить платить госдолги". Согласно тексту договора, у России возникает право конвертировать задолженности молдавских компаний в государственный долг. То есть, эти суммы не будут считаться долгом отдельной частной организации, а будет рассматриваться в составе государственного долга.

"Здесь принципиальный момент заключается в том, что отдельная компания может получить доступ к этим кредитным средствам исключительно после получения правительственных гарантий. Тем самым, Кишинев, выдавая такие гарантии, можно сказать, подтверждает надежность этой компании как контрагента и, соответственно, в какой-то степени готовность в случае чего покрывать возникающую просрочку. Поэтому ничего удивительного в такой формулировке нет. Она, в конечном счете, направлена на обеспечение законных интересов кредитора, в данном случае российской стороны", - объясняет эксперт.

Он подчеркивает, что Россия готова предоставить займ на очень хороших условиях.

"Если взять историю межгосударственных кредитов, которые привлекало молдавское правительство на протяжении последних лет, то и ставка вполне себе приемлемая. Например, в 2010 году Польша предоставляла кредит в 15 миллионов евро по ставке 2,8%", - сказал эксперт.

Доктор экономических наук, проректор Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец также считает, что российский кредит предлагается на достаточно льготной основе и уверен, что отказываться от него, по меньшей мере, странно.

"Страна находится в состоянии тяжелой политической борьбы, идет падение ВВП, отрицательное сальдо торгового баланса, достаточно высок уровень безработицы. Известно, что республика живет в значительной степени за счет переводов денег мигрантов из стран ЕС, куда уехали жители Молдовы, и сегодня из-за коронавируса понятно, что переводов не предвидится. В этих условиях отказываться от каких-то льготных субсидий, которые могли бы поддержать экономику страны, значит работать на разрушение экономики страны", - считает Зубец.

От кого ждать помощи Кишиневу

Бюджет Молдовы, который принимался в конце 2019 года, верстался уже исходя из объема дефицита на уровне примерно 7 миллиардов леев, напоминает Иван Баженов. Уже тогда предполагалось, что покрывать его можно будет только за счет внешних заимствований.

"Дальше общая ситуация с пандемией коронавируса внесла свои коррективы. И теперь уже уровень дефицита бюджета республики по итогам текущего года составляет примерно 17-18 миллиардов леев", - утверждает эксперт.

Срочный кредит от Международного валютного фонда (МВФ) получил Кишинев 23 апреля в размере 233.9 миллиона долларов, однако эти средства можно использовать лишь на определенных условиях.

"Важно понимать, что финансовая помощь от МВФ не предоставляется в виде любых денег, которые можно запустить в реальную экономику. Это специальные права заимствования, которые позволяют формально уменьшить объем бюджетного дефицита, но запустить реальную экономику, тем более пострадавшую от последствий карантинных мерам по изоляции, они не позволяют", - отмечает собеседник Sputnik.

© Sputnik / Кредиты Республике Молдова

Генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов приводит в пример Украину, когда для получения кредита на структурные реформы одним из достаточно жестких требований со стороны международных финансовых институтов был вопрос частной собственности на землю. Это было фактически одно из условий поступления помощи, говорит он.

"Как правило, условия – это либо реорганизация пенсионной системы, либо проведение рыночных реформ, речь идет о выполнении какой-то программы, после чего будет поступать транш за траншем. Это достаточно четкая система - если ты не выполняешь какие-то условия, то следующий транш может не поступить. Как правило, впрямую нет кабальных условий – высоких ставок, короткого срока. Потому здесь ситуация очень проста если ты подписываешься под программу, ты должен проводить такого рода реформы", - резюмировал Нефидов.

Баженов не уверен, что в Кишинев может рассчитывать на макрофинансовую помощь со стороны ЕС, так как внутри ЕС сейчас "далеко все неблагополучно", и союз ожидает во втором квартале наихудших экономических показателей.

К тому же, как отмечает Баженов, возможные меры поддержки со стороны Евросоюза, Всемирного банка, будут предоставлены небыстро - потребуется несколько месяцев согласований, в то время как бюджет надо балансировать уже сейчас.

"А предлагаемый российской стороной кредит и первый его транш мог быть осуществлен уже спустя несколько недель после подписания соглашения.

Кроме того, еще важным его отличием является то, что он может быть направлен на поддержку реального сектора экономики", - говорит Баженов.

Например, ремонт дорог - это и рабочие места, и загрузка соответствующих предприятий, то, что Молдове сейчас и необходимо, утверждает он.

Конституционный суд не может решать вопросы экономики

Доктор экономических наук Алексей Зубец не считает решение Конституционного суда Молдовы верным.

"Условия, на которых Россия предоставляла кредит, точно не были кабальными, наоборот – были достаточно благоприятными. И что важно – кредит, который предлагала Россия, был не связанный, то есть этот кредит мог быть использован, в том числе для того, чтобы финансировать бюджетные расходы. А это большое преимущество", - объясняет экономист.

Российское предложение было сопоставимо с условиями на международном рынке, пояснил он. А Конституционный суд не тот орган, который может решать экономические вопросы. По мнению специалиста, это вопрос экономической экспертизы.

"При желании можно придраться к любым пунктам договора о предоставлении кредита. Но известно, что за теми людьми, которые подали иск в Конституционный суд стоят силы, которые были отстранены от власти в результате договоренности между левыми и проевропейскими силами. Для них - чем хуже социально-экономическая ситуация в стране, тем лучше. Очередной виток кризиса - возможность вернуться к власти. Мотивация вполне понятна и очевидна", - уверен эксперт.

По словам экономиста, в Молдове последние лет двадцать боролись две основные силы. Люди, рассчитывающие на эмиграцию в Европу и на интеграцию экономики Молдовы с Европой, в частности, с Румынией. И граждане страны, которые хотят восстановить экономику, жить за счет внутреннего производства и тех ресурсов, которые есть в Молдове.

"Люди, которые ориентированы на Европу, постепенно уезжали, их количество уменьшалось и получилось так, что в стране остались граждане, которые ориентированы на внутренние ресурсы, они начали брать вверх. Их называют пророссийскими. Но пророссийские они не потому, что любят Россию, а потому что понимают, что у Молдовы есть единственный рынок, куда она может поставлять свои товары в широком объеме, рынок, который поглотит неограниченное количество молдавской сельхозпродукции", - говорит Алексей Зубец.

Эксперт уверен, что решение Конституционного суда – это исключительно "политическая история, направленная против президента Додона и социалистов, потому что в стране предстоят выборы, а этот кредит мог бы в значительной степени стабилизировать финансовое положение республики".

На ситуацию уже отреагировали во внешнеполитическом ведомстве РФ.

"Россия искренне желала помочь Молдове, - заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. - Но, к сожалению, молдавские политики ставят политические амбиции выше потребностей народа".