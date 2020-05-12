Неумелые американские руки доламывают "треугольник Киссинджера"

Речь не о спровоцированном коронавирусом накале страстей в американо-китайских отношениях, а об играх вокруг продления договора СНВ-3, пишет в своем материале на РИА Новости Петр Акопов. Эти игры касаются вовсе не только ядерного оружия — настоящей целью для США являются российско-китайские отношения.
До истечения срока действия российско-американского Договора о стратегических наступательных вооружениях осталось чуть больше восьми месяцев. И если он не будет продлен, мир впервые за полвека останется без какого-либо соглашения между двумя ядерными сверхдержавами об ограничении стратегических ядерных сил. То есть снимет любые ограничения на гонку вооружений.
Именно в этой фразе и кроется главное препятствие для продления СНВ-3 — американцы хотят заключить новый договор не на двухсторонней, а на трехсторонней основе. Подключив к нему Китай, который категорически против этого. И Пекин абсолютно прав — Китай получил атомное оружие только в 1964-м, куда позже США и СССР, и, пока шла советско-американская гонка вооружений и заключались договора о сокращении и контроле, был поглощен смутой "культурной революции". По-настоящему заниматься ракетно
-ядерной программой КНР начала только с конца 70-х — и понятно ее нежелание накладывать на себя ограничения, взятые США и Россией. Точные данные о количестве китайских боеголовок неизвестны, но в любом случае ядерный потенциал КНР (как и средства его доставки) в разы меньше американского и российского.
Все просто? Да, но тут и начинаются американские игры с Россией. Российско-китайское стратегическое сближение привело к тому, что в прошлом году Владимир Путин объявил о том, что РФ помогает Пекину создать СПРН (систему предупреждения о ракетном нападении) — то есть делится тем, что есть только у России и американцев. Это не военный союз, но очень близкие к нему отношения. Понятно, что Россия и Китай не рассматривают друг друга в качестве потенциальных противников даже в среднесрочной перспективе, а вот отношение к Америке прямо противоположное. В первую очередь потому, что Штаты сами официально называют Россию и Китай угрозой своей национальной безопасности, хотя куда правильнее говорить об угрозе доживающему свой век американскому миропорядку.
Что выгодно и России, и Штатам — обе страны имеют более чем внушительные ядерные триады, и вопрос лишь в изобретении новых, в частности сверхзвуковых средств доставки. Привязывать к двусторонним договорам Китай бессмысленно — во-первых, потому что он отстает количественно и качественно, во-вторых, потому что он сам этого категорически не хочет. Но американцы настаивают, причем делают это все более грубо. Зачем?
На днях в The Washington Times появилось первое большое интервью Маршалла Биллингсли, спецпредставителя президента и будущего заместителя госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности (он еще должен быть утвержден сенатом) — с говорящим заголовком "Участие Китая — ключевой фактор для подписания с Россией нового договора СНВ":
"Один из основных недостатков нового договора СНВ, помимо других связанных с ним проблем, — это то, что он не включает Китай. <…> Новый договор СНВ — это вопрос, за который русские ухватились. Он ничего не дает Соединенным Штатам относительно наших опасений по поводу Китая, он ничего не дает Соединенным Штатам относительно наших опасений по поводу того, что делает Россия, которая осуществляет целую серию дестабилизирующих действий за пределами этого договора".
То есть никакого договора с Россией без Китая не будет — что равнозначно отказу от договора вообще. Но зачем США продолжают настаивать на совершенно неосуществимом сценарии? Просто так? Ради давления на Россию? Чтобы в очередной раз упрекнуть Китай? Или же для того, чтобы попытаться развести Россию с Китаем?
Как сказал спецпредставитель Трампа, новые ядерные системы Китая, в том числе ракеты меньшей дальности, должны беспокоить Россию:
"Очевидно, то, что делает Китай, вероятно, ориентировано на них в той же мере, что и на нас, и русские должны это признать".
Вот так вот — все просто. Москве предлагается изменить свою внешнеполитическую стратегию — признать Китай угрозой России и затащить его на трехсторонние переговоры с американцами. И это говорится на полном серьезе спецпредставителем президента США. Впрочем, чему удивляться — ведь в Штатах по-прежнему очень популярна самоубийственная для американской геополитики теория о том, что долгосрочное российско-китайское сближение невозможно, потому что между двумя странами якобы существуют огромные и неустранимые противоречия. К тому же Биллингсли ведь говорит с "изолированной от всего мира" "региональной державой" с "разорванной в клочья экономикой". Такое восприятие России присуще не только Бараку Обаме и не только пять лет назад — это слепая самоуверенность большей части американской элиты.
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