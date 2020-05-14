Шевеление в стане правых: стоит ли ожидать переформатирования власти в Молдове

Несмотря на нежелание большинства населения политической нестабильности в стране и кризиса власти, представители право-центристских партий хотят взять реванш. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, чем вызвана такая активность представителей прозападного вектора.

Среди представителей право-центристских партий, немного распробовавших вкус власти в прошлом году в ситуативной коалиции между ПСРМ и блоком ACUM, видимо, созрела жажда политического реванша.

Сегодня они по всем телеканалам говорят о том, что готовы "свалить" правительство Кику и развалить правящее парламентское большинство, будучи не в состоянии предложить гражданам внятную программу действий в кризисных экономических условиях и при угрозе распространения COVID-19.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, а что же дальше, доносится невнятная демагогия, а за ней - пустота. Действия и слова правых в Молдове вписываются в характер политического курса: "чем хуже - тем лучше". © Video : Ruptly / NASA / РИА НОВОСТИ / Иван Тимошенко / Павел Швец / КЦ "Южный" / whitehouse.gov Дональд Трамп подписал указ о праве США на добычу ресурсов на Луне

По мнению эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимира Брутера, с начала 90- годов прошлого века политики, особенно правые, всерьез не заботились о том, чтобы реально сделать жизнь людей в стране лучше, работать честно и с самоотдачей.

"Правые политические блоки и партии борются лишь за власть и привилегии, которые она дает. Реально беспокоиться об улучшении жизни граждан и оздоровлении экономики никто из них не собирается", - отметил Брутер.

Политолог также заявил о том, что переформатирование коалиции - нормальный демократический процесс, хотя в молдавских реалиях в ближайшие полгода, как минимум, не стоит ждать подвижек в этом направлении. Говорить о каких-то подвижках в парламентском большинстве, по мнению Брутера, можно будет лишь после президентских выборов, которые пройдут в Молдове в ноябре текущего года.

"Заявления о проевропейских коалициях в Молдове все слышали с 2009 по 2019 годы, когда народ придерживался баланса во внешней политике, равно, как и сейчас. Многовекторная политика в Молдове должна быть поставлена на практические рельсы, чтобы граждане ощущали от нее выгоды - инвестиции в экономику, новые рабочие места, улучшение уровня жизни", - уточнил собеседник. © Photo : presedinte.md Коалиции ПСРМ-ACUM конец — что будет дальше

Сегодня диалог между властью и оппозицией в республике идет на уровне словесных, вербальных выгод от сотрудничества с тем или иным полюсом геополитического влияния, добавил Брутер.

"Что касается решения Конституционного суда по российскому кредиту, на мой взгляд, инстанция часто более широко трактует свои полномочия. КС в Молдове может рассматривать что угодно, когда угодно и кому угодно. Нигде в мире у членов Конституционного суда таких полномочий, как в Молдове, нет. В этой инстанции, несмотря на букву закона, давно идет политическая борьба", - отметил собеседник.

Политолог отметил и наличие недоработок молдавской власти в отношениях с Россией. В то время, как молдавские прозападные силы пеняют на то, что Россия не помогает республике и ее народу, КС принимает решение по кредиту, выделенному правительством РФ. В то же время, уверен Брутер, молдавская власть должна продемонстрировать четкие шаги в отношениях с российскими партнерами.

"В Москве сейчас вообще непонятно, что может предложить Молдова России. В то время, как Россия старается помочь", - подытожил эксперт.

В свою очередь, политолог Виктор Жук рассказал корреспонденту Sputnik Молдова о том, что в стане правых, так рьяно пытающихся заручиться властным большинством в стране, давно нет единства. Блок ACUM существует лишь формально, а фактически две его компоненты занимаются перетягиванием политического одеяла. В таких условиях прогнозировать появление правоцентристской коалиции сложно.

Даже если представить ее создание, то оно закончится хаосом, "присоленным" постоянной дележкой портфелей, министерств и ведомств государства. В таких условиях вряд ли у них найдется время на то, чтобы развивать внешнеполитические отношения с Европейским Союзом. Сотрудничество это будет, скорее, формализованным, а не практическим.

В случае прихода к власти правых сил, нас ждет продолжение борьбы между различными группировками "правых", которые слишком разобщены для того, чтобы совместно работать в течение продолжительного времени, заявил в эфире студии Sputnik Молдова политолог Ян Лисневский.

"Сейчас для того, чтобы сформировалось новое движение правых сил, необходимы новые политические лидеры. Те, которые есть сейчас, растеряли существенную часть доверия, и это касается всех политиков. И даже если сейчас удастся сформировать какое-то новое правительство, оно будет временным. Хотим мы этого или нет, оно просуществует очень короткий срок", - полагает Лисневский.

Как напомнил политолог, предыдущее правительство, созданное тремя формированиями, продержалось всего пять месяцев. Что же касается правительства, сформированного из нескольких политически нестабильных групп, то несложно даже догадаться, что полноценно работать оно не сможет. При помощи "зарубежных партнеров" это правительство может быть сформировано, но оно не продержится долго.

В целом, пока кроме дискуссий и продолжающейся говорильни "о светлом европейском будущем", правым политикам нечего предложить гражданам страны, добрая половина из которых не хотят, чтобы их, вопреки собственной воле, заставляли на уровне власти дружить с кем-то и против кого-то. Ну, а пока в стане правых идет такое шевеление, а согласия нет - печален их союз.

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