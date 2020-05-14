Виражи молдавской оппозиции, или Куда ведет страну парламентский квартет

Молдавская оппозиция пророчит правительству Иона Кику вотум недоверия... причем в самое ближайшее время. Правда, одного желания отправить в отставку кабинет министров мало. Ломать, как говорится, - не строить. Предстоит подыскать замену, а тут есть вопросы. Что происходит на политической арене Молдовы, каково будущее кабмина, и что ждет страну, разбирался колумнист Sputnik.
У Санду нет уверенности, а у Настасе есть кандидат в премьеры
Среди тех, кто хочет свергнуть правительство Кику - PAS Майи Санду, DA Андрея Нэстасе, группа Pro Moldova во главе с Андрианом Канду (родственником олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из Молдовы), а также Партия "Шор". Эпичность всей этой ситуации в том, что если за вотум недоверия они проголосуют вместе, то назначать новое правительство им будет крайне неуютно. Ведь Санду и Нэстасе выступали против Шора и против Плахотнюка, настаивали на привлечении их к уголовной ответственности, а сейчас им придется садиться за стол переговоров с приближенными этих политиков. Нюанс тут заключается и в том, что эти переговоры и последующие решения могут отразиться на имидже лидеров PAS и DA, что сыграет роль в преддверии президентских выборов.
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Лидер партии PAS Майя Санду заявила, что руководимое ею политформирование рассматривает возможность отставки правительства Кику и назначения нового.
"Однако отставка может быть только, если есть уверенность в назначении другого кабинета министров. Мы еще не находимся в той ситуации, когда можем сказать, что есть уверенность в том, что нам хватает необходимых голосов в парламенте для назначения правительства", - сказала Санду.
Руководитель партии "Платформа "DA" Андрей Нэстасе также выступил за отставку правительства Кику. Более того, Нэстасе объявил, что руководимое им политформирование готово предложить кандидатуру нового премьера.
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Pro Moldova обещает голоса для отставки Кику
Депутат Владимир Чеботарь из парламентской группы Pro Moldova, состоящей из десяти экс-демократов, в комментарии радиостудии Sputnik заявил, что ситуация в парламенте изменится со дня на день, отметив, что в ближайшее время будет необходимый для отставки правительства 51 голос.
"Да, сегодня у нас нет нужного числа депутатов, которые бы взяли на себя ответственность. Неделю назад этот дефицит был еще больше. Это не означает, что, если у нас сегодня нет большинства, то его не будет через неделю, две, три или четыре", - сказал Чеботарь.
"Мы обратились ко всем парламентариям, вне зависимости от партий, в которых они состоят, это могут быть и коллеги из ДПМ, и из ПСРМ, если они рациональны и хотят принести пользу стране. Считаем, что люди в ДПМ могут быть искренне проевропейскими. Не хочу верить, что эта партия превратилась в антиевропейскую и анти-Молдова", - добавил Чеботарь.
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Возникает резонный вопрос, сколько времени после возможной отставки правительства потребуется оппозиции, чтобы утвердить новый кабмин. Ведь все это время нужно не просто дискутировать о "разделе" власти, но и решать проблемы страны.
Партия "Шор" не хочет альянсов
Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер в комментарии радиостудии Sputnik отметила, что дни правительства Кику сочтены.
"Не могу сказать с точностью, когда, но это произойдет очень скоро. Точные цифры не знаю, но слышу, что говорят коллеги – одни ушли, другие подают заявления об отставке", - сказала Таубер.
Не время для политических баталий
Депутат-социалист Василий Боля отметил, что пока в парламенте Молдовы есть большинство – из ПСРМ и ДПМ, которое намерено поддерживать работу кабинета министров, "чтобы вытащить страну из кризиса из-за последствий коронавируса нового типа". Он обратил внимание, что все страны мира столкнулись с проблемами на фоне пандемии. По мнению депутата, во многих государствах оппозиция не мешает властям в устранении проблем, возникших из-за коронавируса.
"У нас оппозиция ведет себя по-другому, и пытается кроме экономического и пандемического кризиса расшатать ситуацию, и привести страну еще и к политическому кризису. Сожалеем, что оппозиция так себя ведет, но предпримем все меры, чтобы удержать это парламентское большинство и правительство, чтобы выйти из тяжелейшего кризиса, который мы сейчас переживаем", - пояснил Боля.
По его мнению, пока не время для выяснения отношений на политическом поприще.
Депутат также напомнил, что правительство Майи Санду уже себя показало – "во всех сферах не было отмечено улучшения ситуации". Боля также упомянул результаты соцопросов, которые показывают, что большинство граждан считает, что если бы сохранился кабмин Санду, то ситуация с коронавирусом и экономикой была бы намного хуже.
Демократы: ломать – не строить
Депутат-демократ Александр Жиздан в комментарии Sputnik заявил, что в Молдове у многих есть опыт отправления в отставку правительства, но "очень мало людей могут предложить, что делать дальше".
"Лично я не понимаю, чего хотят наши коллеги с правого фланга. Не было никаких дискуссий, не было ни одного человека, который бы пояснил, каков их взгляд, что они предлагают дальше. Потому что голосование за вотум недоверия правительству – это очень ответственный шаг. Если не избрать новое правительство, то мы возвращаемся к политическому кризису, который продлится, как минимум полгода", - отметил Жиздан.
"Поэтому предлагаю всем партнерам подойти к вопросу с холодным умом. И если они хотят подискутировать, то пусть приходят и обсудим, как поступать дальше. Сейчас у нас альянс с ПСРМ. Обсуждаем, как справляться с пандемией, откуда брать деньги. Есть проблемы с российским кредитом, существует дыра в бюджете, надо позаботиться о выплате зарплат и пенсий. Проблем много", - подчеркнул демократ.
Политический туризм в парламенте Молдовы
За последние несколько недель расклад сил в парламенте Молдовы изменился. Переходы в другие фракции совершили депутаты, входившие в Демпартию.
К настоящему моменту фактическое распределение мандатов среди парламентских фракций выглядит следующим образом: социалисты - 37 мандатов, демократы - 17 мандатов, фракция PAS - 15 мандатов, фракция "Платформы "DA" - 11 мандатов, группа Pro Moldova - 10 мандатов, партия "Шор" - 9 мандатов, 1 независимый депутат, а также 1 неприсоединившийся.
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