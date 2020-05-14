Виражи молдавской оппозиции, или Куда ведет страну парламентский квартет

В парламентской оппозиции все чаще говорят об отставке правительства Иона Кику. Но простые расчеты показывают, что пока для этого шага им не хватает голосов. Другая проблема - непонятно, как они будут утверждать новый кабмин. В этом разбирался колумнист Sputnik.

Молдавская оппозиция пророчит правительству Иона Кику вотум недоверия... причем в самое ближайшее время. Правда, одного желания отправить в отставку кабинет министров мало. Ломать, как говорится, - не строить. Предстоит подыскать замену, а тут есть вопросы. Что происходит на политической арене Молдовы, каково будущее кабмина, и что ждет страну, разбирался колумнист Sputnik.

У Санду нет уверенности, а у Настасе есть кандидат в премьеры

Среди тех, кто хочет свергнуть правительство Кику - PAS Майи Санду, DA Андрея Нэстасе, группа Pro Moldova во главе с Андрианом Канду (родственником олигарха Владимира Плахотнюка, бежавшего из Молдовы), а также Партия "Шор". Эпичность всей этой ситуации в том, что если за вотум недоверия они проголосуют вместе, то назначать новое правительство им будет крайне неуютно. Ведь Санду и Нэстасе выступали против Шора и против Плахотнюка, настаивали на привлечении их к уголовной ответственности, а сейчас им придется садиться за стол переговоров с приближенными этих политиков. Нюанс тут заключается и в том, что эти переговоры и последующие решения могут отразиться на имидже лидеров PAS и DA, что сыграет роль в преддверии президентских выборов.

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Лидер партии PAS Майя Санду заявила, что руководимое ею политформирование рассматривает возможность отставки правительства Кику и назначения нового.

"Однако отставка может быть только, если есть уверенность в назначении другого кабинета министров. Мы еще не находимся в той ситуации, когда можем сказать, что есть уверенность в том, что нам хватает необходимых голосов в парламенте для назначения правительства", - сказала Санду.

А на вопрос о возможной кандидатуре на пост премьера глава PAS отметила, что об этом говорить пока рано – "еще неизвестны стороны, которые бы поддержали это правительство. Такие вопросы обсуждаются потом".

Руководитель партии "Платформа "DA" Андрей Нэстасе также выступил за отставку правительства Кику. Более того, Нэстасе объявил, что руководимое им политформирование готово предложить кандидатуру нового премьера.

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Pro Moldova обещает голоса для отставки Кику

Депутат Владимир Чеботарь из парламентской группы Pro Moldova, состоящей из десяти экс-демократов, в комментарии радиостудии Sputnik заявил, что ситуация в парламенте изменится со дня на день, отметив, что в ближайшее время будет необходимый для отставки правительства 51 голос.

"Да, сегодня у нас нет нужного числа депутатов, которые бы взяли на себя ответственность. Неделю назад этот дефицит был еще больше. Это не означает, что, если у нас сегодня нет большинства, то его не будет через неделю, две, три или четыре", - сказал Чеботарь.

По его словам, в Демократической партии еще остались депутаты, которые не совсем поддерживают решения, принимаемые в последнее время руководством политформирования.

"Мы обратились ко всем парламентариям, вне зависимости от партий, в которых они состоят, это могут быть и коллеги из ДПМ, и из ПСРМ, если они рациональны и хотят принести пользу стране. Считаем, что люди в ДПМ могут быть искренне проевропейскими. Не хочу верить, что эта партия превратилась в антиевропейскую и анти-Молдова", - добавил Чеботарь.

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Возникает резонный вопрос, сколько времени после возможной отставки правительства потребуется оппозиции, чтобы утвердить новый кабмин. Ведь все это время нужно не просто дискутировать о "разделе" власти, но и решать проблемы страны.

Партия "Шор" не хочет альянсов

Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер в комментарии радиостудии Sputnik отметила, что дни правительства Кику сочтены.

"Не могу сказать с точностью, когда, но это произойдет очень скоро. Точные цифры не знаю, но слышу, что говорят коллеги – одни ушли, другие подают заявления об отставке", - сказала Таубер.

Не время для политических баталий

Ранее в партии "Шор" заявили, что намерены поддержать отставку правительства Кику, но не планируют создание коалиции и альянса, так как у парламентских партий разные политические платформы.

Депутат-социалист Василий Боля отметил, что пока в парламенте Молдовы есть большинство – из ПСРМ и ДПМ, которое намерено поддерживать работу кабинета министров, "чтобы вытащить страну из кризиса из-за последствий коронавируса нового типа". Он обратил внимание, что все страны мира столкнулись с проблемами на фоне пандемии. По мнению депутата, во многих государствах оппозиция не мешает властям в устранении проблем, возникших из-за коронавируса.

"У нас оппозиция ведет себя по-другому, и пытается кроме экономического и пандемического кризиса расшатать ситуацию, и привести страну еще и к политическому кризису. Сожалеем, что оппозиция так себя ведет, но предпримем все меры, чтобы удержать это парламентское большинство и правительство, чтобы выйти из тяжелейшего кризиса, который мы сейчас переживаем", - пояснил Боля.

По его мнению, пока не время для выяснения отношений на политическом поприще.

Депутат также напомнил, что правительство Майи Санду уже себя показало – "во всех сферах не было отмечено улучшения ситуации". Боля также упомянул результаты соцопросов, которые показывают, что большинство граждан считает, что если бы сохранился кабмин Санду, то ситуация с коронавирусом и экономикой была бы намного хуже.

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Демократы: ломать – не строить

Депутат-демократ Александр Жиздан в комментарии Sputnik заявил, что в Молдове у многих есть опыт отправления в отставку правительства, но "очень мало людей могут предложить, что делать дальше".

"Лично я не понимаю, чего хотят наши коллеги с правого фланга. Не было никаких дискуссий, не было ни одного человека, который бы пояснил, каков их взгляд, что они предлагают дальше. Потому что голосование за вотум недоверия правительству – это очень ответственный шаг. Если не избрать новое правительство, то мы возвращаемся к политическому кризису, который продлится, как минимум полгода", - отметил Жиздан.

Он обратил внимание на то, что в период пандемии от отсутствия правительства и политического кризиса ничего хорошего ждать не стоит.

"Поэтому предлагаю всем партнерам подойти к вопросу с холодным умом. И если они хотят подискутировать, то пусть приходят и обсудим, как поступать дальше. Сейчас у нас альянс с ПСРМ. Обсуждаем, как справляться с пандемией, откуда брать деньги. Есть проблемы с российским кредитом, существует дыра в бюджете, надо позаботиться о выплате зарплат и пенсий. Проблем много", - подчеркнул демократ.

Политический туризм в парламенте Молдовы

За последние несколько недель расклад сил в парламенте Молдовы изменился. Переходы в другие фракции совершили депутаты, входившие в Демпартию.

К настоящему моменту фактическое распределение мандатов среди парламентских фракций выглядит следующим образом: социалисты - 37 мандатов, демократы - 17 мандатов, фракция PAS - 15 мандатов, фракция "Платформы "DA" - 11 мандатов, группа Pro Moldova - 10 мандатов, партия "Шор" - 9 мандатов, 1 независимый депутат, а также 1 неприсоединившийся.

© Sputnik / Парламентский расклад

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