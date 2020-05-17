И в наши дни жители Молдовы ценят мир

Сегодня по всей планете отмечают Международный день мирного сосуществования - в Молдове знают цену миру, а десятки этносов живут в согласии на территории страны в течение сотен лет.

Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией от 8 декабря 2017 года провозгласила 16 мая Международным днем мирного сосуществования с целью постоянной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, взаимопонимания, единения и солидарности людей Земли.

Мирное сосуществование предполагает признание различий, умение слушать, понимать, уважать и ценить других, а также способность жить в мире и единстве.

В Молдове, территория которой не раз подвергалась историческим перипетиям, была оккупирована в годы Второй мировой войны фашистскими войсками, как нигде знают цену мирному небу над головой. Порядка 400 тысяч уроженцев Молдовы принимали участие в сражениях в ходе Великой Отечественной войны, освобождали ее в далеком 1944-м году.

Республика стала родиной десятков этносов, которые живут здесь сотни лет, а сама Молдова всегда воспринималась исключительно, как теплый и надежный дом для всех своих граждан. Сегодня многообразие народностей Молдовы можно увидеть ежегодно на фестивале этносов, который традиционно проходит в сентябре.

Об умении молдаван ценить и хранить родную землю говорит и народная мудрость: "Если виноградарь триста раз не поклонится лозе, не будет хорошего урожая". Жители страны всегда умели работать на земле и ценить ее.

О миролюбивости молдавского государства говорит и Конституция Молдовы, где четко определено, что страна является нейтральной в военном плане, не примыкает ни к каким военно-политическим блокам. Pavel Kazachko Мир без России: проблемы, которых бы не было

В международном формате мирное сосуществование – это тип отношений между государствами с различным общественным строем, культурой, историей, традициями, который предполагает: отказ от войны как средства решения спорных вопросов между государствами, а разрешение всех спорных вопросов только путём переговоров, а также соблюдение других принципов в отношениях между государствами, закреплённых в международно-правовых документах.

Сама Организация Объединенных Наций была создана после Второй мировой войны с целью оградить грядущие поколения от бедствий и вероятности новых войн. Работа Организации заключается в налаживании международного сотрудничества в решении глобальных проблем экономического, социального, культурного или гуманитарного характера, а также в поощрении и защите прав человека и основных свобод для всех вне зависимости от расы, пола, языка или религии.

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