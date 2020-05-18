Великая мудрость непобедимого русского фельдмаршала

18 мая исполнилось 220 лет со дня смерти генералиссимуса Александра Суворова. Великий русский полководец участвовал в 7 крупных войнах, выиграл 60 сражений и ни одного не проиграл, но ему помогли в этом не только знания военного дела. Подробности - у Алексея Петровича.

… " Ку-ка-ре-ку…" - петушиный крик нарушил предрассветную тишину в небольшом польском селении. И сразу всё оживилось, пришло в движение, как будто не было сна и долгожданного отдыха. Барабанщики били походный марш, трубачи возвещали о начале выступления, солдаты поправляли форму и проверяли оружие, офицеры отдавали последние распоряжения.

Всё это по единственному крику петуха! Но откуда взяться домашней птице в разоренном войной польском селении осенью 1794 года, в поселке, в котором и жителей-то не было? Петушиным криком вёл своих солдат к победе и славе генерал-аншеф Александр Васильевич Суворов, направленный императрицей Екатериной II на подавление польского восстания. Некоторые биографы русского полководца сочтут этот способ поднимать солдат в поход одним из чудачеств Суворова, которыми он был известен не меньше, чем своими победами на поле брани. И лишь немногие догадаются, что крик петуха – это не что иное, как хитрая военная маскировка.

© Sputnik / Репродукция картины "Портрет генерала-фельдмаршала А. В. Суворова" работы И. Шмидта

В стране, где каждый человек мог оказаться врагом, и доверять нельзя было никому, в стране, охваченной кровавым восстанием, нужно быть осторожным до предела возможности. Именно поэтому великий Суворов не обозначал заранее время подъёма, а выждав, когда солдаты достаточно отдохнут, хлопал в ладоши и пел петухом – таким образом скрывая время начала движения от потенциальных шпионов.

Великий русский чудо-вождь, не потерпевший на своём веку ни одного поражения, кавалер высших российский и иностранных орденов, обладатель графского и княжеского титулов, генералиссимус российских войск Александр Васильевич Суворов был известнен такого рода шутками и чудачествами, за что получил у своих завистников и недоброжелателей прозвище "юродивый".

Но откуда могли знать придворные вельможи, охваченные чёрной ненавистью и завистью к успехам и талантам, что за этим чудачеством кроется великий и острый ум, многогранности которого будут удивляться и восхищаться на протяжении многих и многих лет.

…Рёв сотен пушек, ружейная стрельба, раскатистое русское "ура" тонет в обречённом турецком "алла", стоны раненых, пороховой туман, зарево горящего города…Это идёт кровавый и беспримерный штурм турецкой крепости Измаил русскими войсками.

Дважды пыталась взять её русская армия, и дважды отступала. Но 2 декабря 1790 года девять колонн русских солдат двинулись на считавшуюся неприступной твердыню. Общее руководство штурмом осуществлял генерал-аншеф Суворов, прибывший по приказу главнокомандующего Потёмкина.

Штурм был чрезвычайно ожесточённым, потери очень высокими, сопротивление турок поистине невероятным, но штурмовые колонны шли вперёд. И вот в один из переломных моментов шестая колонна, руководимая одним из любимых учеников Суворова генералом Кутузовым, встретила такой отпор, что была вынуждена отступить.

Узнав об этом, Суворов послал своему ученику извещение о том, что Кутузов назначен, ни много ни мало, комендантом Измаила! Комендантом ещё не взятой крепости, штурм которой ещё не завершился, и капризная госпожа Победа ещё не осенила своим светом русские войска! Что могло значить это извещение в столь трудной обстановке: розыгрыш, насмешку, ошибку в конце концов?!

Но недаром Суворов считал Михаила Кутузова одним из своих лучших учеников. Михаил Илларионович понял, что резерва у Суворова нет, но он уверен в победе, уверен в своих генералах и прежде всего в нём, Кутузове, в солдатах, в их силе и храбрости. Кутузов лично повёл войска в атаку и выбил турок с занимаемых позиций. Штурм Измаила завершился победой русской армии.

1797 год, кончина Екатерины II, воцарение на трон её сына Павла. Начало коренных перемен в русском обществе, и прежде всего, в русской армии. Уставы, с такой скрупулезностью и вниманием разработанные Румянцевым, Потёмкиным, Суворовым новая власть отменила.

© Sputnik / Галина Киселева "Победа русской армии под командованием А.Суворова при Рымнике 22 сентября 1789 года". Гравюра

Им на смену пришли, как выражался сам Александр Васильевич, "изъеденные мышами пергаменты" - прусские уставы времён короля Фридриха II. Военную форму, удобную и практичную, которую Потёмкин ввёл по настояниям Суворова ,заменили на узкую, обтягивающую форму прусского образца. Более того, в армии ввели парики, косы и букли, которые, помимо того, что превращали солдата в чучело, ещё и стали хорошим местом для распространения различных насекомых.

В казармы вернулась палочная дисциплина, и солдаты снова стали получать зуботычины и удары палками за малейшую провинность. Александр Васильевич был уволен в отставку, как не исполняющий новых предписаний, и отправлен в ссылку в село Кончанское. Но, по прошествии некоторого времени, император Павел I понял, что без Суворова ему не обойтись.

Он пригласил его в Петербург, предложив забыть все обиды.

По приезду Суворова специально для него провели вахт-парад – любимое детище Павла. Суворов стоял на этом параде…и не узнавал своих чудо-богатырей: это было не войско, а строй механически марширующих чучел!

На вопрос императора, как ему понравился парад, Александр Васильевич ответил: "Пудра не порох. Букли не пушки, коса не тесак, а я не немец, а природный русак!", и, схватившись за живот, убежал.

И в этой, казалось бы, смешной фразе, кроется великая мудрость яркого военного педагога. Никогда не будет сильна русская армия, если станет воспитываться на примерах других стран, тем более не самых лучших примерах.

Русский солдат силён, прежде всего, своим чувством долга перед Родиной, за которую воюет, а в той же прусской армии служили наёмники, воевавшие за деньги.

Суворов говорил: "Моего солдата в бой палочками гнать не надо, он сам на неприятеля бежит".

И снова фельдмаршал был отправлен в ссылку. При дворе, тем временем, происходили свои изменения. Новый император отправлял в отставку, заключал в тюрьму всех, кто был ему неугоден, и назначал на их места людей, зачастую бездарных и некомпетентных. Это не ускользнуло от взора Александра Васильевича, который внимательно следил за этими перемещениями.

Все его соратники были отстранены от дел, многие находились в заточении. И снова вызов от императора, новая попытка укротить строптивого старика. Но не тут-то было. Явившись по приглашению в Зимний дворец, имея твёрдое намерение выказать своё неодобрение и даже отвращение к новым порядкам, Суворов начал чудить, едва появившись во дворце. Одному генералу, считавшему себя великим стратегом, Александр Васильевич сказал: "Поцеловал бы тебя в губы, да нос твой мешает!".

У другого спросил, трудно ли вести сражения на паркете. А проходя мимо истопника остановился и поклонился в ноги. Когда ему сказали, что это слуга, он вполголоса ответил: "Сегодня слуга, а завтра, глядишь, и граф".

© Photo : А. Петрович На могиле полководца в Александро-Невской лавре. Санкт-Петербург

По просьбе и по приглашению австрийского императора Александр Васильевич Суворов был отправлен в Италию командовать объединенными войсками России и Австрии в борьбе против Франции. И за границей Суворов не переставал чудить. В то время завистники полководца выдумали новую небылицу о том, что фельдмаршал уже слишком стар, и ему не по силам будет командовать армией. Суворов прекрасно знал об этих слухах.

И вот на одном из приёмов произошёл следующий эпизод. С утра в резиденции Суворова собралась толпа желающих ему представиться. Когда пробило восемь часов, отворились двери в залу, появилась щуплая фигура в одной нижней рубахе, и голосом Суворова сказала: "Фельдмаршал сейчас выйдет!".

Почти тотчас же он вышел снова, но уже в зелёном, расшитом бриллиантами мундире и при многочисленных орденах. Скорость, с которой он облачился, имела цель опровергнуть слухи о старости и дряхлости полководца.

В тяжелейшем сражении у реки Треббия 7 июня 1799 года русские солдаты от нечеловеческой усталости и натиска французов, стали отходить. У Суворова не осталось в запасе свежих сил, и он бросил в бой свой последний резерв – самого себя. В одной рубашке он поскакал к войскам. При виде фельдмаршала отступающие солдаты пристыжено остановились.

Памятник А.В.Суворову в селе Новотроицкое. Восстановлен при участии Русского историко-патриотического клуба и отряда Август © Photo : А. Петрович

Памятник А.В.Суворову в городе Штефан-Водэ ( с 1964 по 1990- город Суворово ) © Photo : А. Петрович 1 / 2 © Photo : А. Петрович Памятник А.В.Суворову в селе Новотроицкое. Восстановлен при участии Русского историко-патриотического клуба и отряда Август

- Ну что встали, ребята? – бодро крикнул им Суворов и махнул рукой, как бы зовя за собой. – Заманивай дальше, заманивай!

Солдаты, не понимая смотрели на него, а Суворов продолжал кричать, удаляясь от них:

- Заманивай шибче, бегом!

Солдаты, повеселев, бросились за ним. Через сотню шагов Александр Васильевич скомандовал:

-Стой! Вперёд!

Батальоны бросились в штыки. Французы были разбиты. В критический момент Суворов, опытный психолог и военный, умеющий одинаково хорошо чувствовать и душу солдата и пульс сражения, не дал своим воинам поверить, что они отступают, не дал усомниться в своей силе. Он заставил их думать, что они совершают манёвр, обманывают врага. И солдаты поверили своему непобедимому фельдмаршалу.

Последнее чудачество Суворова он завещал сделать после его смерти. Однажды, проезжая через кладбище, Александр Васильевич остановился у надгробия, на котором были перечислены все многочисленные награды и регалии усопшего, его титулы и звания. И тогда полководец завещал на его надгробии высечь лишь три слова, скромные, как и он сам: "Здесь лежит Суворов".

Высший смысл этого завещания можно понять лишь через определённый промежуток времени. Человека должны помнить не по перечисленным на надгробии титулам, а по его великим делам, совершённым во благо Отечества. Таким был Александр Васильевич Суворов, великий сын России.

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