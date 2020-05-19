Мелодия, прерванная выстрелом

В странах бывшего СССР люди, родившиеся до 1982 года, 19 мая поздравляют друг друга с праздником. Их дети удивленно при этом переглянутся и подумают - какой же это праздник сегодня? А родители будут вспоминать день, когда их принимали в пионеры, как они гладили красные галстуки, имена каких выдающихся личностей носила их пионерская организация.

Как правило, дружины и отряды называли в честь героев войны и труда. Эта практика с детства прививала юным гражданам чувство патриотизма, заставляла равняться на подвиги и свершения своих сверстников, попутно знакомя с историей родной страны. В городе Усть-Лабинске Краснодарского края имя юного пионера-героя Мусика Пинкензона носила пионерская дружина школы № 1.

Он не сражался в партизанском отряде, не подносил снаряды к артиллерийскому орудию, не добывал с риском для жизни ценные сведения для разведки. К своим 11-ти годам уроженец города Бельцы Абрам Пинкензон успел лишь виртуозно овладеть игрой на скрипке. С ней, вместе с родителями, он уехал из Молдавии летом 1941-го года. Когда в станицу Усть-Лабинскую влетели передовые немецкие отряды, Мусик, как называли его родные, вероятно корпел над изучением нового музыкального произведения, которое ему уже не суждено было исполнить.

Вместе с другими евреями города, семью Пинкензонов фашисты решили показательно уничтожить. Детали того страшного ноябрьского дня 1942 года разнятся, но одинаково обрываются на краю расстрельной ямы у железной ограды.

Заметив у испуганного мальчика скрипку, немецкий офицер-каратель приказал ему выйти из строя. Родители Мусика бросились на защиту сына и тотчас были убиты.

Сегодня, показывая детям фильмы о войне, мы стараемся подбирать щадящие их психику ленты, памятуя об ограничениях. Но как можно пощадить современных детей, рассказывая о том, что творили солдаты гитлеровской армии на советской земле? Какие формы выбрать, чтобы не нарушить их душевного равновесия, и в то же время на всю жизнь дать понять, что такое фашизм, против чего боролись их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны?

Мы никогда не узнаем, о чём думал в последние минуты своей жизни маленький бессарабский мальчик Мусик Пинкензон, на глазах которого только что убили его мать и отца. Попросив у своего палача разрешения сыграть, он не по-детски твёрдыми движениями ударил смычком по струнам.

Мелодия, пронесшаяся вихрем над головами обреченных на смерть людей, была известна всем. Юный скрипач заиграл "Интернационал" - гимн Советского Союза того времени.

За железной оградой раздались крики, волнения, жертвы стали гордо вскидывать на карателей свои непокорные глаза. И только тогда немцам стало ясно, что виной всему - мелодия, звенящая из-под пальцев юного музыканта.

Вооруженные представители народа, давшего миру Бетховена и Баха, Шумана и Шуберта, Вагнера и Регера, оборвали музыку очередью из автомата. Вместе с Мусиком фашисты убили в этот день еще 370 человек.

«Пионер – всем ребятам пример» - гласила самая популярная пионерская речовка. За то, чтобы детям земли никогда не пришлось повторять подвигов Мусика Пинкензона, Володи Дубинина, Вали Котика, Зины Портновой и миллионов других детей, переживших и не переживших ужасы фашизма, не щадя себя, сражались с коричневой чумой воины Красной армии. А имена юных патриотов – пионеров-героев действительно останутся в вечности, как пример бесстрашия и любви к Родине.

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