Вызовы кризиса и новая стратегия ЕАЭС

Детально об амбициозной программе развития ЕАЭС до 2025 года - для Sputnik от главы Евразийского аналитического клуба.

Очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета прошло 19 мая в формате онлайн-конференции. Основной темой обсуждения стала амбициозная программа развития ЕАЭС до 2025 года, предложенная Евразийской экономической комиссией (ЕЭК). План был официально одобрен участниками в целом, несмотря на очень напряженную полемику. Его решено доработать и утвердить исправленный вариант в течение октября-ноября этого года. В том числе в виду необходимости согласовать некоторые вопросы в ходе двусторонних консультаций глав государств.

Предложенный проект стратегии включает 330 различных мер и механизмов, которые должны ускорить экономическое сотрудничество.

Среди прочего предлагалась синхронизация некоторых юридических норм стран-участниц, чтобы облегчить взаимное инвестирование и работы евразийских компаний на всей территории ЕАЭС. Речь также шла о цифровизации экономики и государственного регулирования, что должно предельно упростить движение товаров и финансов.

Однако неприятные коррективы в повестку внесли коронавирус и связанный с ним кризис. Наравне с текущими проблемами, карантинной изоляцией рынков и остановкой экономик, есть и долгосрочные угрозы. Обостряющиеся по цепочке проблемы в разных регионах мира грозят стагнацией или даже рыночным спадом в течение всего 2020-го года. Ситуация меняется быстро и существенно, и странам ЕАЭС приходится искать пути решения новых проблем.

В частности, Казахстан попросил об отсрочке с введением всеобщей цифровой маркировки товаров, так как текущие события больно ударили по экономике страны – внедрение инноваций будет слишком тяжелым для бюджета и бизнеса.

Беларусь и Армения, также столкнувшиеся с экономическими вызовами, выступили с предложением ускорить переход к единому газовому рынку, что должно улучшить экономическое положение этих стран как импортеров энергоресурсов. Однако после возражения президента России Владимира Путина о невозможности данного шага при текущем уровне экономической интеграции было решено отложить этот вопрос.

Другой проблемой оказалась неготовность к обсуждению части предложенных мер по существу. Во многом из-за того, что профильные ведомства некоторых стран-участниц в последнее время были перегружены текущими вопросами, связанными с пандемией и нарушением международной торговли, и не всегда успевали прорабатывать рекомендации для своих глав государств. Изменились и повестки встреч министров стран ЕАЭС, которые обычно позволяют оперативно решить оставшиеся разногласия, но сейчас полностью сосредоточены на срочных антикризисных мерах.

В частности, президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев заявил, что ему неясна практическая реализация многих предложений, касающихся расширения полномочий ЕЭК. "Предоставление комиссии права участия в двусторонних переговорах государств-членов с третьими странами по вопросам торговли услугами требует, конечно же, дополнительного изучения… Трудно представить, как это будет выглядеть на практике", - заметил президент РК.

Токаев посетовал, что представители ЕЭК поспешили заявить о согласовании всех пунктов Стратегии с участниками, хотя, например, с его точки зрения нужна дополнительная работа. Он подчеркнул, что в текущем виде многие предложения выглядят слишком радикальными и даже могут быть не поняты в обществе. Президент Казахстана призвал очень осторожно подходить к вопросу расширения полномочий ЕЭК и еще раз все обсудить на уровне экспертов – до встречи, запланированной осенью.

Однако было бы ошибкой преувеличивать значение споров по вопросу о Стратегии развития, как делают некоторые СМИ. Дискуссия носила рабочий характер, участники достаточно быстро пришли к компромиссу и не нарушили регламент.

Что позволило обсудить ряд других текущих вопросов, включая ход программы либерализации каботажных перевозок, что особенно важно сейчас из-за нарушения транспортных потоков в условиях пандемии. Обсуждалось также вступление в организацию новых государств в статусе наблюдателей.

В целом, подводя итоги встречи, можно сказать, что ЕЭК не удалось добиться ускорения интеграционных процессов через принятие новой масштабной стратегии. Частично она была сочтена слишком радикальной. Кроме того, признано, что ряд предложений нуждаются в разработке процедур их реализации, что планируется осуществить к осени.

Однако вопреки опасениям дискуссия вокруг принятия программы показала, что страны-участницы, несмотря на разногласия, способны работать с текущей повесткой и достигать компромиссов. Возможно, тяжелые условия пандемии и связанного с ней экономического кризиса потребуют скорректировать некоторые стратегические планы, но мы видим, что евразийский блок достаточно уверенно ведет совместную работу по преодолению возникающих проблем.

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