МБР "Сармат" готовится летать: для чего России "новая Satana"

Вице-премьер российского правительства Юрий Борисов 21 мая заявил, что пандемия COVID-19 не повлияла на подготовку к проведению летных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат"А, они будут проводиться в определенные генконструктором и Минобороны РФ сроки.

В рамках Государственной программы вооружения российской кооперацией промышленности завершается создание нового ракетного комплекса шахтного базирования с жидкостной тяжелой ракетой РС-28 "Сармат". Бросковые испытания новой ракеты завершились в 2018 году. Комплекс получит широкий спектр боевых блоков, в том числе гиперзвуковых нового поколения, и поступит на вооружение ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2021 году. Заметим, предназначенный преимущественно для "Сармата" гиперзвуковой комплекс "Авангард" уже несет дежурство в Домбаровской ракетной дивизии.

Новая МБР идет на смену самой мощной в мире ракете Р-36М2 "Воевода" (по натовской классификации – SS-18 Satana). Возможности "Сармата" позволяют летать в обход зон противоракетной обороны (ПРО), по непредсказуемым траекториям, что исключает перехват гиперзвуковых блоков индивидуального наведения всеми существующими и перспективными оборонительными системами вероятного противника.

Принципиальное отличие "Сармата" от "Воеводы": новую МБР с гиперзвуковыми блоками типа Ю-71 можно использовать как высокоточное оружие в неядерном снаряжении.

При скорости в атмосфере около 15 Max (7 км/сек.) кинетическая энергия блока гарантирует разрушения, характерные для ядерного удара, но без радиоактивного заражения местности. Существенное преимущество гиперзвуковых маневрирующих боеголовок – способность очень точно корректировать траекторию, влетать "в форточку" объекта за тысячи километров от точки старта МБР.

Завершена модернизация промышленного производства для серийного выпуска новой ракеты, которая будет размещена в Красноярском крае и в Оренбургской области. Так Россия наращивает потенциал сдерживания.

Через оба полюса

Все технологически развитые страны мира пытаются обойти конкурентов в сфере разработки и производства тяжелых межконтинентальных ракет, но Россия – далеко впереди. Ракетный комплекс наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат" демонстрирует превосходство по всем параметрам.

Аналогов по дальности, скорости и поражающей мощи в мире нет.

По дальности полета – до 18.000 км – "Сармат" более чем в полтора раза превзошел недосягаемого для зарубежных конкурентов "Воеводу". До 10 тонн увеличена полезная нагрузка. Головная часть разделяющаяся, с 10 блоками индивидуального наведения. Стартовая масса новой ракеты составляет 208 тонн (из которых 178 тонн – топливо). Общая длина ракеты – 35,5 метра, диаметр – 3 метра.

По боевой мощи "Воевода" и "Сармат" сопоставимы, и гораздо интереснее разгонный участок и способность новой МБР преодолевать системы Aegis, THAA и другие. Межконтинентальная баллистическая ракета обязана успешно преодолевать системы ПВО-ПРО, своевременно и точно попадать в цель. Даже боевые блоки "Воеводы" летели к цели в облаке ложных элементов (головная часть ракеты состоит из 10 боевых блоков мощностью в 800 килотонн каждый и развитого комплекса средств прорыва ПРО). Логично предположить, что "Сармат" в полете располагает принципиально новыми средствами защиты и маскировки. В линейке блоков различной мощности и предназначения наверняка имеются и мощные средства противодействия РЛС противника, и прочие инновационные компоненты. Как это работает?

После разделения маневрирующий блок движется со скоростью около 15 Max (7 км/сек.) на высоте 100 км, и перед входом в плотные слои атмосферы (непосредственно над целью) совершает сложный маневр для преодоления противоракетной обороны противника. Как уже отмечалось выше, подобными боевыми блоками можно наносить точечные неядерные удары в ходе локальных конфликтов в любой точке мира.

Два основных ориентира при создании новой тяжелой МБР "Сармат" –неуязвимость для ПРО и минимальное подлетное время – позволили достичь рекордных скоростей, дальности, грузоподъемности и 60-секундного приведения в боевую готовность (молниеносная реакция в случае ядерного удара противника). Заложенная в новую МБР технология "орбитальной бомбардировки" территории вероятного противника по суборбитальной траектории через Южный Полюс (в обход существующих и перспективных систем ПРО) позволяет осуществлять и запуски космических аппаратов гражданского назначения (в конце срока эксплуатации каждый "Сармат" может вернуть значительную часть вложенных инвестиций).

Ключевые параметры

Сколько новых тяжелых ракет получат российские РВСН? Ранее американский канал CNBC со ссылкой на разведывательное сообщество США рассказал о 60 "Сарматах", что примерно соответствует количеству "Воевод" в двух дивизиях (в Красноярском крае и Оренбургской области). Впрочем, Минобороны РФ может иметь и другие планы. Открыта информация лишь о предельном пороге количества МБР и боевых блоков, определенном Договором СНВ-3 для группировки Стратегических ядерных сил (СЯС) России и Стратегических наступательных сил (СНС) США. Для РФ это 700 развернутых пусковых установок и 1550 боевых блоков. Причем РВСН располагают примерно 60 процентами от общего количества носителей и боевых зарядов СЯС, и планируют к 2024 году иметь на вооружении только современные образцы. С учетом состоящих на вооружении комплексов "Тополь-М" и "Ярс", складывается многовариантная перспектива.

В определении перспектив развития РВСН России приходится учитывать изменения ракетно-ядерного потенциала и особенности внешней политики США, выход Вашингтона из Договора РСМД, вероятное размещение американских ракет средней дальности в Европе – поближе к РФ. Так, в Польше и Румынии в разной степени готовности развернуты противоракетные комплексы Пентагона с универсальными пусковыми установками Мк-41. Отсюда возможен запуск противоракет "Стандарт-3" и крылатых ракет "Томагавк" средней дальности. Кроме того, базирующиеся в Польше и Румынии американские ударные беспилотники могут быть оснащены ядерными боеприпасами. Разумеется, при использовании ударных компонентов средней дальности против РФ в зоне ответного удара окажутся и Соединенные Штаты, и страны – стартовые площадки. Об этом прямо заявил в интервью "Красной звезде" командующий российскими РВСН Сергей Каракаев.

В планах РВСН на 2020 год более 200 учений различного уровня и шесть пусков МБР (пять из них – с космодрома Плесецк). В прошлом году состоялось примерно такое же количество войсковых учений, и проведено пять пусков стратегических ракет, которые подтвердили высокую надежность ракетных комплексов и эффективность войск в целом.

Современные РВСН – это три ракетные армии, 12 ракетных соединений (в том числе четыре дивизии стационарного базирования с шахтными пусковыми установками и восемь мобильных – с подвижными грунтовыми ракетными комплексами).

Полагаю, ракет хватит всем агрессорам. На превентивный (обезоруживающий) удар вероятному противнику надеяться не стоит. Объекты РВСН надежно прикрыты от средств воздушного нападения современными зенитными комплексами С-300ПМ и С-400, системой активной защиты "Мозырь", перспективными средствами ПВО на различных физических принципах действия. Внедряются роботизированные системы управления. Располагая двумя третями общего числа носителей ядерного оружия России, ракетные войска стратегического назначения в ядерной триаде играют главную роль. Новая тяжелая МБР "Сармат" займет в РВСН и в системе ядерного сдерживания ключевые позиции.

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