Несовершеннолетние герои

Они приняли воинскую присягу, еще не достигнув совершеннолетия. Вместо шапок, кепок и панам их мальчишеские головы украсили уставные бескозырки. "Мальчики с бантиками" - такое трогательное название дал своим однокурсникам выпускник Соловецкой школы юнг, советский писатель, бывший юнга, Валентин Пикуль в одноименном романе. Да, они были еще мальчиками, юнцами, подростками, которым Родина доверила почетную и нелегкую задачу – защитить ее в трудный час.

Когда-то в Молдове их было трое: Валерий Елькин, Корнелий Еленов и Альберт Семушин – выпускники Соловецкой школы юнг. С последним из них, капитан-лейтенантом Альбертом Иосифовичем Семушиным меня связали годы дружбы, оборвавшейся с его уходом из жизни в 2016 году. Но мне удалось сохранить для истории его воспоминания о "друзьях-юнгашах", о том, как вчерашние мальчишки становились воинами, о том, как хранили память о погибших друзьях.

© Photo : Алексей Петрович Капитан-лейтенант Семушин

Упорство в достижении поставленной цели, стойкость в тяжелых жизненных ситуациях Альберт Семушин унаследовал от своих предков – поморов. Эта народность на протяжении долгих веков выживала в тяжелых условиях севера, переносила холод и стужу и всегда была связана с морем, которое служило главным залогом ее существования. Поэтому ничего удивительного в том, что появившийся на свет в 1928 году Альберт свою жизнь посвятил морской стихии. Он не стал рыбаком или мореходом, его профессией стала защита Родины. Рано лишившись родителей, погибших во время бомбежки, мальчик остался сиротой. Близких родственников не осталось, пришлось скитаться по улицам в поисках пищи. Детская память навсегда сохранила эти печальные эпизоды. Однажды после очередного налета стайка беспризорников набрела на разрушенный склад. Среди руин ребята обнаружили горелый сахар, который черпали пригоршнями, утоляя голод.

После приказа Народного Комиссара Военно-Морского флота о создании Специальной школы юнг ВМФ с дислокацией на Соловецких островах, Альберт твердо решил стать моряком. В юнги отбирали 15-16-летних юношей-добровольцев, имеющих 6-7-классное образование. Мальчишки, горевшие желанием воевать, стремились попасть в школу любой ценой, порою даже приписывая себе лишние годы в документах. Семушина ждало разочарование – в первый раз его не приняли из-за маленького роста. Но упорство, с которым мальчик добивался поступления, все-таки сыграло свою роль. Так он стал юнгой второго набора в 1943 году.

Учеба в Соловецкой школе юнг запомнилась Альберту на всю жизнь. Выбрав по совету друга профессию радиста, он стал готовить себя к тяжелым боевым будням. Воспитанники жили дружно, никакой дедовщины или национальной розни не было и в помине. Все они являлись людьми одной судьбы, которую тем или иным образом исковеркала война. Подготовка в школе проходила основательно, командование знало, что через год юнгам придется отправиться в пекло сражений, и поэтому старалось дать ребятам максимум необходимых знаний. Помимо изучения теории будущие моряки занимались спортом, преодолевали полосу препятствий, учились плавать и спасать утопающих. Семушин постигал все основы морского дела с необыкновенным рвением, отлично сдав выпускные экзамены. Как один из лучших, он получил право выбор флота для дальнейшего прохождения службы. Вспомнив о своих предках-поморах, бороздивших просторы холодных морей, Альберт выбрал Северный флот.

В 1944 году новоиспеченных юнг на пароходе "Слон" перебросили на базу обеспечения флота. Там они начали свой боевой путь. За время службы Семушину приходилось участвовать в поимке фашистских диверсантов, работать радистом, принимать приказы командования, перехватывать переговоры врага. В октябре 1944 года он принимал участие в Петсамо-Киркенесской операции, был ранен осколком в ногу. Много соловецких юнг погибло на фронтах Великой Отечественной войны, в холодных морских водах, а тех, кто уцелел, жизнь навсегда обязала хранить память об ушедших друзьях. Через много лет после войны Альберт Семушин побывал на Соловецких островах. Он нашел место, где была землянка, в которой проходили занятия. На ее месте уже была ложбина, в которой росли молодые деревца, как напоминание о погибших 16-летних юнгах.

После войны Альберт, имевший высокие оценки в школе юнг и боевые заслуги, отмеченные орденом Отечественной войны II степени и медалями, был направлен на учебу в Высшее Военно-морское училище Ленинграда. Пройдя подготовительный курс, он поступил на минно-торпедный факультет. Потом были годы службы на Балтийском и Черноморском флотах, походы в море, будни морского офицера. Побывав однажды в Кишиневе и навсегда полюбив этот белый город с его теплым климатом и замечательными людьми, Семушин переехал сюда жить. Во время военной реформы он попал под сокращение и вышел в отставку в звании капитан-лейтенанта ВМФ. Покинув флот, кипучая натура моряка не могла найти себе места. Он поступил в аспирантуру на механический факультет Сельскохозяйственного института имени М.В. Фрунзе. Зная во всех тонкостях, как действуют военные механизмы, ему пришло в голову эту систему перенести на тракторные агрегаты. Защитив свою идею в Академии наук Белоруссии, Альберт Семушин стал доцентом мехфака. За время своей педагогической деятельности он подготовил 11 тысяч специалистов, разработал множество устройств для сельского хозяйства страны. Многие его изобретения до сих пор широко используются за рубежом.

До последних дней жизни Альберт Семушин сохранял бодрость и необыкновенный оптимизм. Его традиционное флотское "Дай краба", крепкое рукопожатие и необыкновенно открытая искренняя улыбка навсегда запомнились всем тем, кто знал этого замечательного человека.

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