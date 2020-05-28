Цусима: триумф и трагедия

В Корейском проливе 115 лет назад у острова Цусима произошло последнее крупное сражение русско-японской войны. Подробности - у Алексея Петровича.

Для стороны, на которую нападает противник, начало войны никогда не бывает удачным. Война, начатая Японией в начале 1904 года, грозила стать для России пороховой бочкой. Недостаточное развитие промышленности, серьёзное отставание в технологиях по сравнению с другими европейскими державами, начатая, но незавершенная реформа флота, серьёзные революционные брожения в стране – это и многое другое ставило Россию в довольно сложные условия ведения военных действий.

С другой стороны победа в такой войне – а в ней, зная огромные человеческие и материальные ресурсы империи никто не сомневался, - сулила упрочение действующей власти, снятия напряжения в обществе. Русско-японская война открыла счёт кровавому XX веку и на долгие годы заклеймила Россию тяжелым поражением в ней.

© Photo : А. Петрович Константин Кречунеско

Истекающая кровью крепость Порт-Артур ожидала подмоги, которая могла прийти только со стороны моря. На помощь героям обороны в октябре 1904 года из Либавы вышла 2-я Тихоокеанская эскадра под командованием вице-адмирала Зиновия Рожественского. Ей предстояло пройти 20 тысяч миль из Балтийского моря до Корейского пролива, не имея на своём пути полноценных военно-морских баз. Для того времени это был беспримерный переход, уже сам по себе вошедший в славную историю русского флота.

Уже в пути стало известно, что помощь Порт-Артуру не потребуется – 20 декабря крепость пала. Тогда морским командованием было принято решение об объединении сил 2-й Тихоокеанской эскадры с кораблями 3-й сформированной эскадры для прорыва во Владивосток, имея задачей угрозу коммуникациям противника. Объединившись, обе русские эскадры вошли в воды Корейского залива.

27 мая ( по новому стилю) 1905 года в проливе у острова Цусима началось грандиозное морское сражение, ставшее кульминацией всей войны. Мглистым и туманным утром корабли объединенной японской эскадры под командованием адмирала Того огнем своих орудий встретили русские корабли. Рожественский, отражая удар, начал перестраивать эскадру, одновременно сосредотачивая огонь всех своих кораблей по японскому флагману.

Удачно проведенная русским флотом завязка боя вскоре изменила свою конфигурацию: при перестройке морской строй изогнулся, чем незамедлительно воспользовались японцы. Завязалась артиллерийская дуэль, в которой обе стороны не жалели себя. Вышел из строя японский броненосец "Азама", серьёзные повреждения получил русский броненосец "Ослябя", на котором служила наиболее подготовленная команда.

Сильный пожар начался на броненосце "Суворов". Успев снять большую часть команды с затонувшего "Осляби", русская эскадра, под прикрытием тумана, попыталась прорваться во Владивосток. Командующий эскадрой вице-адмирал Рожественский получил серьёзное ранение. До тех пор, пока строй русских кораблей представлял собой монолитную силу, японцы опасались подходить на близкое расстояние, не понаслышке зная, как стреляют русские моряки. Но как только корабли русской эскадры начали действовать разрозненно, японцы продолжили избиение в опускающейся на морские волны мгле.

© Photo : А. Петрович Команда броненосца Наварин. В первом ряду второй слева - Константин Кречунеско

Двигавшийся в колонне броненосец "Наварин" первую торпеду получил в район кормы. Судно сразу стало резко оседать, накренилось, набирая воду. Вторая торпеда вошла в среднюю часть правого борта.

Третья добила накренившийся до предела корабль. Спустя минуту после третьего взрыва броненосец затонул. Из 681-го члена команды спастись смогли только трое. Для остальных братской могилой стало чужое Японское море. Среди погибших был и наш соотечественник - 32-летний судовой врач, уроженец Бессарабской губернии, Константин Кречунеско. Кавалер ордена Святого Станислава 3-й степени за заслуги по врачеванию больных и раненых в Абиссинии, ордена Святой Анны 3-й степени, автор многочисленных медицинских статей. С 1899 года с суши врач Кречунеско был направлен для прохождения службы на флоте. Поход в составе 2-й Тихоокеанской эскадры стал для него последним.

В селе Збероая Ниспоренского района, в парке у заброшенной усадьбы семьи Штефана Гонаты стоит мраморный памятник. На нем надпись:

"Памяти мужа моего дорогого, Константина Николаевича Кречунеско, старшего врача броненосца "Наваринъ", погибшего въ Цусимском бою со всемъ составомъ броненосца въ ночь съ 14-го на 15-е мая 1905 года. Род. 27 мая 1873 года".

© Photo : А. Петрович Кенотаф, установленный вдовой К.Кречунеско. Село Збероая Ниспоренского района

Кенотаф, установленный вдовой Константина Кречунеско в память о муже, пережил две Мировых войны и другие исторические событие прошедшего века. Это один из немногих военно-исторических объектов в нашей страны, посвященных событиям русско-японской войны. Очевидно, любовь женщины к своему погибшему в бою мужу уберегла его от разрушения.

Цусимское сражение, несмотря на величайшую доблесть, проявленную русскими моряками, завершилось разгромом Тихоокеанской эскадры. Лишь спустя 40 лет, в августе 1945-го года, позор этого поражения будет смыт победой во Второй Мировой войне.