Закрытие университетов, как способ сокращения расходов: а будет ли лучше

Минобразования не просто объявило, а уже предприняло первые шаги в части сокращения количества университетов в стране.

На днях министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров провел встречу с ректором Института международных отношений (IRIM) Валентином Бенюком, а также ректором Госуниверситета имени "Дмитрия Кантемира" Аурелией Хангану. Глава Минобразования проинформировал их о запуске процесса слияния этих двух вузов с Государственным университетом Молдовы (путем поглощения), а также о дальнейших шагах, которые предстоит предпринять.

Как было объявлено, и как мы поняли, у инициированного властями процесса есть две основные цели.

Первая заключается в "рационализации публичных расходов", а вторая – в повышении качества образования.

К слову, процесс поглощения вузов другими университетами начался через несколько дней после того, как премьер Ион Кику опубликовал в своем посте в Facebook императив реформы образования, а она как раз и фокусируется на финансовом аспекте и качестве обучения в вузах.

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По мнению Кику, сектор образования также нуждается в изменениях. В частности, как отметил премьер, это касается профессионально-технического и высшего образования.

"Мы подготовили вместе со Всемирным банком и МВФ концепцию этой реформы. В стране должно остаться оптимальное количество (государственных) университетов - не больше, чем до 1991 года", - отметил глава правительства.

Если в случае реализации первой цели - сокращение расходов – механизм, используемый властями, довольно понятный – закрытие всех университетов, которые были открыты после 1991 года, то во втором случае – повышение качества образования в вузах – власти не уточняют, как они планируют реализовать эту задачу. Как-то сложно поверить, что рационализация публичных расходов приведет к повышению качества образования.

Закрытие некоторых вузов – половина меры

Отчасти глава правительства прав в том, что в некоторых университетах молодых людей ничему не учат. Впрочем, нет, одной вещи они все-таки там научатся, и речь идет об одной из самых больших проблем нашего общества, - все можно купить, даже знания,.. что для получения диплома необязательно надо работать, учиться – проще всего заплатить и купить его.

Однако закрытие нескольких университетов в Молдове необязательно станет решением проблемы. Первостепенным и самым правильным стало бы повышение качества и уровня образования во всех существующих вузах Молдовы. Если это, конечно, вообще возможно…

Не хочу утверждать, что принятое властями решение о закрытии университетов, открытых после 1991 года, - ошибка. Возможно, что это станет первым шагом для университетской реформы, если, конечно, власти пойдут по этому пути последовательно и до конца. Но это будет означать, что образовательные учреждения, которые не попадут под жернова реформы, действительно должны стать настоящими вузами, а их выпускники - реальными специалистами в той иной области, настоящими интеллектуалами, а не просто обладателями дипломов, которые были выданы только за счет уплаты контракта (их родителями) и впустую потраченного времени.

Почему с каждым годом студентов в Молдове становится все меньше

Еще один важный аспект, который, как мне кажется, игнорируется властями, связан с уменьшением числа студентов из года в год. Справедливости ради следует отметить, что в последнее время число учащихся в вузах снизилось более чем вдвое: с 128 тысяч в 2006-2007 учебном году до 60 тысяч в 2018-2019.

На мой взгляд, Минобразования оправдывает сокращение количества государственных высших учебных заведений снижением числа студентов. Если у нас меньше учащихся в вузах, то и университетов, соответственно, должно быть тоже меньше. Этот подход был бы правильным, если бы сокращение числа студентов определялось, скажем, только некоторыми объективными факторами, такими как снижение рождаемости и массовая миграция граждан Молдовы, в том числе тех, кто достиг университетского возраста. Но проблема и в том, что тенденция сокращения числа студентов зависит еще и от того, что молдавские вузы не выдерживают конкуренцию с заграничными.

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Молдавские университеты не выдерживают конкуренции с зарубежными

Снижение числа студентов свидетельствует о том, что Молдова на данный момент находится в довольно тяжелой ситуации. Здесь имею ввиду и продолжающийся спад рождаемости, массовую миграцию граждан за границу на постоянное место жительства, а не только на поиски работы и денег.

Что еще хуже - в последнее время многие молодые люди уезжают учиться за границу, считая, что качество образования там лучше. Как только процесс обучения стал требовать значительных финансовых средств, а не только интеллектуальных, абитуриенты стали задумываться, а зачем протирать штаны в молдавских вузах, получать скудные знания и сомнительные шансы на трудоустройство? Логично, что некоторые молодые люди предпочитают учиться в университетах России, Румынии, Италии, Франции, Великобритании, Нидерландов. К сожалению, молдавские вузы не выдерживают такой конкуренции.

Вызывает опасение, что только за счет закрытия институтов без решения проблемы качества образования в тех высших учебных заведениях, которые продолжат работу, породят в будущем проблемы куда серьезнее.

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Первым последствием закрытия некоторых университетов станет то, что увеличится число молодых людей, которые отправятся на учебу за границу. А это приведет к тому, что вырастет и число тех, кто останется жить и работать за рубежом.

Второе последствие заключается в том, что не только молодежь отправится за границу, но и многие преподаватели университетов, которые останутся без работы. Потому что не каждый сможет повторно трудоустроиться в вуз, которые поглотит закрытый университет. Если будет иначе, то я действительно не понимаю цели этой реформы. Казалось бы, увольнение преподавателей было бы незначительной проблемой, но я уверен, что это чрезвычайно серьезный момент. И это потому, что будет новая волна утечки умов.

Даже если мы упрекаем за некоторые вещи педагогов, они все равно являются одной из самых образованных и культурных категорий населения в Молдове. И вот сейчас перед нами маячит реальная опасность остаться без учителей, как нас оставили, к примеру, без инженеров.

Добавлю, что если часть преподавателей университетов останется без рабочих мест и будет вынуждена уехать за границу, то вместе с ними отправятся и члены их семей… И тут речь опять идет о детях.

К слову, сотрудники университетов уже массово покидают этот сектор. Согласно отчету, Нацбюро статистики, в 2018 году в высших учебных заведениях работало 4,5 тысячи человек (основной персонал), что на 6,1% меньше по сравнению с 2017-2018 учебным годом. И это при условии, что тогда не шла речь о закрытии университетов.

Экономия не должна быть целью реформы образования

Признаю и, прежде всего, надеюсь, что реформа университетского образования, начатая властями, если это действительно будут преобразования, подразумевает не только механическое сокращение количества вузов для уменьшения публичных расходов. Это станет повторением печального опыта, который приобрела страна в системе здравоохранения, когда в течение нескольких лет закрылись многие медучреждения… В условиях пандемии мы прочувствовали эту критическую ситуацию.

Если власти хотят начать реформу университетского образования, они должны руководствоваться тем фактом, что цель этих преобразований должна состоять не в экономии государственных средств и прибыли, а в общем благе, благе общества в целом – в воспитании, образовании и формировании интеллигенции, которая сейчас у нас практически отсутствует. А механическое закрытие университетов не может достичь этой цели.

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