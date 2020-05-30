Последний день в школе перед каникулами — не такой, как всегда

В первый раз школьные дворы, где обычно проходят торжественные линейки в честь "последнего звонка" оказались пусты. Колумнист Sputnik Молдова прошелся по двору своей школы, чтобы посмотреть, как это выглядит.

Последний день учебного года, согласно школьному календарю 2019-2020, — это 29 мая. Каждый из нас был школьником, и все мы привыкли отмечать этот день множеством цветов и хорошим настроением. Этот день всегда полон положительными эмоциями, а в адрес учителей уже привычно звучат теплые слова благодарности от учеников и родителей.

К сожалению, в 2020-м последний день в школе стал совсем другим. Школьные дворы были пусты, не звучала музыка, которую включали обычно перед началом торжественной линейки. Пропала та радостная атмосфера, когда ученики и учителя всех классов собирались вместе, чтобы поделиться своей радостью и пожелать друг другу хорошего отдыха и успешного начала нового учебного года.

В этот день я навестил теоретический лицей "Liviu Damian" в городе Рышканы, где провел лучшие годы своей школьной жизни. Вот так непривычно выглядел школьный двор, обычно полный детворы.

Однако двери лицея были открыты, а надпись "Добро пожаловать" вселяет надежду, что скоро мы снова услышим голоса детей в опустевших коридорах образовательных учреждений.

Двор лицея непривычно пуст. © Sputnik / Cezar Salagor

Ворота лицея открыты, но во дворе в последний учебный день нет никого. © Sputnik / Cezar Salagor

Надпись "Добро пожаловать!" вселяет надежду, что осенью мы снова услышим детские голоса в школе. © Sputnik / Cezar Salagor 1 / 3 © Sputnik / Cezar Salagor Двор лицея непривычно пуст.

В кабинете руководителя шло собрание учителей. Из-за двери был слышен знакомых голос директора, Стелы Кептэнарь, которая просила преподавателей проявить максимальную ответственность, чтобы успешно завершить учебный год в этих сложных условиях.

Удалось побеседовать и с примаром Рышкан Виктором Богатько. Он передал теплые слова поздравления учителям и ученикам.

"Для всех вас в пятницу должен был прозвенеть последний звонок. Для одних учеников это было бы сигналом перехода во взрослую жизнь, прощанием со школой. Для других - это шаг на новую ступень грамотности и знаний, ответственности и самостоятельности. Для учителей это не менее трогательно, так как многие из вас переживали бы моменты расставания с полюбившимися и такими родными уже детьми. Но жизнь и ситуация вносят свои коррективы. Искренне поздравляю всех вас с окончанием учебного года, желаю вам всем огромного здоровья и терпения".

В этом году учебный процесс в школах был остановлен из-за пандемии COVID-19, начиная с 12 марта, и с тех пор ученики не посещали школы, а занятия проводились только дистанционно.

Однако этот непростой период показал, что система образования способна быстро адаптироваться к новым реалиям и даже в условиях удаленной работы учебный процесс не прерывался.

Образовательные альтернативы - мировая тенденция. Дистанционное образование - это современное решение, которое приобретает все большую популярность в мире. В то же время дистанционное обучение является одним из способов обеспечения конституционного права родителей на образование своих детей.

В настоящее время в Кодексе об образовании указывается, что правительство "изучит практику домашнего обучения по просьбе родителей или других законных представителей детей и учащихся и представит в парламент предложения о внесении поправок в Кодекс для предоставления права на такое обучение".

Надеюсь, что это скоро произойдет и в нашей стране, потому что некоторые родители могут выбрать такую форму обучения даже после окончания кризиса, вызванного пандемией.

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