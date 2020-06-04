Административная реформа в Молдове: останется ли страна без примэрий и районов

Руководство страны, здесь следует иметь ввиду, прежде всего, правительство и лично премьер-министра Иона Кику, пока не отказалось от идеи реформирования местной публичной власти.

В течение двух дней молдавский премьер-министр вел переговоры с немецкими экспертами насчет осуществления в республике административно-территориальной реформы, однако деталей о нововведениях, предлагаемых кабмином, подробно никто так и не озвучил.

Сегодня никто не знает, как правительство намеревается реформировать органы местной публичной власти, районы, коммуны. Многие интересуются вопросом, особенно те, кого может затронуть эта реформа, - упразднят ли ряд примэрий в малых селах, а также районы как административно-территориальные единицы в Молдове.

Представители местной публичной власти и жители регионов страны также спрашивают: вернут ли в стране уезды, которые существовали уже на заре молдавской современной государственности в середине - конце 90-х годов прошлого столетия. Также многих интересует вопрос: из скольких сел и с какой численностью населения будут формировать коммуны, на каком расстоянии будет находиться единая примэрия.

Те, кто привык не сидеть на месте, а зарабатывать на жизнь, ведя собственное дело, любопытствуют: будет ли реформированная местная публичная власть способствовать развитию бизнеса в провинции, привлекать инвестиции, какая законодательная база появится в стране в связи с проведением административно-территориальной реформы.

Людей интересуют эти вопросы потому, что реформа затронет всех и каждого, в значительной степени внесет изменения в повседневную жизнь. Граждане также гадают: даст ли новая реформа шанс людям на развитие, либо усугубит положение дел в глубинке.

Если в результате этой реформы начнется дальнейшая "оптимизация" социально-значимых учреждений в стране, закрытие школ, детских садов, медицинских центров, процесс миграции людей из сел в города может приобрести еще более угрожающие масштабы. Это может спровоцировать и новую волну выезда граждан Молдовы за рубеж.

Какие "властные рычаги" появятся у реформированной местной власти?

Попробуем, исходя из той немногой информации, которой располагаем, представить себе картину, пусть и приблизительную, административно-территориальной реформы, которую хотят внедрить центральные власти страны.

Первый момент, который можно отметить - как положительный, касается наделения местной администрации реальными, действенными властными рычагами в регионах. Об этом было заявлено 2 июня в ходе дискуссий премьер-министра Ион Кику с экспертами German Economic Team (GET), в которую входят бывшие высокопоставленные чиновники Федеративной Республики Германия, в том числе экс-министр финансов этой страны.

Согласно пресс-релизу, опубликованному правительством, в ходе переговоров акцент делался на большей эффективности местной власти в стране, об улучшении качества услуг, предоставляемых рядовым гражданам и бизнесменам, работающим в регионах. Это, по мнению немецких экспертов, можно сделать, лишь правильно распределив властные полномочия между центральной и местной властью.

Такие меры позволят получить представителям местных администраций больше реальных властных рычагов. Правительству осталось лишь понять, какими именно полномочиями наделить оптимизированные примэрии в результате планируемой реформы.

Рост экономического потенциала населенных пунктов

Второй целью, которой задалась центральная власть страны, является наделение местной публичной администрации более серьезной самостоятельностью в развитии бизнеса в регионах, экономического потенциала населенных пунктов.

"Участники дискуссии отметили, что наделение более весомыми полномочиями органов местной публичной власти позволит развивать экономический потенциал населенных пунктов, более самостоятельно администрировать развитие бизнеса", - говорится в сообщении правительства Молдовы.

Рост экономического потенциала населенных пунктов является стратегической целью правительства - если властям удастся ее реализовать, страна избежит дальнейшего оттока населения, а многие села удастся спасти от полного исчезновения с политической карты страны. Непонятным остается лишь один вопрос: на какие средства власти собираются реализовывать эти нововведения?

"Лишь при реализации этих целей нам удастся наделить населенные пункты страны более широкими экономическими свободами, дать шанс на развитие регионам республики. Не может быть сильной страны со слабыми и неразвитыми населенными пунктами в регионах", - отметил Ион Кику на переговорах с немецкими экспертами.

Районы или уезды?

Наиболее вероятный вариант состоит в том, что правительство намеревается упразднить районы как административно-территориальные единицы в стране. Об этом можно судить по сообщению, которое оставил на своей страничке в соцсетях глава кабмина Кику еще 22 мая текущего года.

"В правительстве разработана концепция этой реформы, а возвращение к модели, которая существовала до 2003 года, в 2023 году является абсолютно необходимым", - написал тогда премьер.

Вывод таков: если до реформы 2003 года в Молдове были уезды, а не районы, значит - вероятен возврат к старой модели. Остается посмотреть, как правительство намерено внедрять эту реформу - по прежней формуле, либо все же с определенными нововведениями. Или же не будет ни районов, ни уездов, а предполагается ввести другие формы административно-территориальных единиц местного уровня. А, может быть, и вовсе останутся лишь коммуны, которые будут подчиняться центральной власти в республике?

Определенно закроют сотни примэрий

Еще одна вещь, которую наверняка будет реализовывать правительство в ходе реформы, - сокращение числа примэрий, в первую очередь в селах, где население составляет менее 1 тысячи человек.

"Сегодня в Молдове административный аппарат в регионах, общее количество чиновников местного уровня - наибольшие по сравнению со всеми странами Европы. Есть сотни примэрий в селах, где на данный момент проживают по 700-1000 человек. Ежегодно миллиарды леев иррационально тратят на содержание тысяч чиновников в регионах", - написал Кику на странице в Facebook.

По его словам, даже в таких условиях качество услуг, предоставляемых населению, оставляет желать лучшего. Естественно, что в ситуации, при которой в селе работает всего порядка ста человек и действуют 1-2 экономических агента, - продолжил глава кабмина, - ни о какой финансовой самостоятельности речи быть не может.

Реализация этих задач является абсолютно необходимой, но влечет за собой много рисков - прежде всего вероятные сложности для граждан, которые вынуждены будут добираться в другой населенный пункт для решения возникших вопросов, примерно так, как это было до 2003 года.

Позиция президента Молдовы

Глава республики считает, что преобразования в области местной публичной администрации нужны, и они должны проводиться в строгом соответствии с национальными интересами.

"Мы не должны проводить реформы ради реформ, которые по вкусу некоторым экспертам. Необходимо исходить из национальных интересов", - подчеркнул президент.

При этом, как отметил глава государства, перемены должны проводиться так, чтобы не пострадали граждане республики.

"Согласен, что реформа местной публичной администрации нужна, но я категорически против таких преобразований по модели, которая была до 2003 года. Не согласен с возвращением к уездам. Что касается примэрий, то нужно быть очень внимательными. Одно из предложений, которое видел, заключается в том, чтобы на одну примэрию приходилось минимум 5 тысяч жителей. В этом случае останемся с 200 примэриями в стране, объединим по 6-7 сел?", - сказал Додон.

Что представляет наибольший риск?

Но даже не это представляет наибольшие риски, а то, что власти получат деньги на эту реформу от Международного валютного фонда, а ее реализация станет обязательством, которое Молдова должна будет неукоснительно выполнить перед МВФ.

"Начинаем переговоры с МВФ по внедрению программы, которое должно проходить в течение 3 лет. Уверен, что при осуществлении реформы мы можем рассчитывать на солидную финансовую помощь", - написал Кику в соцсетях 22 мая.

Напомним, что в конце апреля текущего года, МВФ предоставил Молдове заем в размере 235 миллионов долларов. Кредитное соглашение было ратифицировано парламентом страны. В тот же день рассматривался вопрос о ратификации первой части транша российского кредита (200 миллионов евро). Однако в КС признали это решение парламентариев "неконституционным".

Сейчас правительство обсуждает новую программу кредитования с МВФ. Не исключено, что взамен на средства эксперты МВФ потребуют от молдавского кабмина серьезное урезание социальных льгот в стране. А они, как мы знаем, приводят к деградации уровня жизни в республике. А в результате: граждане Молдовы продолжат ездить на заработки в страны Западной Европы, чтобы, приехав домой тратить "кровно нажитые" на покупку вещей, произведенных там же. В Молдове же мало что производят, здесь сложилось своеобразное общество потребления, но это - уже тема для другого материала.

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