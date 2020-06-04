Диктовка мировой "закулисы" или свобода: нужен ли Молдове новый закон о НПО

Правая оппозиция продвигает новый законопроект о деятельности неправительственных организаций в республике, среди основных положений - отмена регистрации этих структур, а также возможность их финансирования из-за рубежа.

К деятельности неправительственных организаций в ряде стран постсоветского пространства принято относиться по-разному. Некоторые в обществе именуют их "грантоедами", иные заявляют, что общественники занимаются важным и нужным делом - правозащитной деятельностью, третьи и вовсе скатываются в конспирологические теории, отмечая, что через такие НПО мировая "закулиса" под благовидными целями пытается вмешаться в политику стран, особенно со формирующейся и неразвитой в полной мере демократией.

Законопроект, который вызвал столько споров, предполагает, что неправительственные общественные организации, действующие на территории республики, не должны проходить процедуру регистрации. Источники финансирования при этом у них могут быть любыми, в том числе — зарубежными.

То есть, если этот закон примут, то в Молдове, в принципе, могут начать действовать какие угодно организации. Они не обязаны быть нигде зарегистрированы, могут существовать без устава, их цели и задачи до конца не будут ясны никому, кроме самих организаторов. Под этим предлогом правые политические лоббисты в Молдове предлагают протолкнуть законопроект, согласно которому деятельность НПО станет фактически нерегулируемой государством.

Если рассматривать истоки проблемы с законодательным регулированием деятельности неправительственных организаций в Молдове, можно констатировать, что многие нормативно-правовые акты в этой сфере безнадежно устарели. Об этом к комментарии для Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

"Мир сегодня идет вперед, и деятельность НПО в республике должна соответствовать требованиям времени. Другое дело, что государство в работе таких неправительственных объединений видит некую угрозу, пытаясь частично нивелировать эту, потенциальную, по мнению властей опасность", - уточнил собеседник.

Риски нового законопроекта, так активно продвигаемого представителями правых политических сил в Молдове, могут заключаться в том, что там содержатся положения, согласно которым НПО и даже политические партии получат возможность финансироваться из-за границы. По мнению Манастырлы, именно в этом огромные риски для суверенитета республики, для самостоятельного принятия страной внутриполитических решений.

"Здесь необходимо подчеркнуть: и раньше имело место негласное привлечение финансов для деятельности партий в Молдове, а эти деньги зачастую толковали как фактор зарубежного влияния на политику в стране. Проблема не в самой редакции закона, а в том, что за ранее допущенные грубые его нарушения никого так и не наказали", - отметил Манастырлы.

По мнению эксперта, и ранее в деятельности некоторых, особенно право-центристских партий, имел место фактор внешнего финансирования, однако специалисты этих политсил настолько завуалированно проводили эти транши, что контролирующие органы государства ни в коей мере не могли вмешаться и пресечь такую незаконную и даже, отчасти, подпольную деятельность.

Такие послабления открывают простор для деятельности финансируемых из-за рубежа объединений, которые неизвестно чем занимаются в нашей стране, считает политолог Борис Шаповалов.

"У нас уже есть закон об общественных объединениях, где четко расписано, кто и как может их организовать, какие могут быть цели и задачи. Почему возник вопрос о каком-то дополнительном законе об НПО — абсолютно непонятно. У нас также есть закон о фондах, некоммерческих организациях, и в каждой стране в этом плане свой подход", - подчеркнул политолог.

Как разъяснил эксперт, новый проект— это идея, которую навязывают молодым демократиям для того, чтобы у Запада была возможность через эти организации проводить свою политику.

Вначале на территории государства создаются неправительственные организации, которые нигде не регистрируются, источники финансирования их непонятны, и затем они оказывают давление на власти страны в угоду тем, кто эти объединения спонсирует. Это скрытая форма управления целыми государствами через НПО, уверен Шаповалов.

В ряде стран, в том числе и постсоветских, на уровне центральной власти принимаются решения, которые ограничивают такие практики, а делается это не с целью ущемления демократии, а для того, чтобы ограничить фактор внешнего влияния на политические решения в стране. Будут ли сделаны соответствующие вводы в Молдове - время покажет, судить об этом пока рано.

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