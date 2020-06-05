Экономика и эпидемия — когда кризис наступает с обеих сторон

Коронавирус еще не капитулировал, эпидемия не преодолена, но ограничения и запреты уже отменяют во многих странах.

Наверное, в каком-нибудь идеальном государстве, построенном по лекалам моровской "Утопии", вопросы общественного здоровья всегда доминируют над любыми другими. В самом деле, что может быть для государства ценнее человека? И что для человека может быть важнее здоровья?

Ничего, твердо отвечали философы и специалисты по этике. Вслед за ними это же повторяли политики, общественные деятели и государственные функционеры. Нет для них ничего дороже людей — наших дорогих, замечательных людей, и это высшая нравственная ценность.

"Хватит с нас карантина"

Однако теперь, в июне 2020 года, философам стоит собрать свои записи и удалиться по направлению к ближайшей комфортабельной бочке, по примеру Диогена. Суровая реальность снова отказалась соответствовать идеалу. Спустя два месяца карантина выяснилось, что вещей, которые куда дороже, чем здоровье населения — полным-полно. Например, экономический, денежный вопрос.

Акции протеста предпринимателей, требующих ослабить ограничения и петиции родителей с призывом открыть детские сады, потому что работающим не с кем оставить детей — лишь самые заметные примеры окрепших общественных умонастроений, которые формулируются просто: "Хватит с нас карантина, нам надо на хлеб зарабатывать".

Национальное агентство общественного здоровья (НАОЗ), судя по эмоциональным заявлениям его представителей в телеэфире, в эти дни просто выходит из себя. По мнению врачей, возобновление работы рынков, предприятий общепита и вообще, отмена большинства противоэпидемических ограничений была неверно истолкована населением.

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Люди ведут себя так, словно вместе с чрезвычайным положением была "отменена" и сама эпидемия. И неясно, то ли никто больше не верит в коронавирус (что сомнительно, учитывая, что медики каждый день бомбардируют население статистикой по COVID-19), то ли махнули рукой и считают эпидемию меньшим злом по сравнению с потерей доходов. Авось пронесет.

Это касается в том числе и предпринимателей в секторе HoReCa, которые в последние недели чрезвычайного положения просто-таки давили на правительство, требуя разрешения возобновить работу.

"Не можем мы варить борщ ценой здоровья людей!", — воскликнул на днях в эфире одного из национальных телеканалов глава НАОЗ Николае Фуртунэ. И тут же удостоился отповеди от одного из предпринимателей в Facebook: "Не плюй в борщ другому […] Наносить удары по отрасли, которая и без того обессилена? Этот поступок противоречит всем нормам этики и напрочь лишен здравого смысла".

И здесь становится не очень понятно — ну да, отрасль обессилена, никто не спорит, убытки огромны, потери чудовищны. Но что же, теперь сделать вид, что никакой эпидемии нет? Или, может быть, это правительство вместе с ВОЗ выдумало всю эпидемию, чтобы специально насолить бизнесу и взвалить лишние тяготы на плечи населения? Так недалеко и до "заговора фармацевтических компаний" и "вышек 5G" дорассуждаться.

Война на два фронта

На самом деле резкие высказывания звучат оттого, что предприниматели в секторе среднего и мелкого бизнеса впали в настоящее отчаяние. Особенно в сфере оказания услуг, которая у нас в Молдове формирует львиную долю ВВП. И, видимо, коронавирус действительно кажется им меньшим злом на фоне угрозы разорения. Вопрос "здоровье или экономика" в их понимании трансформировался в "экономика или гибель".

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Однако и государство в этом смысле оказалось не в лучшем положении, и совсем не только молдавское.

К концу мая все европейские страны, с нетерпением переминаясь с ноги на ногу, переглядывались — кто первый рискнет отменить карантин и запреты? И cтоило сквозь плотину, построенную эпидемиологами, просочиться первой струйке послаблений, поток было уже не остановить. Вал отмены ограничений стремительно покатился по Евросоюзу, чья экономика каждый день несла бешеные убытки.

Иногда кажется, что понимание термина "эпидемия" у государственных деятелей радикально отличается от медицинского и звучит примерно так: "Эпидемия длится до тех пор, пока у страны не закончатся деньги". Даже у богатых стран ЕС, судя по всему, резервов хватило всего на два месяца — после чего экономическая деятельность начала возвращаться в доэпидемическое русло, словно вирус стал менее опасным, чем был в самом начале. Страны победнее, в том числе и Молдова, держались до последнего — но и они были вынуждены сдаться и "ослабить гайки", не дожидаясь полнейшей, окончательной победы над вирусом.

Пример Центрального рынка в Кишиневе, который власти уже пригрозили закрыть снова, едва ли не на следующий день после открытия — локальный, но яркий пример "войны на два фронта", которую летом придется вести практически всем странам, по которым ударила эпидемия. С одной стороны, еще не капитулировал коронавирус, с другой — наступает угроза резкого обострения экономического кризиса. Одиссей, рулящий между Сциллой и Харибдой, на этом фоне выглядит жалким любителем.

А впереди, как заявляют эпидемиологи, нас ждет вторая волна коронавируса, которую, будем надеяться, удастся встретить во всеоружии. Во всеоружии, в том числе, и экономическом. Как показала практика, борьба с эпидемией — это в очень большой степени и экономический вопрос.

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