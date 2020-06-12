Такая молдавская русская Валя: она работала 70 лет в медицине страны

В год 75-летия Победы особенно хочется вспомнить тех, кто "ковал" ее не только на передовой, но и в тылу. Одной из них была Валентина Сергеевна Валова, которая и в годы ВОВ, и в мирное время честно посвящала свой труд родине.

Непростой для всего мира 2020 год осветила дата 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне - ее приближал каждый из тех, кто жил в те огненные годы - не только на фронте, но и в тылу, все свои силы отдавая общему делу - спасению Родины.

© Sputnik / Андрей Петрик Валентина Валова

Одной из них была Валентина Нечаева (в замужестве - Валова) - уроженка деревни Титовское Красносельского района Костромской области России. Когда зычный голос Левитана объявил о начале войны, она училась в Костромском медучилище.

"Никогда не забуду, как в конце июня - начале июля по мостовым города на фронт уходили тысячи костромичей, чеканным шагом отмеряя мгновения того страшного для страны 1941 года", - рассказывала она при жизни. © Photo : Publika Президент Молдовы вручил Орден Республики еще двоим ветеранам ВОВ

Далее судьба молодой девушки сложилась, как и у миллионов ее сверстников - часть коллег по училищу отправили на фронт, Валентина осталась в тылу. В далеком 41-м она рыла окопы в промерзлой подмосковной земле, затем почти три года со сверстницами валила лес, который после ледохода сплавляли по Волге для нужд фронта.

Весть о Победе оказалась для Валентины судьбоносной, еще во время войны она познакомилась с Василием Валовым - участником Великой Отечественной войны, который проходил лечение после тяжелейшего ранения в эвакогоспитале.

После Уманско-Ботошанской операции Красной армии Василий Валов остался жить и работать в разрушенной боями северной части республики. Когда страна стала полностью свободной от гнета румынско-немецких фашистских оккупантов, Валентина направилась в неведомую для нее Молдавию.

В то время ее будущий муж Василий работал в Котовске (ныне - Хынчешты - ред.). Однако по пути в неизведанную страну с ней случился казус. В вагоне товарняка ее привезли не в тот Котовск, не в молдавский, а в украинский. После чего на телегах она добирадась до Кишинева.

"Меня поразила природная красота этой страны, несмотря на послевоенную разруху люди не утратили бодрости духа, продолжали оставаться очень теплыми и гостеприимными. Кишинев встречал всех приезжающих в конце августа богатством лавок с фруктами", - вспоминала при жзни Валентина Сергеевна. © Sputnik / Легендарные советские танки времен ВОВ 10

Всю свою сознательную жизнь она отдала служению молдавской медицине. Вначале - почти двадцать лет работала акушером, в том числе в Рышканах, на здравпункте в районе Копачанка. Сотни рожденных детей, многие из которых и поныне здравствуют, сотни судеб и сердец, которые приняла на этот свет Валентина Сергеевна, которую старожилы Рышкан до сих пор поминают добрым словом.

Там же, в Рышканах, она за считанные месяцы выучила молдавский язык, которым овладела настолько, что коллеги по работе говорили неоднократно: "Такое ощущение, Валя, что ты родилась в Молдове, что ты наша - молдаванка".

В 1968 году ее перевели на работу в детскую железнодорожную больницу в Кишинев, которая располагалась в центре молдавской столицы. Еще 14 лет она отдала служению самым маленьким пациентам нашего города.

После чего в 1982 году стала заведующей отделением стерилизации медицинского инструментария и приготовлением внутривенных фармацевтических растворов для больных в Железнодорожной больнице Кишинева. Еще долгие 17 лет трудилась Валентина Сергеевна в этом, уважаемом многими столичными жителями, медучреждении.

Последним местом работы для нее стал военный госпиталь МВД Молдовы, где она возглавила такое же отделение. С 1998 по 2014 год неустанно трудилась Валентина Валова в этом центральном госпитале, где проходили лечение солдаты и офицеры правоохранительных органов.

Общий трудовой путь женщина оставил ровно 70 лет, хотя и верится в это с трудом. При этом, в отпуске за всю свою жизнь Валентина Сергеевна была считанные разы.

До конца своих дней Валентина Сергеевна утверждала: "Нет для меня другой Родины кроме Молдавии". И действительно, посвятив всю свою жизнь служению молдавской земле и ее народу, она сумела пронести любовь к этому благодатному краю до самого последнего момента.

Сегодня, когда наша страна готовится отметить 24 августа годовщину освобождения Молдовы от фашистских оккупантов и собирается провести шествие "Бессмертного полка", которое было перенесен из-за пандемии, особенно хочется вспомнить таких людей, как Валентина Сергеевна.

Именно они, невидимые герои своей некогда великой Родины, тихо и скромно, но с самоотдачей вносили свою лепту в общее дело, старались сделать так, чтобы потомки были счастливы и здоровы и никогда не увидели ужасов войны. В преддверие знаковой для молдавского народа даты - 24 августа - хочется низко поклониться им и сказать одно емкое слово: "спасибо!".