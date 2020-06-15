"Калашников" по российской лицензии: где производят легендарный автомат

Автомат Калашникова - достойнейший символ российского качества: обладает высокой боевой эффективностью, безотказен и стабилен в любых условиях, неприхотлив и легок, уважаем в мире. И потому производится по лицензии и без во многих странах

В Армении в начале июля начнется выпуск 7,62-мм автоматов Калашникова АК-103 по лицензии завода-производителя. На первом этапе комплектующие для сборки автоматов будет поставлять из России Ижевский механический завод, в дальнейшем полный цикл производства будет налажен ереванским НПО "Нейтрон".

Контракт заключен 15 мая, 10-летняя лицензия предполагает производство до 50 тысяч автоматов в год. По данным Sputnik Армения, принципиальная договоренность о производстве АК в Ереване была достигнута в Москве в августе 2018 года в ходе переговоров руководителя НПО "Нейтрон" Давида Галстяна и заместителя главы концерна "Калашников" Андрея Барышникова.

Из восьми современных модификаций автомата Калашникова выбор АК-103 оптимален. Это надежное и высокоэффективное боевое оружие армейских и специальных подразделений, с высокой кучностью стрельбы и возможностью интеграции 40-мм подствольного гранатомета, оптических и ночных прицелов. Проверенный десятками военных конфликтов наиболее "пробивной" калибр 7,62 мм и дальность прямого выстрела 350 метров выгодно отличают АК-103 от ближайших "конкурентов" - АК-104 с меньшей дальностью прямого выстрела и АК-102 под 5,56-мм патрон НАТО.

Армения получает российское оружие по льготным внутрироссийским ценам, в комплекте с государственными кредитами РФ общим объемом 300 миллионов долларов, и это позволило Еревану увеличить военные расходы до 600 млн долларов. Казалось бы, для компактной 45-тысячной национальной армии проще купить готовые автоматы Калашникова, чем налаживать собственное производство по лицензии.

К тому же для инвестиций имеется собственный, весьма удачный 5,45-мм автомат К-3, разработанный отделом военной промышленности при Министерстве обороны Армении. Вероятно, лицензионное производство АК-103 в Ереване начинается с дальним прицелом на экспорт. Путь проверенный. На международном рынке оружия "Калашников" - знаменитый бренд и безусловный лидер, что в перспективе гарантирует прибыль.

По эффективности, простоте и надежности "Калашников" считается лучшим в мире автоматом, был принят на вооружение в 55 странах и в разное время выпускался по лицензии в 12 государствах. Однако сегодня половина из 100 миллионов автоматов Калашникова в мире - контрафакт, произведенный без лицензии, патента или межправительственного соглашения.

По просроченным лицензиям или вообще без них АК выпускают более десяти государств, в том числе натовские Болгария, Венгрия и Румыния. Доля производимых в РФ автоматов Калашникова составляет около 10% от мировой, и до недавнего времени Россия ежегодно теряла на международном рынке сотни миллионов долларов. Тем отраднее выглядит легитимный опыт производства.

Азербайджан начал лицензионный выпуск автоматов АК-74М в 2011 году. Контракт с "Рособоронэкспортом" подписан в 2010-м, рассчитан на 10 лет, предусматривает ежегодный выпуск 12 тысяч лицензионных АК-74М - только для нужд национальных вооруженных сил. Полагаю, после 2020 года возможны варианты.

Азербайджанская 5,45-мм версия "Хазри" отличается возможностью установки приборов ночного видения, систем лазерного наведения, освещения и прицелов. На первом этапе сборка осуществлялась из российских комплектующих, и Министерство оборонной промышленности Азербайджана уже в 2011 году передало Минобороны первую партию - 5 тысяч автоматов АК-74М "Хазри. Вполне успешный бизнес.

Азия и Африка

Из-за пандемии коронавируса Индия и Россия в начале июня не достигли договоренности об условиях (коммерческой цене) производства автоматов АК-203 на совместном российско-индийском предприятии в городе Корва, и все же это направление сотрудничества объемом 670-750 тысяч автоматов Калашникова обречено на успех.

Проект предусматривает полную передачу технологий для выпуска АК-203 в Индии и возможный экспорт автоматов в третьи страны. Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о создании совместного индийско-российского предприятия Indo-Russian Rifles Private Limited по производству АК в марте прошлого года. Индия станет первой страной дальнего зарубежья, где будут производить "двухсотую" серию "Калашникова".

Лицензионное производство автоматов Калашникова является перспективным направлением сотрудничества России и со странами Африки. Варианты обсуждались, в частности, на оружейной выставке "Африка Аэроспейс анд дифенс 2016" в Йоханнесбурге.

В Египте на основе "Калашникова" выпускается автомат Misr, который состоит на вооружении египетской армии. Misr - полная копия АКМ, проигрывающая оригиналу по качеству изготовления и характеристикам.

Китай освоил производство "Калашникова" в конце 1950-х, и продолжительное время китайский вариант "Тип-56" активно экспортировался в страны Азии. Соседний Вьетнам выпускает модернизированную версию АКМ под обозначением STL-1A, и это симбиоз АКМ и АК-103.

Восточная Европа

Венгрия стала первой страной, которая получила лицензию на производство автомата Калашникова, выпуск АК-55 (полной копии советского образца) начался в 1955 году. Производимые Венгрией по лицензии в период холодной войны варианты АКМ - AM-63 (модернизированный АК-55) и AMD-65 - все еще состоят на вооружении венгерской армии.

Болгарское производство автоматов Калашникова стартовало в 1960-х на оружейном заводе "Арсенал" (сегодня - компания Arsenal), и более 30 лет болгарские автоматы были полными копиями советских. Затем началось производство "собственных" модификаций АКМ и АК-74, которые отличались только фурнитурой и натовским калибром (под патрон 5,56х45 мм). Болгарская фирма Arsenal до недавнего времени массово штамповала и продавала автоматы Калашникова, даже в США.

Польша в годы холодной войны наладила лицензионный выпуск АК, и в начале 1990-х польская армия приняла на вооружение автомат KbK vz.88 Tantal (модификация АК-74М). Позднее на основе Tantal был создан автомат KbKs wz.96 Beryl 5,56 мм, который и сегодня является штатным оружием польской армии.

Румыния производила автоматы Калашникова версий РМ md.65 и РА md.86. Последняя появилась после того, как Румыния отказалась приобретать лицензию на АК, адаптированный под калибр 5,45 мм, и до сих пор состоит на вооружении румынской армии.

Штатный автомат вооруженных сил Сербии - M70 - также основан на конструкции АКМ. Производство в незначительно модернизированном варианте M70AB3/B3 ведет сербская компания Zastava Arms.

Финский вариант АК считается наиболее качественным из всех клонов. Автомат финской армии Rk.62 Valmet запущен в серийное производство в 1962 году, при этом полностью сохранил схему базового АК (изменены только газовая трубка и крышка ствольной коробки с прицельными приспособлениями). Финская компания Sako производит модернизированную версию Rk.62 под обозначением Rk.95TP.

Неоднозначная Америка

Венесуэла с 2010 года начала лицензионное производство автоматов Калашникова "сотой серии" АК-103 под патрон калибра 7,62 мм, и это - отличный пример созданного с нуля легального производства. Российская лицензия - единственный цивилизованный путь, гарантирующий потребителю (армии) аутентичное качество (боевую эффективность), а ОПК - приличный и постоянный доход на международном рынке (без потери репутации).

Соединенные Штаты, по некоторым данным, добыли техническую документацию на АК в 1970-е годы. Документы потеряли юридическую силу по истечению срока давности, но это никогда не мешало выгодному производству автомата Калашникова в США - с разрешения болгарского оружейного предприятия.

Концерн "Калашников" в начале 2014 года подписал контракт с компанией RWC на поставку стрелкового оружия в США и Канаду сроком на 5 лет и объемом экспорта от 80 тысяч до 200 тысяч изделий в год (причем 90% гражданского оружия предназначалось именно Соединенным Штатам). Западные санкции лишь повысили интерес американцев к разнообразной (гражданское и охотничье оружие, боеприпасы) продукции "Калашникова". Покупатели желают получить за свои 1500 долларов АК именно российского производства, для них это гарантия качества.

История "Калашникова" продолжается практически на всех континентах.

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