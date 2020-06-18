Крапленые мандаты: почему власть в Молдове становится предметом купли-продажи

Активное общественное обсуждение сегодня вызывает рецидив старого феномена в парламенте Молдовы: люди возмущены - почему депутаты, за которых они голосовали, поддерживая ту или иную партию на выборах, позволяют себе "менять цвет и вектор".

Политический туризм в парламенте Молдовы стал характерной, особенной отличительной чертой для республики. Депутаты, которых граждане избирали по спискам одной партии, позволяют себе "переобуваться в воздухе" вот уже не первое десятилетие.

В этом случае мораль и честь "слуги народа" отходят на второй план, главное для перебежчиков - цена вопроса.

Люди недоумевают: как так? В период пандемии, когда страна находится на пике вирусной угрозы, когда правительство и врачи бьются до конца за жизнь и здоровье каждого пациента, у которого обнаружили COVID-19, "народные избранники" позволяют себе раскладывать новые политические пасьянсы, заниматься чистым олигархическим реваншизмом, преследовать узко-партийные, личные, корыстные интересы.

Граждане не понимают и не могут взять в толк: как временами они занимаются вопросами, которые так далеки от жизни простого человека - агрария, школьника, учителя, пенсионера.

Случай с переходом очередного депутата, на сей раз - законодательницы, которая была выбрана по одномандатному округу Леова-Кантемир, крайне обострил этот вопрос, часто волнующий людей, заставил еще раз заговорить о том, что политический туризм в высшем законодательном органе страны необходимо запретить раз и навсегда.

Сам цинизм этой ситуации, само положение дел подсказывают даже самому необразованному человеку: что-то в этой стране идет не так. И не по вине рядовых тружеников.

"Закрепить императивность мандата депутата в Конституции страны необходимо. Поскольку, это неправильно, когда человек проходит по спискам одной партии, а потом меняет свою политическую ориентацию. У человека, в том числе депутата, есть право поменять политические взгляды, но существует один важный момент: если ты обязался перед избирателем выполнять программу конкретной партии, а затем решил изменить свои взгляды, сдай мандат - и пусть твое место займет другой", - отметил в интервью корреспонденту Sputnik Молдова политолог Борис Шаповалов.

По словам собеседника, большинство граждан страны, вне зависимости от их политических взглядов, разделяют мнение о том, что норму об императивности мандата депутата сегодня жизненно необходимо внести в Конституцию Молдовы. Но и здесь есть один вопрос, уточняет Шаповалов, вряд ли нынешний состав парламента согласится на то, чтобы ввести такую норму, поскольку личная корысть взыграет над чувством исполнения общественного долга и волей избирателей.

"Возникла вообще парадоксальная ситуация: неделю назад нынешний состав парламента осудил через принятие декларации феномен политического туризма в высшем законодательном органе, но не прошло и полных семи дней, как депутат, голосовавшая за такое порицание, сама перешла в состав другой фракции", - сказал политолог.

Эксперт уверен: в сложившейся ситуации политического пата единственным выходом станут досрочные парламентские выборы, поскольку нынешний состав парламента Молдовы не является репрезентативным даже приблизительно. Многие депутаты давно не отображают волю народа, тех ожиданий, которые избиратели придерживались, опуская бюллетени в урны в ходе прошедшего электорального тура.

В ситуации, когда в Молдове правительство технократов старается держать под контролем и эпидемическое состояние в стране, и решать проблемы экономики, играть в такие парламентские поддавки просто цинично, уверен Шаповалов.

Сегодня, когда после почти трехмесячного вынужденного простоя каждый из граждан старается как-то свести концы с концами и обеспечить свою семью хотя бы самым необходимым, всё шевеление в стенах высшего законодательного органа кажется и грустным, и комичным одновременно.

Интересно лишь одно: а остались ли еще у тех, кто хочет дестабилизировать ситуацию в стране, какие-то человеческие чувства, или в душе - лишь черствая корка, помноженная на денежные знаки с шестью нулями.

В состоянии ли сегодня некоторые депутаты взглянуть в глаза пенсионерке, живущей на полторы тысячи леев в месяц и вынужденной подрабатывать. Могут ли они искренне посмотреть на многодетную мать, которая каждый день думает о том, как накормить своих детей при зарплате в пять тысяч? Способны ли они выслушать инвалида, пособие которого сегодня вызывает искреннее сочувствие?

Вопрос остается пока лишь риторическим, к сожалению. Ну, а пока так, вряд ли что-то изменится.

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