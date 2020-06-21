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Время для раздумий.

Украденная старость или Почему молдавские пенсионеры оказались на "обочине"

© CC0 / Pixabay / danilarrifotografia0
Колумнисты
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/columnists/20200621/30633148/ukradennaya-starost-ili-pochemu-moldavskie-pensionery-okazalis-na-obochine.html

Сегодня большинство людей преклонного возраста едва сводят концы с концами, выбирая между тем, чтобы купить самые простые продукты или покрыть долги за отопление - утверждают социологи. Какое будущее их ждет? В вопросе разбирался журналист Sputnik Молдова.

Незавидная участь сегодня досталась большинству старшего поколения в республике. Пенсия - небольшая, ее ни на что не хватает, в этих условиях те, у кого еще ходят ноги, стараются хоть как-то подработать, хоть как-то добыть лишние несколько десятков леев, чтобы купить буханку хлеба и пакет молока. 

Яркий примером актуальности этой проблемы стал совсем недавний случай в секторе столичном Рышкановка на перекрестке Московского проспекта и улицы Матей Басараб.

Пенсионерка
© Sputnik / Константин Чалабов
Картонная старость или Как молдавских пенсионеров доводят "до ручки"

С одной стороны – женщина лет 70-ти, стоя на тротуаре продавала зелень и нарушала закон, угрожая безопасности здоровья - как своего, так и других граждан. С другой - ей просто не на что жить.

Не будем сейчас разбирать действия сотрудника органов правопорядка, который превысил свои полномочия, заламывая ей руки и обращаясь так, как вообще не позволительно относиться к женщине. Тем более, к пожилой, годящейся ему в матери. Речь о выборе, перед которым та оказалась  – между  хлебом насущным и нарушением закона.

Молдавские социологи сегодня утверждают: именно они, пенсионеры, которым за 70, являются наиболее обделенной и материально-уязвимой частью нашего общества. 

"В Молдове создался страшный парадокс: сегодня пожилые люди советуют своим детям и внукам покидать свою страну, руководствуясь лишь тем, чтобы хотя бы им жилось немного легче, чтобы они не повторили незавидную участь своих предков", - рассказал в интервью для Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

По словам специалиста, наиболее драматичная ситуация с людьми пожилого возраста складывается в сельской местности. Там остались практически одни старики, сегодня они вынуждены доживать свой век, коротая его за чертой бедности.

Здание старого храма, архивное фото.
© Sputnik
Сто строк о наболевшем: исповедь умирающего молдавского села
"Именно они и построили ту цветущую Молдову, о которой с теплотой вспоминают все ее жители, искренне любящие свою родину. Эти люди оказались фактически обманутыми, ненужными в 90-е годы. Поскольку все то, что созидалось их руками, перешло в другие, гораздо более загребущие и "предприимчивые" руки в ходе приватизации эпохи дикого капитализма в стране", - уточнил собеседник. 

Сегодня заколоченные ставни домов в селах Молдовы говорят о трагичности ситуации, каждое третье подворье пустует и навсегда оставлено своими хозяевами. 

"Совсем скоро нам даже будет сложно сделать социологическую выборку, отображающую реальное положение дел в молдавском обществе, села пустеют, а доживают в них свой век именно эти обездоленные старики", - сказал Мокану. 

Специалист утверждает: молдавские пенсионеры оказались без вины виноватыми. Сегодня в публичном пространстве постоянно звучат разговоры о том, что число работающих в экономике людей и стариков, рассчитывающих на поддержку государства, сравнялось по причине оттока трудоспособного населения за границу, который имел место за последние два десятилетия.

Пенсионерка у окошка в почтовом отделении
© Sputnik / Руслан Кривобок
Грань отчаяния: как молдавские старики летом платят за отопление и голодают

"Создается впечатление, что пенсионеры стали некой обузой, как будто они создали такую сложную ситуацию", - уточнил социолог. 

Сегодня, по данным демографов, порядка 90 процентов пенсионеров в Молдове находятся за чертой бедности, а те крохи, которые они ежемесячно получают, не покрывают даже прожиточный минимум в республике. 

В таких условиях, вместо того, чтобы заботиться о своем здоровье, хоть сколь-либо нормально питаться, эти почтенные граждане стали завсегдатаями "блошиных рынков", где продают последнее, что удалось приобрести еще в той, другой, небогатой, но сравнительно сытой жизни.

Для комплексного решения проблемы Мокану порекомендовал властям страны пересмотреть подход к развитию регионов, вдохнуть новую жизнь в села, привлекая инвестиции, выводя аграрную отрасль на более высокий, общеевропейский, общемировой уровень.

Лишь в этом случае удастся сгладить ту сложную ситуацию, которая сегодня существует в республике в отношении самых почтенных ее граждан. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Теги:
будущее, судьба, старики, Молдова, пенсионеры


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