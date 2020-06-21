Украденная старость или Почему молдавские пенсионеры оказались на "обочине"

Сегодня большинство людей преклонного возраста едва сводят концы с концами, выбирая между тем, чтобы купить самые простые продукты или покрыть долги за отопление - утверждают социологи. Какое будущее их ждет? В вопросе разбирался журналист Sputnik Молдова.

Незавидная участь сегодня досталась большинству старшего поколения в республике. Пенсия - небольшая, ее ни на что не хватает, в этих условиях те, у кого еще ходят ноги, стараются хоть как-то подработать, хоть как-то добыть лишние несколько десятков леев, чтобы купить буханку хлеба и пакет молока.

Яркий примером актуальности этой проблемы стал совсем недавний случай в секторе столичном Рышкановка на перекрестке Московского проспекта и улицы Матей Басараб.

С одной стороны – женщина лет 70-ти, стоя на тротуаре продавала зелень и нарушала закон, угрожая безопасности здоровья - как своего, так и других граждан. С другой - ей просто не на что жить.

Не будем сейчас разбирать действия сотрудника органов правопорядка, который превысил свои полномочия, заламывая ей руки и обращаясь так, как вообще не позволительно относиться к женщине. Тем более, к пожилой, годящейся ему в матери. Речь о выборе, перед которым та оказалась – между хлебом насущным и нарушением закона.

Молдавские социологи сегодня утверждают: именно они, пенсионеры, которым за 70, являются наиболее обделенной и материально-уязвимой частью нашего общества.

"В Молдове создался страшный парадокс: сегодня пожилые люди советуют своим детям и внукам покидать свою страну, руководствуясь лишь тем, чтобы хотя бы им жилось немного легче, чтобы они не повторили незавидную участь своих предков", - рассказал в интервью для Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

По словам специалиста, наиболее драматичная ситуация с людьми пожилого возраста складывается в сельской местности. Там остались практически одни старики, сегодня они вынуждены доживать свой век, коротая его за чертой бедности.

"Именно они и построили ту цветущую Молдову, о которой с теплотой вспоминают все ее жители, искренне любящие свою родину. Эти люди оказались фактически обманутыми, ненужными в 90-е годы. Поскольку все то, что созидалось их руками, перешло в другие, гораздо более загребущие и "предприимчивые" руки в ходе приватизации эпохи дикого капитализма в стране", - уточнил собеседник.

Сегодня заколоченные ставни домов в селах Молдовы говорят о трагичности ситуации, каждое третье подворье пустует и навсегда оставлено своими хозяевами.

"Совсем скоро нам даже будет сложно сделать социологическую выборку, отображающую реальное положение дел в молдавском обществе, села пустеют, а доживают в них свой век именно эти обездоленные старики", - сказал Мокану.

Специалист утверждает: молдавские пенсионеры оказались без вины виноватыми. Сегодня в публичном пространстве постоянно звучат разговоры о том, что число работающих в экономике людей и стариков, рассчитывающих на поддержку государства, сравнялось по причине оттока трудоспособного населения за границу, который имел место за последние два десятилетия.

"Создается впечатление, что пенсионеры стали некой обузой, как будто они создали такую сложную ситуацию", - уточнил социолог.

Сегодня, по данным демографов, порядка 90 процентов пенсионеров в Молдове находятся за чертой бедности, а те крохи, которые они ежемесячно получают, не покрывают даже прожиточный минимум в республике.

В таких условиях, вместо того, чтобы заботиться о своем здоровье, хоть сколь-либо нормально питаться, эти почтенные граждане стали завсегдатаями "блошиных рынков", где продают последнее, что удалось приобрести еще в той, другой, небогатой, но сравнительно сытой жизни.

Для комплексного решения проблемы Мокану порекомендовал властям страны пересмотреть подход к развитию регионов, вдохнуть новую жизнь в села, привлекая инвестиции, выводя аграрную отрасль на более высокий, общеевропейский, общемировой уровень.

Лишь в этом случае удастся сгладить ту сложную ситуацию, которая сегодня существует в республике в отношении самых почтенных ее граждан.

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