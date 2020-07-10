Люди с натруженными руками: как молдавские мигранты "держат на плечах" всю страну

За три с половиной месяца в страну, согласно данным Пограничной полиции, вынужденно вернулись порядка 290 тысяч наших соотечественников, многие из них остаются безработными, пока рубежи государств, в которых они трудились, закрыты.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. По официальной статистике сегодня за рубежами страны трудится порядка 560 тысяч наших соотечественников, по неофициальной – свыше 800 тысяч. Эти люди уехали из Молдовы не от хорошей жизни, их вынудили обстоятельства.

Согласно средним показателям за последние 5 лет - ежемесячно граждане нашей страны, которые трудятся за рубежом, перечисляют на родину порядка 95-100 миллионов долларов США.

Большая часть переводов от молдавских трудовых мигрантов поступает из Европейского Союза - около 45%, на долю стран СНГ приходится порядка 22%, других государств - 32%. Наибольший денежный поток идет от наших соотечественников, работающих в Российской Федерации – порядка 19-20 миллионов долларов ежемесячно.

Молодая семья Рашковских, которые вот уже 4 года живут и работают в Великобритании, в городе Линкольн, рассказали, что до последнего момента пытались честно трудиться на Родине, однако все эти усилия оказались тщетными - пришлось принимать сложное решение и отправляться на заработки за рубеж.

"Молодым семьям не помогают, пособие по уходу за ребенком смехотворное. Хотим как все нормальные люди приобрести свое жилье. Пусть завтрашним днем живут другие", - рассказала Анна Рашковская.

Ее супруг Михаил, который своими руками кует семейное счастье за рубежом был и вовсе категоричен: "Я долгое время работал на вещевом рынке, старался честно прокормить семью. Но выбрал более цивилизованную страну для заработков, возможность жить и развиваться. И поверьте, трудолюбие граждан Молдовы - далеко не миф. Жалко, что дома эти силы не используют в нужном русле", - поделился наш соотечественник.

Михаил трудится на предприятии по расфасовке картофеля – работа тяжелая, но оплачиваемая, Анна занимается более интересным для женщины делом – создает букеты в одной из пригородных фирм, куда поступают заказы от жителей близлежащих к Линкольну городов.

Оказались в тупике

Семья Сурду – Вероника и Игорь – приехали в Молдову еще до эпидемии коронавируса в республике, просто навестить родных и побыть около трех недель дома. Но объявленное 17 марта чрезвычайное положение в стране внесло свои коррективы в планы наших соотечественников.

"В конце марта-начале апреля мы надеялись вернуться обратно на заработки в Италию. Жена у меня там в Падуе работала сиделкой, я был разнорабочим на стройке. Однако фактическое закрытие границ из-за пандемии помешало это сделать", - рассказал Игорь.

Сейчас молодые супруги оказались фактически не у дел, сбережения, которые они привезли с собой из-за рубежа закончились, супруг подрабатывает на стройке в пригороде Кишинева, но получает значительно меньше того, что мог бы за выполнение такой же работы за рубежом.

Молодые люди рассказали, что надеются в будущем вернуться на заработки в Италию, границы которой пока закрыты для граждан нашей страны.

Душевное отношение к работе

Житель Санкт-Петербурга Павел Базов рассказал, за что там ценят граждан нашей республики. Знакомство с приехавшими из Молдовы у него прошло при весьма прозаичных обстоятельствах. По словам Павла, они с женой затеяли косметический ремонт в квартире: надо было наклеить обои и побелить потолки. Как водится, купили стройматериалы, пригласили рабочих, заплатили залог. Однако через несколько дней этих горе-мастеров и след простыл: на звонки они не отвечали, а сами пропали вместе с частью стройматериалов и деньгами.

"Знакомые посоветовали пригласить двух женщин из Молдавии, которые ремонтировали их квартиру. Сначала побоялись, после того, как обожглись с предыдущими работниками, но рискнули. О Молдове, честно сказать, я знал только то, что это — страна бывшего Советского Союза, где много вина. Больше ничего. Но каково было наше удивление, когда мы увидели двух веселых и в то же время скромных женщин лет 45, которые пришли на тяжелую работу с улыбкой, как на праздник", — заявил Базов.

Женщины сделали ремонт в квартире без сучка и задоринки, и все у них шло как-то легко, несмотря на тяжелую работу, они не теряли бодрости духа и, по словам собеседника, оказались довольно общительными людьми.

Откровение - не для слабонервных

Сегодня, пока границы закрыты, многие наши соотечественники хотят вернуться в страны Европы на заработки. Один из тех, кто планирует покинуть родные края как только появится такая возможность, рассказал о причинах, побудивших его вновь принять такое непростое решение.

"Я хочу уехать потому, что надоело так жить, годами сводить концы с концами, существовать для того, чтобы заработать на покрытие счетов в столице и на продукты. Это ненормально, когда покупка новых вещей в семье становится событием. Это должно быть простым, повседневным явлением. А жить так, как наши "старики", годами копя на холодильник или телевизор, я не хочу", - рассказал столичный житель Николай, который попросил не называть его фамилию.

Кем могут работать молдаване за границей

За границей есть работа для людей с различной квалификацией, пояснил председатель Ассоциации агентств по трудоустройству за границей Василий Чебан.

Многие, по его словам, могут устроиться на пищевых фабриках и заводах, также на вещевых складах. Речь идет, к примеру, о брендовых интернет-площадках, о магазинах по продаже гаджетов или бижутерии. Квалифицированные рабочие, в свою очередь, требуются в области строительства, машиностроения. Также есть потребность в инженерах и наладчиках техники.

Польша и Германия - самые популярные страны для трудовой миграции. В Польшу едут обладатели молдавских биометрических паспортов, а в Германию - молдаване с двойным гражданством, например румынским или болгарским. Польша принимает граждан Молдовы исходя из того, что они менее конфликтные, чем другие мигранты и выполняют условия контракта", - рассказал Чекан.

На данный момент портрет среднего трудового мигранта выглядит так - это человек в возрасте от 20 до 50 лет, который желает что-то изменить в своей жизни. Очень часто люди уезжают за границу на короткий срок в три месяца, чтобы заработать на текущие расходы.

Легальное трудоустройство за границей обычно происходит в несколько этапов. Сначала соискатель на рабочее место обращается к рекрутерам, затем проводится интервью. Когда кандидат узнает о всех условиях работы, он подписывает контракт, и его пакет документов отправляется в Национальное агентство по трудоустройству. После прохождения всех процедур трудовой мигрант уезжает за границу.

Есть за что ценить их руки

Политолог-международник Александр Рар рассказал о том, что граждане Молдовы снискали уважение в Европе прежде всего за умение качественно выполнять взятые на себя рабочие обязательства и, конечно, же за добродушие, свойственное жителям южного края.

"Эти люди - очень трудолюбивые. Если бы они не были бы таковыми, их никто не взял бы здесь на работу. Эти люди занимаются очень тяжелой работой, они согласны идти на это, чтобы заработать деньги для своих семей", - отметил Рар.

По словам собеседника, такой подход к работе подсказывает, что граждане Молдовы способны построить-обустроить и свою страну, но с одним условием: если за это будут нормально платить так, чтобы хватало на простую, сытую и уверенную жизнь.

Миграция продолжится

Председатель Ассоциации социологов и демографов Республики Молдова Виктор Мокану заявил в эфире студии Sputnik Молдова о том, что предпосылок для снижения уровня миграции среди молдавских граждан пока нет.

Первой волной миграции из республики была экономическая, когда люди выезжали из страны из-за невозможности найти заработок, позволяющий более-менее достойно существовать дома. Вначале молдавские граждане мигрировать на заработки стали в Россию, затем – в Европу.

Часть проблем в обществе это помогло решить: дети мигрантов смогли получить платное образование, приобрести жилье. Однако сейчас мы столкнулись с новой волной миграции, отметил социолог Виктор Мокану.

"Новая волна миграции вызвана социально-психологическими проблемами. Молодое поколение побывало за рубежом, увидело, как живут в других странах. И уже уезжают люди, которые имеют хорошую работу на родине, квартиры, автомобили, могут себе позволить зарубежный отдых", - сообщил Мокану.

По его словам, отъезд части обеспеченного населения связан с тем, что люди начинают выбирать жизнь там, где лучшие социально-бытовые условия: выше уровень медицинского обслуживания, более развита социальная инфраструктура, достойный уровень образования.

Миграция, характерная для Молдовы сейчас, является следствием процесса урбанизации, считает социолог. Люди переезжают из сел в города, а из стран с невысоким уровнем развития экономики – в страны, где этот показатель выше.

Пока же проблемы не решены в корне, свои, жесткие коррективы вносит статистика: за последние 5 лет из Молдовы выезжает, в среднем, в год до 35-40 тысяч человек. Граждане Молдовы сегодня трудятся, в России, Италии, Испании, Португалии, Великобритании, США, Канаде.

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