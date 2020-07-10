Офицер спас солдата ценою собственной жизни

В селе Дезгинжа простились с командиром роты военной полиции гвардейского батальона Кишиневского гарнизона, старшим лейтенантом Нацармии Иваном Чобаника, погибшим в результате трагического случая при спасении солдата. С близкими офицера пообщался наш автор.

В село Дезгинжа семья Григория и Екатерины Чобаника приехали, когда Ване исполнилось 8 лет. По воспоминаниям его первой учительницы, Юлии Голтанеску, это был очень спокойный, вежливый и крайне дисциплинированный мальчик.

Иногда ему случалось опаздывать на уроки, но в классе знали, что на это есть уважительная причина – Ваня помогал матери управиться с домашним хозяйством, ухаживал за младшими братом и сестрой. В старших классах особое внимание он стал уделять спорту, готовя себя к военной карьере.

Дом семьи Чобаника находится на берегу большого озера, вокруг которого Иван совершал ежедневные пробежки, тщательно, как ему казалось, скрывая свои спортивные начинания от взрослых. Односельчане, видя разрумянившегося после бега юношу спрашивали:

- Откуда идешь, Ваня?

- С прополки.

- А где же твоя сапа?

- А я руками бурьян рвал.

В 2010-м году ученики сельской школы принимали участие в забеге длиною в 65 километров, приуроченном к 65-й годовщине Победы. Вместе с Иваном в состязании принимал участие и его одноклассник, ныне примар села Дезгинжа Василий Капсамун. Уже тогда Ваня Чобаника твердо знал, что хочет стать военным, предлагал другу поступать в военную академию вместе с ним. При всей серьёзности своих намерений, в школе его запомнили очень жизнелюбивым парнем, с доброй и открытой улыбкой.

© Photo : семейный архив Выпускники вместе с первой учительницей Юлией Голтанеску. Второй слева - Иван Чобаника

Поступить в военное училище Иван смог только со второго раза. Упорство в достижении цели, желание служить своей стране помогли преодолеть ему все трудности на этом пути. 4 года учебы, первое офицерское звание, первая командирская должность. Лейтенант Иван Чобаника очень трепетно относился к своим служебным обязанностям, заботился о солдатах. В свое подразделение он лично отбирал новобранцев, стремился к тому, чтобы служба для них была интересной.

В 2016-м году в жизни молодого офицера появилась его будущая супруга Александра.

А год назад, в июле 2019-го, в семье Чобаника на свет появился малыш, которого назвали в честь отца и прадеда – Иваном. Начиналась новая жизнь, полная надежд, любви и планов…

В том, что произошло в тот чёрный день в ремонтных боксах гвардейского батальона еще предстоит разобраться военной прокуратуре.

Спасая от внезапно покатившегося бронетранспортера одного из своих солдат, старший лейтенант Чобаника оттолкнул бойца, но сам не успел увернуться и попал под многотонную боевую машину. От удара Иван Чобаника получил травмы, не совместимые с жизнью.

В последний раз село Дезгинжа одевалось в военный траур в 1983-м году, когда из Афганистана привезли цинковый гроб с телом Федора Кеся, погибшим при исполнении воинского долга.

Спустя три десятилетия на кладбище села снова прозвучали выстрелы оружейного салюта. Проситься с Иваном Чобаника вышло все село, приехали его сослуживцы, рота почетного караула, военный оркестр. Но никаким самым высоким и искренним словам не под силу вернуть жизнь молодому сильному мужчине, честно исполнившему свой командирский долг.

На краю сельского кладбища – высокий холм из венков и цветов, почти полностью скрывающий деревянный крест и фотографию Ивана. Среди траурных лент - свежесрезанные ветки молодого дерева. В традициях молдавского народа есть символ, именуемый "древом жизни".

© Sputnik / А. Петрович Древо жизни на могиле старшего лейтенанта Чобаника

Это ветвь дерева, которую украшают во время свадебных обрядов, при новоселье и других праздничных мероприятиях. Оно сопровождает человека до его последних дней, становясь у изголовья усопшего. Старший лейтенант Иван Чобаника прожил недолгую, но благородную жизнь.

Он мечтал служить Родине, и в мирное время пожертвовал собой, спасая жизнь своего солдата. Его древо жизни возродится в сыне, маленьком Ванечке, которому на будущей неделе исполнится год.

Очень горько, что он не запомнит тепла отцовских рук и звука отцовского голоса.

Но он будет знать, его отец - настоящий герой, и ему предстоит всю свою жизнь держать равнение на его светлую память.

Часто можно услышать досужие рассуждения о том, что времена сегодня не те, молодежь сегодня не та, что от прежних идеалов и понятий ничего не осталось. Неправда! Понятия "Родина, честь, долг" не размыть бестолковыми бреднями кликушества, они вписаны в наше самосознание кровью и потом таких героев, как старший лейтенант Иван Чобаника, врачей, не щадящих себя во имя спасения жизни своих пациентов, и тысяч других граждан нашей страны, честно и благородно служащих своему делу. Каждый на своем посту.

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